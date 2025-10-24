Apa itu dig + trace?

Sistem nama domain yang digunakan oleh internet terdiri dari berbagai server nama root yang beroperasi di berbagai tingkatan. Yang paling penting adalah 13 server nama root logis yang bekerja di tingkat atas, yang dinamai untuk 13 huruf pertama alfabet.

Setiap dari 13 server nama akar logis ini tidak merujuk pada komputer tunggal atau sistem operasi, melainkan mewakili otoritas yang ditunjuk yang mengelola sepertiga belas dari seluruh lalu lintas permintaan DNS internet. Jadi, ketika kita merujuk ke “Server A,” kita mengacu pada penunjukan Server A, yang dapat mencakup jumlah server DNS individu yang tidak terbatas.

Perlu juga dicatat bahwa 13 server nama root didelegasikan ke berbagai entitas—berbagai macam perusahaan nirlaba yang dicampur dengan universitas dan organisasi militer. Dan meskipun benar bahwa awalnya lokasi sebagian besar server fisik sangat terkonsentrasi di Amerika Serikat, persamaan itu telah diseimbangkan kembali dari waktu ke waktu. Sekarang, server fisik terletak di seluruh dunia.

Berikut adalah grup yang mempertahankan tanggung jawab untuk menjalankan 13 sebutan root-servers.net yang berbeda:

Server A (a.root-servers.net): Operator: VeriSign, Inc., yang menawarkan infrastruktur internet dan layanan registri nama domain di seluruh dunia.

Server B (b.root-servers.net): Operator: Universitas California Selatan (ISI). Institut Ilmu Informasi USC mempelajari teknologi komputer dan komunikasi tingkat lanjut.

Server C (c.root-servers.net): Operator: Cogent Communications, ISP internasional yang mengelola jaringan serat optik besar dan menawarkan layanan colocation.

Server D (d.root-servers.net): Operator: University of Maryland dan dikelola oleh kelompok Advanced Cyberinfrastructure and Internet Global Services (ACIGS).

Server E (e.root-servers.net): Operator: NASA, lebih khusus lagi jalur layanan Jaringan dan Layanan Telekomunikasi (NATs) badan antariksa AS.

Server F (f.root-servers.net): Operator: Internet Systems Consortium, Inc., sebuah perusahaan nirlaba yang mendukung internet dengan menawarkan berbagai perangkat lunak dan protokol.

Server G (g.root-servers.net): Operator: Pusat Informasi Jaringan Pertahanan AS (NIC), yang juga bertanggung jawab untuk mengelola rencana alamat IPv6 DoD.

Server H (h.root-servers.net): Operator: Laboratorium Riset Angkatan Darat AS (ARL), yang sebelumnya dikenal sebagai Laboratorium Riset Balistik (BRL).

Server I (i.root-servers.net): Operator: Netnod, organisasi infrastruktur internet nirlaba Swedia yang sebagian besar dikenal untuk layanan interkoneksi di wilayah Nordik.

Server J (j.root-servers.net): Operator: VeriSign, Inc. (Lihat Server A).

Server K (k.root-servers.net): Operator: Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC), Registry internet Regional nirlaba (RIR) yang ditujukan untuk Eropa, Timur Tengah, dan Asia.

Server L (l.root-servers.net): Operator: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), sebuah organisasi nirlaba yang dimulai melalui kontrak pemerintah AS tetapi sekarang ada sebagai entitas terpisah yang berpusat pada global.

Server M (m.root-servers.net): Operator: Proyek WIDE, yang merupakan singkatan dari Widely Integrated Distributed Environment, proyek Internet ini dimulai melalui kolaborasi tiga universitas Jepang.

Lalu lintas kueri didistribusikan secara merata di 13 server, tanpa penanganan server lebih dari yang lain. Faktor regional dapat mempengaruhi server mana yang paling banyak diakses pengguna, tetapi secara keseluruhan lalu lintas serupa, sebagian besar melibatkan permintaan untuk alamat ISP.

Alasan dibutuhkan 13 entitas untuk mengelola lalu lintas kueri DNS adalah bahwa triliunan kueri DNS dihasilkan untuk setiap tahun. Beberapa perkiraan memiliki total naik lebih dari 100 triliun, tetapi angka-angka itu adalah tebakan terdidik. Jumlahnya sangat besar sehingga benar-benar tidak dapat dihitung.