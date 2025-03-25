Gerakan lateral tanpa file dengan objek COM yang terperangkap

COM adalah standar antarmuka biner dan tingkat layanan middleware yang memungkinkan paparan komponen modular yang berbeda untuk berinteraksi satu sama lain dan dengan aplikasi, terlepas dari bahasa pemrograman yang mendasarinya. Misalnya, objek COM yang dikembangkan dalam C ++ dapat dengan mudah berinteraksi dengan aplikasi.NET, memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan beragam modul perangkat lunak secara efektif. DCOM adalah teknologi jarak jauh yang memungkinkan klien COM berkomunikasi dengan server COM melalui komunikasi antar proses (IPC) atau panggilan prosedur jarak jauh (RPC). Banyak layanan Windows menerapkan komponen DCOM yang dapat diakses secara lokal atau jarak jauh.

Kelas COM biasanya terdaftar dan terkandung dalam Windows Registry. Program klien berinteraksi dengan server COM dengan membuat instance kelas COM, yang dikenal sebagai objek COM. Objek ini menyediakan pointer ke antarmuka standar. Klien menggunakan pointer ini untuk mengakses metode dan properti objek, memfasilitasi komunikasi, dan fungsionalitas antara klien dan server.

Objek COM sering menjadi target riset untuk menilai paparan kerentanan dan menemukan fitur yang dapat disalahgunakan. Objek COM yang terperangkap adalah kelas bug di mana klien COM membuat instance kelas COM di server DCOM di luar proses, di mana klien mengontrol objek COM melalui pointer objek yang disusun berdasarkan referensi. Bergantung pada kondisinya, vektor kontrol ini dapat menghadirkan kelemahan logika terkait keamanan.

Blog Forshaw menjelaskan contoh penggunaan bypass PPL di mana antarmuka IDispatch, seperti yang diekspos di kelas WaaSRemediation COM, dimanipulasi untuk penyalahgunaan objek COM yang terperangkap dan eksekusi kode .NET. WaaSRemediation diimplementasikan dalam layanan WaaSMedicSvc, yang dijalankan sebagai proses svchost.exe yang dilindungi dalam konteks NT AUTHORITY\SYSTEM. Panduan Forshaw yang sangat baik adalah dasar untuk riset kami dan pengembangan teknik gerakan lateral tanpa file bukti konsep.