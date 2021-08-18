Pada Microsoft Windows, program dapat menentukan pustaka mana yang dimuat pada waktu proses dengan menentukan jalur lengkap atau menggunakan mekanisme lain seperti manifes. Manifes program adalah file eksternal atau sumber daya tertanam dalam aplikasi yang digunakan untuk mengelola nama dan versi rakitan berdampingan bersama yang harus dimuat aplikasi saat dieksekusi. Manifes program dapat mencakup pengalihan DLL, nama file atau jalur lengkap. Jika manifes hanya mengacu pada nama file pustaka, itu dianggap sebagai referensi yang lemah dan rentan terhadap serangan pemuatan samping DLL.

Jika referensi lemah dibuat ke pustaka, Windows mencoba untuk menemukan DLL melalui urutan pencarian yang telah ditentukan sebelumnya. Lokasi pertama yang akan dicari Windows adalah direktori dari mana aplikasi dimuat.

Serangan pemuatan samping DLL adalah teknik permusuhan yang bertujuan untuk manfaatkan referensi pustaka yang lemah dan urutan pencarian Windows default dengan menempatkan file DLL berbahaya yang menyamar sebagai DLL yang sah pada sistem, yang akan secara otomatis dimuat oleh program yang sah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemuatan sisi DLL, lihat MITRE ATT& CK Technique T1574.002.