Renewable Energy 100 RE100 adalah inisiatif energi terbarukan korporat global yang dipimpin oleh Climate Group dalam kemitraan dengan CDP yang bertujuan untuk membuat bisnis paling berpengaruh di dunia, khususnya mereka yang memiliki permintaan listrik tahunan lebih dari 100 GWh, untuk berkomitmen untuk 100% listrik terbarukan dan mencapai target ini pada tahun 2050.

Untuk mencapai 100% listrik terbarukan, perusahaan harus mencocokkan 100% listrik yang digunakan di seluruh operasi global mereka dengan listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan.

Listrik terbarukan dapat bersumber dari pasar atau diproduksi sendiri dan dapat mencakup matahari, angin, biomassa (termasuk biogas), panas bumi atau tenaga air. Listrik terbarukan yang diperoleh dapat langsung dibeli dari generator dan pemasok di pasar, misalnya melalui perjanjian pembelian listrik. Hal ini juga dapat mencakup pembelian ritel dan instrumen atribut energi yang berdiri sendiri (“unbundled”).

Untuk siapa ini?

Seperti yang disorot di atas, RE100 ditujukan untuk perusahaan besar dengan permintaan listrik tahunan setidaknya 100 GWh. Namun, pengecualian dapat dibuat untuk perusahaan dengan konsumsi lebih kecil jika mereka adalah pemain utama dalam industri mereka atau perusahaan Fortune 1000, atau jika mereka adalah pemain utama di wilayah atau sektor prioritas RE100.

Saat ini, lebih dari 350 perusahaan adalah anggota RE100 yang telah berkomitmen untuk menjalankan misi 100% terbarukan. Hampir sepertiga dari perusahaan-perusahaan ini berkantor pusat di AS, sementara lebih dari 60 berada di Jepang, dan hampir 50 di Inggris. Di tingkat sektor, lebih dari sepertiga berasal dari industri jasa. Manufaktur merupakan industri dengan jumlah perusahaan terbanyak kedua, dengan lebih dari 60 perusahaan, sementara industri makanan dan minuman berada di urutan ketiga dengan lebih dari 30 perusahaan.

Kriteria utama untuk bergabung dengan RE100

  • Komitmen publik untuk mendapatkan 100% listrik terbarukan di seluruh operasi, termasuk setiap emisi ruang lingkup 1 yang berkaitan dengan pembangkit listrik oleh perusahaan, semua emisi ruang lingkup 2 yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan operasi bisnis yang beroperasi dengan merek atau grup perusahaan.
  • Verifikasi pihak ketiga diperlukan untuk konsumsi listrik terbarukan dan jika diperlukan pembangkit dan penjualan (misalnya, sertifikasi Greene).
  • Perusahaan harus mendapatkan listrik terbarukan dari dalam batas pasar di mana mereka mengonsumsi listrik. Namun, perusahaan dapat mengecualikan beban kecil (kantor kecil, retail) konsumsi listrik hingga 100 MWh/tahun, per pasar, dari batas target RE100 di pasar di mana secara teknis tidak layak untuk sumber energi terbarukan.
  • Perusahaan harus secara transparan melaporkan kemajuan setiap tahun melalui Spreadsheet Pelaporan RE100 atau kuesioner perubahan iklim CDP.
  • Perusahaan harus setuju untuk tidak melakukan kegiatan yang akan merusak misi, seperti lobi politik untuk mendukung bahan bakar fosil atas produksi energi terbarukan atau meningkatkan kepemilikan mereka dalam aset bahan bakar fosil.
  • Perusahaan harus bergabung dengan kampanye di tingkat kelompok.

Klaim kredibel berdasarkan RE100

Anggota RE100 harus dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki klaim untuk menggunakan produksi listrik terbarukan yang unik untuk memenuhi semua penggunaan listrik terbarukan mereka yang dilaporkan. Ini biasanya dilakukan dalam bentuk atribut generasi seperti Energy Attribute Certificates (EAC), tetapi kontrak juga dapat digunakan. Persyaratan untuk klaim penggunaan RE yang kredibel adalah:

  1. Data generasi yang kredibel
  2. Agregasi atribut
  3. Kepemilikan eksklusif (tanpa penghitungan ganda) atribut
  4. Klaim eksklusif (tidak ada klaim ganda) pada atribut
  5. Keterbatasan pasar geografis dari klaim
  6. Batasan klaim berdasarkan ketentuan lama

Berapa skala waktu dan persyaratan target?

Persyaratan dan tenggat waktu minimum adalah:

  • 100% pada tahun 2050, dengan langkah-langkah sementara setidaknya:
  • 60% pada tahun 2030
  • 90% pada tahun 2040

Memulai dengan RE100

Menjadi anggota RE100 membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan untuk menyelesaikan proses aplikasi. Persetujuan keanggotaan mengikuti proses 8 langkah:

  1. Periksa persyaratan—Perusahaan harus memeriksa persyaratan penggabungan dan persyaratan teknis
  2. Menyatakan ketertarikan—Mendaftarkan minat perusahaan kepada tim RE100
  3. Periksa kelayakan—Tim RE100 akan mengonfirmasi apakah perusahaan memenuhi kriteria bergabung 
  4. Permohonan Keanggotaan—Jika diterima, perusahaan harus menandatangani Perjanjian Keanggotaan
  5. Ulasan aplikasi—Aplikasi perusahaan akan dinilai berdasarkan kriteria bergabung
  6. Keputusan aplikasi—Keputusan aplikasi dibuat. Jika diterima perusahaan akan menerima manfaat keanggotaan
  7. Pengumuman Rencana—Tanggal pengumuman bergabung akan disepakati dengan Climate Group
  8. Pengumuman Anggota Baru—Perusahaan dapat mengumumkan keanggotaan melalui siaran pers atau media sosial

Setelah diterima, anggota RE100 bebas mengembangkan peta jalan mereka sendiri untuk mencapai 100% energi terbarukan.

Pada akhirnya, jika kita ingin mencapai masa depan net zero, perusahaan terbesar perlu memimpin. 300+ anggota RE100 mengonsumsi lebih banyak listrik digabungkan daripada seluruh Inggris setiap tahun. Saat ini, anggota ini mencari sekitar 45% dari kebutuhan listrik mereka melalui listrik terbarukan. Jika mereka dapat memenuhi komitmen mereka, dan jumlah keanggotaan organisasi dapat Lanjutkan bertambah, lompatan besar ke depan akan dibuat menuju dunia netral karbon.

 
