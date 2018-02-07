Sebelum ada payung dan juicer yang terhubung ke Internet, botol air dan pabrik—bahkan sebelum ada Internet modern—ada mesin Coke sederhana di Pittsburgh, Pennsylvania yang dapat melaporkan isinya melalui jaringan. Meskipun tampak primitif menurut standar saat ini, ia memiliki perbedaan unik: itu adalah, sejauh yang diketahui siapa pun, perangkat IoT pertama di dunia.

Kebutuhan, seperti biasa, adalah awal dari segala penemuan. Suatu hari di awal 1980-an, David Nichols, seorang mahasiswa pascasarjana di departemen ilmu komputer Universitas Carnegie Mellon, berada di kantornya di kampus di Wean Hall mendambakan soda. Tetapi kantornya “relatif jauh” dari mesin Coke gedung, dan mengingat kebiasaan kafein yang substantif rekan-rekan mahasiswanya, Nichols tahu ada kemungkinan besar itu akan kosong—atau bahwa, jika mesin itu baru saja diisi ulang, soda di dalamnya akan sangat hangat.

“Tiba-tiba, saya teringat kisah Prancing Pony [mesin penjual otomatis yang dikendalikan komputer pertama] di Stanford dan menyadari bahwa kami tidak harus tahan dengan ini, bahwa kami memiliki teknologi ini,” kenang Nichols kemudian.

Nichols memberi tahu beberapa temannya tentang idenya untuk memantau isi mesin dari jauh agar mereka tidak lagi mengalami kehabisan soda yang mengecewakan. Segera, dua mahasiswa lainnya—Mike Kazar dan Ivor Durham—dan seorang insinyur riset di universitas, John Zsarnay, mulai bekerja bersamanya untuk mewujudkannya.

Kunci untuk menentukan isi mesin Coke dari jauh adalah mengawasi lampu-lampunya. Mesin itu memiliki enam tabung botol soda kaca. Ketika seseorang membeli Coke, lampu indikator merah untuk kolom yang sesuai akan berkedip selama beberapa detik sebelum dimatikan kembali. Ketika sebuah tabung kosong, lampu tetap menyala sampai soda diganti.

Kazar menulis program untuk gateway yang memeriksa status lampu setiap kolom beberapa kali per detik. Saat lampu menyala sebentar lalu mati lagi, sistem bisa mengetahui bahwa seseorang baru saja membeli Coke. Jika lampu tetap menyala lebih dari lima detik, diasumsikan tabung itu kosong. Ketika lampu kembali ke kondisi mati, sistem mengenali bahwa dua botol Coke dingin—yang selalu disimpan sebagai cadangan—telah tersedia untuk dibeli, sementara botol lain masih berada pada suhu hangat. Program melacak berapa menit botol-botol itu berada di dalam mesin setelah pengisian ulang. Tiga jam kemudian, sistem menandai botol-botol tersebut sebagai “dingin.”

Akhirnya, kelompok tersebut menambahkan kode ke program finger di komputer utama, yang memungkinkan siapa pun yang menggunakan komputer yang terhubung ke ARPANET—atau siapa pun yang terhubung ke Ethernet lokal Carnegie Mellon—untuk mengakses informasi tentang mesin tersebut. Melalui beberapa perintah sederhana, mereka dapat memeriksa keberadaan Coke dalam mesin serta mengetahui botol mana yang berada dalam kondisi dingin.

“Saya tidak pernah menggunakannya, kecuali hanya untuk memastikan apakah teknologi itu berfungsi,” kata Kazar kepada Industrious. “Saya tidak pernah menyukai Coca-Cola.”