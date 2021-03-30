Namun, bagi banyak dari kita, ada tugas berulang yang harus kita selesaikan untuk melewati workday kita.

Itulah mengapa otomatisasi proses robotik (RPA) yang digabungkan dengan kecerdasan buatan (AI) merupakan teknologi otomatisasi yang transformatif. Solusi ini membebaskan kita dari tugas-tugas monoton yang mencegah kita mencapai pekerjaan bernilai lebih tinggi.

Bayangkan hari kerja Anda dan tugas manual yang harus Anda lakukan secara teratur. Bagaimana RPA dapat membantu Anda? Berikut adalah beberapa manfaat berguna dari RPA yang dapat menginspirasi Anda untuk mengadopsinya di tempat kerja Anda. Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2024, perangkat lunak otomatisasi akan menggantikan 69% beban kerja seorang manajer (tautan berada di luar ibm.com).