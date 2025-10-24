Apa itu dig + trace?

Dig +trace adalah perintah diagnostik DNS yang bekerja dengan Domain Name System (DNS) dan memungkinkan pencarian DNS rekursif penuh untuk domain tertentu.
Dig+trace sepenuhnya melacak rantai delegasi untuk domain yang dimaksud. Ini dapat beralih dari server nama root, ke server domain tingkat atas (TLD) dan server nama otoritatif. Dig+trace membantu tim memecahkan masalah resolusi DNS.
Masalah yang paling jelas adalah kegagalan langsung untuk terhubung dengan domain atau subdomain tertentu, sebagaimana dibuktikan oleh layar pemberitahuan kegagalan. Jenis lain dari masalah resolusi DNS adalah latensi, yang dapat memperpanjang waktu kueri di luar kesabaran manusia normal.
Waktu pencarian DNS rata-rata diukur dalam milidetik (MSEC) dan cenderung berada di suatu tempat dalam kisaran antara 20 MSEC dan 120 MSEC. Upaya pengoptimalan berusaha untuk lebih mengurangi waktu kueri tersebut.
Dalam perintah dig normal, server DNS Anda, bertindak sebagai resolver penyedia layanan internet (ISP) Anda, mengeluarkan permintaan rekursif dan memeriksa cache lokalnya untuk catatan DNS baru-baru ini yang belum kedaluwarsa. Namun, itulah yang terjadi dalam situasi ideal, ketika semuanya berjalan sesuai rencana.
Administrator beralih ke dig +trace ketika mereka perlu “tersembunyi.” Biasanya, Anda perlu melewati proses kueri yang biasa karena ada yang salah. Ada beberapa bagian dari rantai routing yang tidak berfungsi dengan benar. Oleh karena itu, administrator harus dapat membedah dan mempelajari bagian-bagian dari rantai itu dan berbagai hubungannya untuk mengetahui apa yang tidak beroperasi dengan benar.
Ketika tim menggunakan dig+trace, mereka secara efektif mengabaikan apa yang sebelumnya di-cache, sehingga mereka dapat menjalankan kueri baru dan berulang tanpa dirutekan ke jalur lama dan usang.
Dig+trace berguna untuk pemecahan masalah karena memungkinkan Anda melihat di mana resolusi DNS rusak. Masalahnya mungkin di root, TLD, atau tingkat otoritatif. Ini juga dapat memeriksa apakah catatan server nama domain Anda benar dan Verify propagasi DNS setelah perubahan.
Proses dig+trace benar-benar bermuara pada empat langkah.
Jika pengguna sebelumnya memasukkan nama domain itu dan komputer men-cache alamat IP command prompt (CMD) langsung mengambil alamat IP yang diperlukan. Sistem mengakses dan mengunduh konten yang diminta dan proses pencarian berakhir pada saat itu juga.
Namun, jika nama domain baru dan tidak dikenal untuk perangkat itu, sisa langkah-langkah ini dijalankan.
Perintah dig mencari server nama root untuk catatan server nama (NS) yang terkait dengan domain tingkat atas (TLD) dari domain target yang disurvei.
Perintah dig menyelidiki server nama TLD untuk menemukan server nama resmi untuk domain tertentu.
Perintah dig kemudian menanyakan server nama resmi untuk mengakses catatan DNS yang yang diminta. Misalnya, "Catatan A" adalah catatan sumber daya yang mengaitkan nama domain yang ramah manusia dengan alamat IPv4 atau IPv6. Sementara itu, catatan Start of Authority (SOA) menyimpan data administratif yang diperlukan untuk zona DNS.
Respons DNS yang diberikan mencakup “bagian jawaban,” yang merupakan catatan sumber daya yang berhasil merespons kueri asli (juga dikenal sebagai “bagian pertanyaan”).
Selain itu, respons mungkin juga memiliki bagian otoritas yang mencantumkan server nama resmi dan mungkin “bagian tambahan” yang berisi informasi tambahan. Administrator dapat memilih dengan tepat jenis catatan apa yang mereka inginkan, apakah itu berarti server email (catatan MX) atau server nama (catatan NS).
Pada setiap langkah investigasi di sepanjang jalur itu, administrator menerima pesan keluaran untuk memberi tahu mereka status setiap fase dan apakah perkembangan berlanjut sebagaimana dimaksud.
Misalnya, administrator melihat pesan “NOERROR” untuk memberi tahu mereka bahwa tidak ada insiden dalam tahap pengujian ini. (Catatan: Pesan itu tidak menunjukkan keberhasilan atau kegagalan operasional secara keseluruhan dan tidak boleh disalahartikan. Meskipun berguna, itu terbatas pada informasi apa yang disampaikannya.)
Sangat menarik untuk mengamati bahwa infrastruktur DNS membantu mendukung hierarki DNS dan menggunakan sistem referensi yang cerdik untuk membantu proses pencarian. Dengan cara ini, jika satu server tidak dapat mengantarkan kueri hingga selesai, pada dasarnya memandu kueri ke server lain yang membantu kemajuannya dan memperpanjang perjalanannya.
Sistem nama domain yang digunakan oleh internet terdiri dari berbagai server nama root yang beroperasi di berbagai tingkatan. Yang paling penting adalah 13 server nama root logis yang bekerja di tingkat atas, yang dinamai untuk 13 huruf pertama alfabet.
Setiap dari 13 server nama akar logis ini tidak merujuk pada komputer tunggal atau sistem operasi, melainkan mewakili otoritas yang ditunjuk yang mengelola sepertiga belas dari seluruh lalu lintas permintaan DNS internet. Jadi, ketika kita merujuk ke “Server A,” kita mengacu pada penunjukan Server A, yang dapat mencakup jumlah server DNS individu yang tidak terbatas.
Perlu juga dicatat bahwa 13 server nama root didelegasikan ke berbagai entitas—berbagai macam perusahaan nirlaba yang dicampur dengan universitas dan organisasi militer. Dan meskipun benar bahwa awalnya lokasi sebagian besar server fisik sangat terkonsentrasi di Amerika Serikat, persamaan itu telah diseimbangkan kembali dari waktu ke waktu. Sekarang, server fisik terletak di seluruh dunia.
Berikut adalah grup yang mempertahankan tanggung jawab untuk menjalankan 13 sebutan root-servers.net yang berbeda:
Lalu lintas kueri didistribusikan secara merata di 13 server, tanpa penanganan server lebih dari yang lain. Faktor regional dapat mempengaruhi server mana yang paling banyak diakses pengguna, tetapi secara keseluruhan lalu lintas serupa, sebagian besar melibatkan permintaan untuk alamat ISP.
Alasan dibutuhkan 13 entitas untuk mengelola lalu lintas kueri DNS adalah bahwa triliunan kueri DNS dihasilkan untuk setiap tahun. Beberapa perkiraan memiliki total naik lebih dari 100 triliun, tetapi angka-angka itu adalah tebakan terdidik. Jumlahnya sangat besar sehingga benar-benar tidak dapat dihitung.
Ada beberapa masalah terkait secara tangensial yang juga harus ditangani:
