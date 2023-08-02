MSMQ QueueJumper (kerentanan RCE): analisis teknis mendalam.

Kerentanan akses memori di luar batas memperkenalkan eksploitasi primitif yang memungkinkan

klien jahat untuk menulis OnDiskExtensionHeader melampaui batas-batas memori

dialokasikan untuk paket.

Saat menilai kerentanan yang memungkinkan penulisan nilai ke offset, beberapa properti

harus dipertimbangkan:

Bisakah offset dikontrol

Dapatkah nilai yang ditulis dikontrol

Dalam kasus kerentanan QueueJumper, offset buffer yang dialokasikan ke penulisan OOB dapat dikontrol karena dihitung menggunakan data yang dikendalikan penyerang. Isi penulisan OOB, bagaimanapun, memiliki kontrol terbatas.

Di sini, Address merepresentasikan pointer yang telah rusak menuju akhir pesan paket tempat header OnDiskExtension akan ditulis. Rangkaian operasi yang terjadi adalah sebagai berikut:

Nilai 0x000000000000000C ditulis untuk Address

ditulis untuk Nilai 0x00000000 ditulis ke Address+0x2

ditulis ke Nilai 0x0000000000000000 ditulis ke Address+0x12

ditulis ke Nilai 0x0000000000000000 ditulis ke Address+0x1A

ditulis ke Nilai 0x00000094 ditulis Address+0xE

ditulis Nilai 0x0000 ditulis Address+0x22

ditulis Nilai 0x0000 ditulis ke Address+0x62

ditulis ke memcpy(Address+0xA6, Source, Source->AddressLength+0x08)

Source yang digunakan dalam pemanggilan ke memcpy di atas mengacu pada objek TA_ADDRESS. Struktur TA_ADDRESS mendefinisikan alamat transportasi tunggal dari jenis tertentu (misalnya, NetBIOS). Definisinya sebagai berikut:

typedef struct _TA_ADDRESS {

USHORT AddressLength;;

USHORT AddressType; Info;

UCHAR Address[1];;

} TA_ADDRESS, *PTA_ADDRESS;

AddressLength

Menentukan jumlah byte dalam alamat dari AddressType yang ditentukan.

AddressType

Menentukan jenis alamat transportasi.

Address

Menentukan array berukuran variabel yang berisi alamat transportasi.

Dalam sesi debugging di bawah ini, TA_ADDRESS berisi data yang dipengaruhi penyerang dalam bentuk alamat IP:

rax=0000014e1d110180 rbx=0000014e1d110180 rcx=0000014e1d110184

rdx=0000014e1ce86b10 rsi=0000014e1d110001 rdi=0000000545d7fa50

rip=00007ff843208074 rsp=0000000545d7f940 rbp=0000000545d7f980

r8=000000000000000c r9=0000000000000002 r10=0000000000000000

r11=0000000545d7f938 r12=0000000000000002 r13=0000000000001000

r14=0000014e1ce86b10 r15=0000000000000000

iopl=0 nv up ei pl nz na po nc

cs=0033 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00000206

MQQM!CQmPacket::CQmPacket+0x89c:

00007ff8`43208074 e8a5780a00 call MQQM!memcpy (00007ff8`432af91e)

0:017> dc rcx

0000014e`1d110184 00010004 00000000 8620a8c0 00000000 ………. …..



Di atas, objek TA_ADDRESS memiliki panjang 4 , sebuah tipe dari 1 , dan sebuah nilai dari 0x8620a8c0 . Mengonversi setiap byte ke oktet IPv4 menghasilkan alamat 192.168.32.134 , yang merupakan alamat sumber IPv4 klien.

Skenario ini memungkinkan penulisan data yang dikendalikan oleh penyerang melalui alamat sumber ke offset yang terkontrol dari alokasi paket di memori. Meskipun sangat terbatas dan mungkin tidak praktis, secara teoretis hal ini dapat digunakan untuk mengontrol secara presisi nilai yang dituliskan ke memori dengan membuat beberapa permintaan dari alamat sumber yang berbeda pada offset paket yang menurun.