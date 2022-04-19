Renewable Energy 100 RE100 adalah inisiatif energi terbarukan korporat global yang dipimpin oleh Climate Group dalam kemitraan dengan CDP yang bertujuan untuk membuat bisnis paling berpengaruh di dunia, khususnya mereka yang memiliki permintaan listrik tahunan lebih dari 100 GWh, untuk berkomitmen untuk 100% listrik terbarukan dan mencapai target ini pada tahun 2050.

Untuk mencapai 100% listrik terbarukan, perusahaan harus mencocokkan 100% listrik yang digunakan di seluruh operasi global mereka dengan listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan.

Listrik terbarukan dapat bersumber dari pasar atau diproduksi sendiri dan dapat mencakup matahari, angin, biomassa (termasuk biogas), panas bumi atau tenaga air. Listrik terbarukan yang diperoleh dapat langsung dibeli dari generator dan pemasok di pasar, misalnya melalui perjanjian pembelian listrik. Hal ini juga dapat mencakup pembelian ritel dan instrumen atribut energi yang berdiri sendiri (“unbundled”).