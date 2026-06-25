Solusi IoT

Hubungkan data aset real-time ke pemeliharaan, alur kerja, dan AI untuk mengurangi waktu henti dan meningkatkan kinerja.
Organisasi berinvestasi dalam IoT untuk mendapatkan visibilitas terhadap aset, tetapi pemantauan saja tidak cukup untuk meningkatkan operasi. Sistem yang terputus dan keputusan yang tertunda membuat tim hanya bereaksi. IBM memperlakukan IoT sebagai infrastruktur operasional. IBM menyediakan data tepercaya dan real-time untuk AI, manajemen kinerja aset, dan alur kerja untuk membantu meningkatkan keandalan, mengurangi waktu henti, dan mengoptimalkan operasi.
Kegagalan yang tidak direncanakan mengganggu operasi dan meningkatkan biaya. Gunakan data IoT yang terhubung ke alur kerja IBM® Maximo untuk berpindah dari pemeliharaan reaktif ke pemeliharaan prediktif.
Visibilitas terbatas mempersulit untuk mengelola kinerja dan risiko. Gunakan data real-time dan historis untuk meningkatkan keandalan dan keamanan.
Sistem lama memperlambat pengambilan keputusan. Integrasikan data IoT dengan manajemen aset modern dan platform operasional untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi.
Kekurangan tenaga kerja dan kehilangan pengetahuan menciptakan risiko. Gunakan insight berbasis AI dan data yang terhubung untuk mendukung keputusan yang lebih baik dan mengurangi upaya manual.
Data yang terputus membatasi koordinasi di seluruh tim dan situs. Dapatkan visibilitas skala perusahaan di seluruh aset, operasi, dan kinerja.
Solusi IBM menghubungkan data IoT secara langsung dengan alur kerja manajemen aset dan pemeliharaan. Dengan mengintegrasikan data real-time dan insight berbasis AI, Anda dapat bergerak melampaui pemantauan untuk mendukung kinerja aset yang lebih baik dan keputusan operasional yang lebih tepat.
Jaga agar peralatan tetap berjalan dan perbaikan bergerak. Jalankan pemeliharaan di satu tempat, gunakan AI bawaan untuk menemukan prioritas, dan tambahkan situs dan jenis aset saat Anda berkembang.
Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir seperti AI, IoT, dan analisis data, Maximo Real Estate and Facilities memungkinkan tim untuk membuat keputusan yang terinformasi, mengoptimalkan sumber daya, mengurangi biaya, dan meningkatkan pelaporan.
iPaaS IBM, yang didukung oleh webMethods, menyediakan kemampuan untuk mengkonsolidasikan data dan persyaratan produksi, berbagi katalog produk dan harga dengan mitra serta pelanggan, mengukur emisi, atau menyinkronkan operasi rantai pasokan dengan jadwal produksi.
IBM Aspera menjaga data tetap bergerak melintasi jarak, latensi, kehilangan paket, skala, dan infrastruktur hybrid — dengan kecepatan, keandalan, dan kontrol yang dibutuhkan perusahaan untuk tetap unggul.
IBM Consulting membantu Anda merancang dan menskalakan strategi aset terhubung—mengintegrasikan IoT, AI, dan manajemen siklus hidup aset untuk transisi dari pilot ke hasil operasional yang terukur di seluruh perusahaan.