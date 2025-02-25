Teknik RAG

RAG canggih bekerja sebagai proses berbasis langkah berurutan sebagai berikut:

1. Pemrosesan kueri: Setelah menerima kueri pengguna, kueri tersebut diubah menjadi vektor berdimensi tinggi dengan menggunakan model penanaman yang menangkap makna semantik kueri.

2. Pengambilan dokumen: Kueri yang dikodekan melintasi basis data pengetahuan sangat besar yang menyediakan pengambilan hybrid dengan menggunakan pengambilan vektor padat dan pencarian yang jarang, yaitu kesamaan semantik dan pencarian berbasis kata kunci. Hasilnya dengan demikian memasukkan kecocokan kata kunci semantik ke dalam dokumen yang diambil.

3. Memeringkat ulang pada dokumen yang diambil: Fungsi pengambil memberikan nilai akhir berdasarkan konteks dan dalam kaitannya dengan kueri yang mengambil dokumen.

4. Penggabungan kontekstual untuk pembuatan: Karena setiap dokumen dikodekan secara berbeda, decoder memadukan semua konteks yang dikodekan untuk memastikan bahwa respons yang dihasilkan memiliki koherensi dengan kueri yang dikodekan.

5. Pembuatan respons: Fungsi pembuat RAG tingkat lanjut, biasanya LLM, seperti model IBM Granite atau Llama, memberikan jawaban berdasarkan dokumen yang diambil.

6. Siklus masukan: Karena RAG tingkat lanjut menggunakan berbagai teknik seperti pembelajaran aktif, pembelajaran penguatan, dan pelatihan bersama pengambil-pembuat untuk terus meningkatkan kinerjanya. Selama fase ini, terjadi sinyal implisit, seperti klik pada dokumen yang diambil yang menyimpulkan relevansi yang menyebabkan masukan eksplisit, yang mencakup koreksi atau peringkat untuk penerapan lebih lanjut selama pembuatan. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, strategi ini meningkatkan proses pengambilan dan juga proses pembuatan respons sehingga jawaban yang lebih akurat dan relevan dapat dihasilkan6.