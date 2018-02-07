Sebelum ada payung dan juicer yang terhubung ke Internet, botol air dan pabrik—bahkan sebelum ada Internet modern—ada mesin Coke sederhana di Pittsburgh, Pennsylvania yang dapat melaporkan isinya melalui jaringan. Meskipun tampak primitif menurut standar saat ini, ia memiliki perbedaan unik: itu adalah, sejauh yang diketahui siapa pun, perangkat IoT pertama di dunia.
Kebutuhan, seperti biasa, adalah awal dari segala penemuan. Suatu hari di awal 1980-an, David Nichols, seorang mahasiswa pascasarjana di departemen ilmu komputer Universitas Carnegie Mellon, berada di kantornya di kampus di Wean Hall mendambakan soda. Tetapi kantornya “relatif jauh” dari mesin Coke gedung, dan mengingat kebiasaan kafein yang substantif rekan-rekan mahasiswanya, Nichols tahu ada kemungkinan besar itu akan kosong—atau bahwa, jika mesin itu baru saja diisi ulang, soda di dalamnya akan sangat hangat.
“Tiba-tiba, saya teringat kisah Prancing Pony [mesin penjual otomatis yang dikendalikan komputer pertama] di Stanford dan menyadari bahwa kami tidak harus tahan dengan ini, bahwa kami memiliki teknologi ini,” kenang Nichols kemudian.
Nichols memberi tahu beberapa temannya tentang idenya untuk memantau isi mesin dari jauh agar mereka tidak lagi mengalami kehabisan soda yang mengecewakan. Segera, dua mahasiswa lainnya—Mike Kazar dan Ivor Durham—dan seorang insinyur riset di universitas, John Zsarnay, mulai bekerja bersamanya untuk mewujudkannya.
Kunci untuk menentukan isi mesin Coke dari jauh adalah mengawasi lampu-lampunya. Mesin itu memiliki enam tabung botol soda kaca. Ketika seseorang membeli Coke, lampu indikator merah untuk kolom yang sesuai akan berkedip selama beberapa detik sebelum dimatikan kembali. Ketika sebuah tabung kosong, lampu tetap menyala sampai soda diganti.
Untuk menarik data dari mesin, Zsarnay memasang papan yang mendeteksi status masing-masing lampu indikator. Kabel dari papan tersebut menuju gateway komputer utama departemen, yang terhubung ke ARPANET — cikal bakal Internet, yang saat itu menghubungkan kurang dari 300 komputer di dunia.
Kazar menulis program untuk gateway yang memeriksa status lampu setiap kolom beberapa kali per detik. Saat lampu menyala sebentar lalu mati lagi, sistem bisa mengetahui bahwa seseorang baru saja membeli Coke. Jika lampu tetap menyala lebih dari lima detik, diasumsikan tabung itu kosong. Ketika lampu kembali ke kondisi mati, sistem mengenali bahwa dua botol Coke dingin—yang selalu disimpan sebagai cadangan—telah tersedia untuk dibeli, sementara botol lain masih berada pada suhu hangat. Program melacak berapa menit botol-botol itu berada di dalam mesin setelah pengisian ulang. Tiga jam kemudian, sistem menandai botol-botol tersebut sebagai “dingin.”
Akhirnya, kelompok tersebut menambahkan kode ke program finger di komputer utama, yang memungkinkan siapa pun yang menggunakan komputer yang terhubung ke ARPANET—atau siapa pun yang terhubung ke Ethernet lokal Carnegie Mellon—untuk mengakses informasi tentang mesin tersebut. Melalui beberapa perintah sederhana, mereka dapat memeriksa keberadaan Coke dalam mesin serta mengetahui botol mana yang berada dalam kondisi dingin.
“Saya tidak pernah menggunakannya, kecuali hanya untuk memastikan apakah teknologi itu berfungsi,” kata Kazar kepada Industrious. “Saya tidak pernah menyukai Coca-Cola.”
Tetapi Carnegie Mellon penuh dengan peminum Coke, dan menurut Kazar program itu menjadi “cukup populer dengan cukup cepat” di departemen ilmu komputer ketika mulai beroperasi pada tahun 1982. “Seiring waktu, memeriksa status mesin Coke sebelum turun menjadi kebiasaan umum, demi memastikan bahwa Anda memperoleh botol Coke yang paling dingin,” tuturnya. Pada titik tertentu, mahasiswa pascasarjana lain menyiapkan sistem serupa untuk memantau status mesin M&M terdekat.
Beberapa tahun kemudian, distributor Coke di wilayah tersebut menghentikan penjualan botol kaca yang sesuai untuk mesin departemen. Perangkat tersebut akhirnya diganti dengan model yang lebih modern, namun para mahasiswa tidak pernah sempat menghubungkannya ke Internet. Namun dalam dekade-dekade berikutnya, mesin baru tersebut tetap menjadi wadah untuk berbagai eksperimen yang unik dan tidak biasa.
Awal tahun 2000-an, Mike Vande Weghe, Chuck Rosenberg, dan Kevin Watkins memasang kamera video di mesin itu untuk merekam meja di dekatnya tempat orang kadang-kadang meninggalkan makanan gratis. Para iswa sering memeriksa tayangan kamera tersebut secara online untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa diambil. Beberapa tahun kemudian, Charlie Garrod dan beberapa mahasiswa lain memasang layar di mesin yang menampilkan cuaca dan informasi lain yang menarik bagi umum.
“Kami tidak ingin menyingkirkan mesin Coke yang dimodifikasi sepenuhnya, tetapi orang-orang yang akan membuat perubahan mendalam tidak lagi ada. Kami bukannya mau mengurangi fitur, hanya saja kami tidak punya cukup sumber daya untuk merancang ulang sistemnya,” kata Garrod kepada Industrious. “Bagian paling menarik dari proyek ini sebenarnya terjadi pada era 80-an.”
Selama bertahun-tahun, anggota organisasi mahasiswa pascasarjana utama departemen ilmu komputer, 5 Desember melanjutkan mengoperasikan mesin. Walaupun mesin itu milik Coke, para mahasiswa yang mengurus isiannya dan menentukan harga. “Pengelola mesin” sukarelawan seperti Garrod berusaha melakukan perbaikan yang diperlukan pada mesin tanpa meminta bantuan dari luar, karena teknisi reparasi Coke tidak menyukai modifikasi teknis.
“Mereka meminta kami mengembalikannya ke bentuk aslinya yang belum dimodifikasi. Kami sebenarnya tidak melakukannya, tetapi kami mengembalikannya sementara ke bentuk aslinya setiap kali mereka harus datang,” kata Garrod.
Akhirnya, kata Garrod, mahasiswa pascasarjana memutuskan mengoperasikan mesin soda sendiri “tidak sepadan dengan waktu atau tenaga yang dikeluarkan.” Pada 2014, ada mesin Coke di Gates Center for Computer Science, tetapi Garrod mengatakan “ini hanya mesin Coke biasa.”
Sementara sejarah mesin Coke departemen ilmu komputer disimpan di situs web Carnegie Mellon, Kazar mengatakan universitas tidak secara resmi merayakan penemuan asli pada saat itu, dan tidak pernah terpikir olehnya di tahun 80-an bahwa perangkat itu sangat inovatif. “Saya tidak pernah berpikir ada yang akan bertanya kepada saya tentang hal itu 30 tahun kemudian,” kata Kazar, sekarang CTO di Avere Systems.
Kazar tentu saja tidak pernah membayangkan mesin Coke akan menjadi yang pertama dari miliaran perangkat sehari-hari yang terhubung ke Internet. Saat ini, ada lebih dari 8 miliar barang terhubung yang digunakan di seluruh dunia dan pada tahun 2020, jumlah itu diperkirakan akan tumbuh menjadi 30,7 miliar. Pasar untuk sensor IoT saja diperkirakan bernilai lebih dari 27 miliar USD pada tahun 2022.
Tapi pada tahun 1982, saat komputer masih bernilai jutaan dolar dan ARPANET satu-satunya jaringan, Kazar mengaku bahwa gagasan dunia yang dikuasai IoT masih tampak sangat tidak realistis dan masih jauh di masa depan.
“Dulu ada candaan bahwa suatu hari pemanggangmu juga akan tersambung ke Internet,” ujarnya. “Orang-orang menertawainya.”
