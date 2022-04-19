Renewable Energy 100 RE100 adalah inisiatif energi terbarukan korporat global yang dipimpin oleh Climate Group dalam kemitraan dengan CDP yang bertujuan untuk membuat bisnis paling berpengaruh di dunia, khususnya mereka yang memiliki permintaan listrik tahunan lebih dari 100 GWh, untuk berkomitmen untuk 100% listrik terbarukan dan mencapai target ini pada tahun 2050.
Untuk mencapai 100% listrik terbarukan, perusahaan harus mencocokkan 100% listrik yang digunakan di seluruh operasi global mereka dengan listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan.
Listrik terbarukan dapat bersumber dari pasar atau diproduksi sendiri dan dapat mencakup matahari, angin, biomassa (termasuk biogas), panas bumi atau tenaga air. Listrik terbarukan yang diperoleh dapat langsung dibeli dari generator dan pemasok di pasar, misalnya melalui perjanjian pembelian listrik. Hal ini juga dapat mencakup pembelian ritel dan instrumen atribut energi yang berdiri sendiri (“unbundled”).
Seperti yang disorot di atas, RE100 ditujukan untuk perusahaan besar dengan permintaan listrik tahunan setidaknya 100 GWh. Namun, pengecualian dapat dibuat untuk perusahaan dengan konsumsi lebih kecil jika mereka adalah pemain utama dalam industri mereka atau perusahaan Fortune 1000, atau jika mereka adalah pemain utama di wilayah atau sektor prioritas RE100.
Saat ini, lebih dari 350 perusahaan adalah anggota RE100 yang telah berkomitmen untuk menjalankan misi 100% terbarukan. Hampir sepertiga dari perusahaan-perusahaan ini berkantor pusat di AS, sementara lebih dari 60 berada di Jepang, dan hampir 50 di Inggris. Di tingkat sektor, lebih dari sepertiga berasal dari industri jasa. Manufaktur merupakan industri dengan jumlah perusahaan terbanyak kedua, dengan lebih dari 60 perusahaan, sementara industri makanan dan minuman berada di urutan ketiga dengan lebih dari 30 perusahaan.
Anggota RE100 harus dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki klaim untuk menggunakan produksi listrik terbarukan yang unik untuk memenuhi semua penggunaan listrik terbarukan mereka yang dilaporkan. Ini biasanya dilakukan dalam bentuk atribut generasi seperti Energy Attribute Certificates (EAC), tetapi kontrak juga dapat digunakan. Persyaratan untuk klaim penggunaan RE yang kredibel adalah:
Persyaratan dan tenggat waktu minimum adalah:
Menjadi anggota RE100 membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan untuk menyelesaikan proses aplikasi. Persetujuan keanggotaan mengikuti proses 8 langkah:
Setelah diterima, anggota RE100 bebas mengembangkan peta jalan mereka sendiri untuk mencapai 100% energi terbarukan.
Pada akhirnya, jika kita ingin mencapai masa depan net zero, perusahaan terbesar perlu memimpin. 300+ anggota RE100 mengonsumsi lebih banyak listrik digabungkan daripada seluruh Inggris setiap tahun. Saat ini, anggota ini mencari sekitar 45% dari kebutuhan listrik mereka melalui listrik terbarukan. Jika mereka dapat memenuhi komitmen mereka, dan jumlah keanggotaan organisasi dapat Lanjutkan bertambah, lompatan besar ke depan akan dibuat menuju dunia netral karbon.
