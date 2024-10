Apa itu levelized cost of energy (LCOE)?

LCOE dapat ditentukan dengan membagi total biaya seumur hidup aset energi dengan total pembangkitan energi selama siklus hidupnya. Rumus LCOE juga dapat menyertakan tingkat diskonto untuk memperhitungkan inflasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi arus kas di masa depan.

Hasil dari perhitungan LCOE adalah harga di mana entitas penghasil energi harus menjual energi tersebut untuk mencapai break even atau, dalam istilah keuangan, mencapai net present value (NPV) sebesar 0. Hal ini biasanya dinyatakan sebagai harga per unit listrik, seperti kilowatt-hour (KWh) atau megawatt-hour (MWh).

Variabel yang disertakan dan kompleksitas keseluruhan dari perhitungan biaya energi ini dapat berbeda tergantung pada metode atau alat yang digunakan. Sebagai contoh, alat Laboratorium Energi Terbarukan Nasional (NREL) Amerika Serikat untuk menentukan LCOE adalah kalkulator sederhana yang memperhitungkan 8 variabel, sementara alat dari Universitas Stanford mencakup lebih dari selusin variabel.