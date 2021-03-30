Namun, bagi banyak dari kita, ada tugas berulang yang harus kita selesaikan untuk melewati workday kita.
Itulah mengapa otomatisasi proses robotik (RPA) yang digabungkan dengan kecerdasan buatan (AI) merupakan teknologi otomatisasi yang transformatif. Solusi ini membebaskan kita dari tugas-tugas monoton yang mencegah kita mencapai pekerjaan bernilai lebih tinggi.
Bayangkan hari kerja Anda dan tugas manual yang harus Anda lakukan secara teratur. Bagaimana RPA dapat membantu Anda? Berikut adalah beberapa manfaat berguna dari RPA yang dapat menginspirasi Anda untuk mengadopsinya di tempat kerja Anda. Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2024, perangkat lunak otomatisasi akan menggantikan 69% beban kerja seorang manajer (tautan berada di luar ibm.com).
Bayangkan contoh penggunaan yang berpusat di sekitar pekerja pusat panggilan kesehatan. Misi utama pekerja ini adalah untuk menangani keluhan dan permintaan dari pasien dan memastikan kepuasan pelanggan dengan menyelesaikan masalah dengan cara yang paling akurat dan cepat. Tetapi, pada saat yang sama, pekerja ini diharuskan memasukkan laporan status panggilan ke dalam tiga sistem yang berbeda dan mencari tiga database yang berbeda untuk menemukan jawaban bagi pasien secara real time. Kondisi ini dapat dengan cepat menjadi hal yang membebani.
Alat RPA adalah solusi yang bagus untuk situasi ini. Asisten digital yang didukung AI dapat menggunakan bot RPA untuk mengotomatiskan pekerjaan entri data laporan status dan kueri klaim kesehatan di latar belakang. Hal ini memungkinkan RPA untuk merampingkan alur kerja sehingga rekan kerja dapat fokus untuk mendapatkan resolusi cepat dan, idealnya, pengalaman pelanggan yang lebih positif untuk setiap pasien.
Di sini, di Brasil, ada mandat hukum yang mengharuskan karyawan untuk melacak waktu kerja dengan menghitung dan menghitung setidaknya empat kali sehari (mulai kerja, istirahat makan siang, akhir istirahat makan siang, akhir pekerjaan). Untuk mencapai hal ini, kami menggunakan antarmuka pengguna desktop yang mengharuskan Anda mengetikkan identifikasi karyawan Anda ke komputer Anda. Mengapa tidak memulai hari dengan mengalihdayakan tugas ini ke asisten digital Anda? Dengan RPA, Anda dapat mengonfigurasi robot perangkat lunak Anda untuk menghitung saat peristiwa tertentu terjadi (misalnya, ketika komputer menyala) dan mengonfigurasi jam satu klik pada akhir hari. Tugas sepele ini sekarang otomatis, menghemat waktu dan energi Anda, yang bertambah seiring waktu.
Mungkin Anda bertanggung jawab atas pekerjaan back-office seperti membagikan risalah rapat yang direkam kepada audiens luas. Anda mungkin telah membuat catatan selama rapat, atau Anda mungkin lupa beberapa detail penting dan harus mendengarkan rekaman untuk menuliskannya. Bagaimanapun, ini bisa menjadi proses yang memakan waktu.
Dengan perangkat lunak RPA , asisten digital Anda dapat menyalin dan meringkas rapat untuk Anda jika Anda memprogram bot perangkat lunak untuk menggunakan model ringkasan teks AI dan memanfaatkan perangkat lunak Natural Language Understanding. Dan, meskipun alat rapat Anda sudah memiliki kemampuan transkripsi perekaman, Anda masih dapat menggunakan RPA untuk meringkas teks untuk Anda. Ini secara signifikan mengoptimalkan produktivitas Anda karena 70% pekerjaan Anda sudah selesai. Berkat kekuatan otomatisasi cerdas, satu-satunya hal yang tersisa untuk Anda lakukan adalah meninjau, mempertajam, dan mendistribusikan menit sehingga Anda dapat berkonsentrasi pada item yang lebih penting.
Bagi banyak dari kita, terutama mereka yang berada di industri jasa keuangan , melakukan riset dan membuat laporan adalah salah satu tugas paling membosankan yang kita hadapi. Namun, mereka menyajikan contoh penggunaan RPA hebat lainnya. Misalnya, laporan yang berbeda sering jatuh tempo pada waktu yang berbeda. Seringkali, data laporan harus bersumber dari sistem yang tidak berkomunikasi satu sama lain dan kemudian disiapkan dalam format yang dapat dengan mudah dipahami.
RPA dapat menghilangkan banyak pekerjaan kesibukan ini. Ini dapat memasukkan data yang dikurasi ke spreadsheet Microsoft Excel untuk mengotomatiskan pembuatan laporan atau bagan, bahkan dari sistem yang tidak mengekspor ke Excel. Dengan menerapkan RPA, Anda dapat menghasilkan laporan yang bersumber dari data dalam sistem yang berbeda seminggu sekali, setiap bulan atau kapan pun diperlukan. Platform otomatisasi Anda bahkan dapat mengatur proses bisnis terlebih dahulu untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk laporan dan menganalisisnya. Anda kemudian bebas untuk fokus pada pekerjaan bernilai tambah — seperti menarik kesimpulan dan mengembangkan strategi — alih-alih menghabiskan sebagian besar waktu Anda hanya membangun laporan.
Jika Anda belum memiliki pengalaman dengan solusi RPA , akan sangat menakjubkan untuk melihat bagaimana asisten digital dapat mempercepat workday Anda dan operasi bisnis perusahaan Anda. Mengapa tidak memberikan test drive dan memulai transformasi digital organisasi Anda sekarang? Cukup daftar di sini dan coba IBM® Robotic Process Automation tanpa biaya selama 30 hari.
Pelajari cara IBM Robotic Process Automation dapat menguntungkan organisasi Anda dengan manfaat senilai $992.000 dan ROI 124%.
Temukan peran RPA dalam otomatisasi proses TI, mulai dari meningkatkan transformasi digital hingga mendorong inisiatif otomatisasi yang berfokus pada bisnis.
IBM Robotic Process Automation adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk mengotomatiskan tugas back-office yang berulang dan memakan waktu dengan menggunakan robot perangkat lunak yang meniru tindakan manusia di komputer. Ini merupakan bagian dari solusi IBM untuk otomatisasi bisnis.
IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.
Temukan solusi otomatisasi proses bisnis yang memberikan otomatisasi cerdas dengan cepat dengan alat kode rendah.
