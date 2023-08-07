Orion melayani berbagai aplikasi utama yang memenuhi berbagai kebutuhan industri dan memberikan solusi berharga bagi bisnis dan organisasi. Salah satu aplikasi penting adalah dalam domain rantai pasokan. Orion dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang kuat untuk menyimpan data jejak karbon dari semua komponen produk yang disediakan oleh produsen komponen. Selain itu, dapat menyimpan persyaratan kontrak antara pembeli dan penjual dari bagian ini, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selain itu, Orion memungkinkan penyertaan rumus yang digunakan untuk menghitung jejak karbon produk, beserta tautan ke data konsumsi karbon masing-masing bagian, yang dapat diperbarui oleh pemilik produk. Dengan memanfaatkan Orion, organisasi dapat memastikan keaslian, nonrepudiasi, dan integritas data penting ini. Selain itu, mekanisme kontrol akses tingkat kunci menjamin privasi data antara pihak-pihak yang terlibat. Jika perlu, teknik yang menjaga privasi, seperti bukti tanpa pengungkapan konten informasi, dapat digunakan untuk menyembunyikan detail sensitif, bahkan dari pihak pusat. Dalam kasus seperti itu, Orion hanya dapat menyimpan metadata yang diperlukan untuk menunjukkan keakuratan catatan, yang dapat disimpan di luar sistem untuk auditor pihak ketiga.

Selain aplikasi rantai pasokan, Orion menawarkan banyak contoh penggunaan yang sangat bermanfaat yang telah diidentifikasi oleh klien kami. Misalnya, dalam sektor keuangan dan domain yang diatur, Orion dapat memfasilitasi proses audit dengan menyediakan bukti keaslian, integritas data, dan bukti perusakan untuk catatan perusahaan. Kemampuan pembubuhan banyak tanda tangan kami memungkinkan otomatisasi berbagai proses kontrak bisnis dan mendukung layanan notaris di berbagai domain. Selain itu, Orion dapat digunakan untuk menjaga keaslian dan integritas bukti yang dikumpulkan melalui proses klaim asuransi. Sistem ini dapat menyederhanakan pengelolaan lisensi, sertifikat, catatan pendidikan, dan hak kepemilikan properti untuk organisasi pemerintah. Orion juga dapat berfungsi sebagai platform digital yang aman untuk mengelola proses, catatan, dan status vaksinasi sekaligus memastikan kepercayaan. Selain itu, platform ini memungkinkan penetapan asal-usul barang dan kepatuhan terhadap persyaratan pemeliharaan dalam rantai pasokan. Selain itu, Orion dapat berfungsi sebagai penyimpanan di luar rantai untuk ekosistem buku besar yang terdesentralisasi, memastikan integritas data di seluruh lingkungan hybrid.

Orion telah berhasil diterapkan sebagai blockchain platform di beberapa proyek yang didanai Uni Eropa. Dalam proyek C4IIoT, Orion meningkatkan tingkat kepercayaan pada platform keamanan siber IoT dengan menyediakan fitur penelusuran, asal, dan nonrepudiasi untuk melacak perubahan konfigurasi mesin dan lini produksi. Dalam proyek COPA EUROPE, Orion digunakan untuk melacak produksi dan siklus hidup aset media, memfasilitasi perdagangan video olahraga, hak, dan insentif peserta yang tepercaya dan aman. Dalam proyek i4Q, Orion digunakan untuk menjaga integritas data IoT industri, termasuk kebijakan akses perangkat dan informasi lokasi penting, mendukung contoh penggunaan manufaktur cerdas. Semua proyek ini menunjukkan keserbagunaan dan keandalan Orion sebagai teknologi basis data blockchain dalam skenario dunia nyata.

Server Orion, dokumentasi, dan SDK kliennya tersedia di Hyperledger Labs. Untuk menggali lebih dalam tentang kemampuan Orion, baca makalah kami “Orion: A Centralized Blockchain Database with Multi-Party Data Access Control”, yang kami presentasikan dan publikasikan di ICBC 2023.

Basis data blockchain Orion menawarkan solusi kuat yang meningkatkan transparansi, keaslian, dan integritas di seluruh ekosistem bisnis. Orion membedakan dirinya dari basis data blockchain terpusat lainnya dengan memberdayakan banyak pihak untuk mengatur akses ke data bersama. Kontrol akses baca/tulis tingkat kunci yang luas dan kemampuan pembubuhan banyak tanda tangan memungkinkan organisasi untuk melakukan kontrol halus atas tata kelola data dan memastikan kepercayaan dalam interaksi banyak pihak.