Selama karier saya, saya memiliki kesempatan istimewa untuk mengintip di balik tabir beberapa organisasi terbesar di dunia. Dalam pengalaman saya, sebagian besar vertikal industri bergantung pada jaringan Windows perusahaan. Sebenarnya, hanya segelintir kesempatan di mana saya menjumpai implementasi jaringan zero-trust terdesentralisasi, lingkungan enterprise berbasis Linux, jaringan macOS, atau solusi pengganti Active Directory (FreeIPA).

Saat saya menavigasi jaringan perusahaan yang besar dan sering kali kompleks ini, adalah hal yang umum untuk menemukan Microsoft SQL Server, yang biasanya diterapkan untuk mendukung suatu fungsi bisnis. Bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan SQL Server, singkatnya, ini adalah perangkat lunak basis data relasional yang biasanya dipasang di atas Windows Server. Tujuan utama SQL Server adalah menyimpan dan menyediakan data bagi aplikasi atau pengguna.