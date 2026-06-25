Solusi IoT

Hubungkan data aset real-time ke pemeliharaan, alur kerja, dan AI untuk mengurangi waktu henti dan meningkatkan kinerja.

Lihat bagaimana IDC Menilai EAM hari ini
Orang memegang laptop di pusat keamanan data

Dari aset yang terhubung ke tindakan yang diinformasikan

Sebagian besar platform IoT memantau data. IBM membantu Anda memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Organisasi berinvestasi dalam IoT untuk mendapatkan visibilitas terhadap aset, tetapi pemantauan saja tidak cukup untuk meningkatkan operasi. Sistem yang terputus dan keputusan yang tertunda membuat tim hanya bereaksi. IBM memperlakukan IoT sebagai infrastruktur operasional. IBM menyediakan data tepercaya dan real-time untuk AI, manajemen kinerja aset, dan alur kerja untuk membantu meningkatkan keandalan, mengurangi waktu henti, dan mengoptimalkan operasi.

Seorang wanita menganalisis data real-time di komputernya di dalam gudang, menunjukkan integrasi teknologi di bidang logistik.
Mengintegrasikan data aset ke dalam operasi
Mengurangi waktu henti yang tidak direncanakan

Kegagalan yang tidak direncanakan mengganggu operasi dan meningkatkan biaya. Gunakan data IoT yang terhubung ke alur kerja IBM® Maximo untuk berpindah dari pemeliharaan reaktif ke pemeliharaan prediktif.
Meningkatkan keandalan dan keselamatan

Visibilitas terbatas mempersulit untuk mengelola kinerja dan risiko. Gunakan data real-time dan historis untuk meningkatkan keandalan dan keamanan.
Memodernisasi sistem yang sudah usang

Sistem lama memperlambat pengambilan keputusan. Integrasikan data IoT dengan manajemen aset modern dan platform operasional untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi.
Mengatasi kesenjangan tenaga kerja

Kekurangan tenaga kerja dan kehilangan pengetahuan menciptakan risiko. Gunakan insight berbasis AI dan data yang terhubung untuk mendukung keputusan yang lebih baik dan mengurangi upaya manual.
Dapatkan gambaran menyeluruh di seluruh perusahaan

Data yang terputus membatasi koordinasi di seluruh tim dan situs. Dapatkan visibilitas skala perusahaan di seluruh aset, operasi, dan kinerja.

Produk yang relevan

Solusi IBM menghubungkan data IoT secara langsung dengan alur kerja manajemen aset dan pemeliharaan. Dengan mengintegrasikan data real-time dan insight berbasis AI, Anda dapat bergerak melampaui pemantauan untuk mendukung kinerja aset yang lebih baik dan keputusan operasional yang lebih tepat.
Manajemen Aset IBM Maximo Enterprise

Jaga agar peralatan tetap berjalan dan perbaikan bergerak. Jalankan pemeliharaan di satu tempat, gunakan AI bawaan untuk menemukan prioritas, dan tambahkan situs dan jenis aset saat Anda berkembang.

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Ilustrasi manajemen pemeliharaan untuk IBM Maximo Application Suite
IBM Maximo Real Estate and Facilities

Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir seperti AI, IoT, dan analisis data, Maximo Real Estate and Facilities memungkinkan tim untuk membuat keputusan yang terinformasi, mengoptimalkan sumber daya, mengurangi biaya, dan meningkatkan pelaporan.

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Ilustrasi isometrik dari berbagai bangunan
Integrasi IoT iPaaS IBM

iPaaS IBM, yang didukung oleh webMethods, menyediakan kemampuan untuk mengkonsolidasikan data dan persyaratan produksi, berbagi katalog produk dan harga dengan mitra serta pelanggan, mengukur emisi, atau menyinkronkan operasi rantai pasokan dengan jadwal produksi.

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Gambar diam dari video peluncuran IBM WebMethods Hybrid Integration yang menggambarkan arsitektur produk yang dapat disusun dan fitur AI yang membantu menyatukan aplikasi, integrasi API dan B2B, serta otomatisasi peristiwa dan MFT menjadi satu pengalaman.
Manajemen data IoT

IBM Aspera menjaga data tetap bergerak melintasi jarak, latensi, kehilangan paket, skala, dan infrastruktur hybrid — dengan kecepatan, keandalan, dan kontrol yang dibutuhkan perusahaan untuk tetap unggul.

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Ilustrasi isometrik leadspace Aspera mengirimkan data

Layanan yang relevan

IBM Consulting membantu Anda merancang dan menskalakan strategi aset terhubung—mengintegrasikan IoT, AI, dan manajemen siklus hidup aset untuk transisi dari pilot ke hasil operasional yang terukur di seluruh perusahaan.

IBM Consulting untuk operasi
Tiga pengusaha bekerja bersama di layar komputer

Sumber daya

Pekerja hispanik memeriksa tangki
Gunakan IoT dan AI untuk pemeliharaan prediktif
Empat rekan kerja berkolaborasi dalam sebuah proyek, menganalisis data di laptop dan mendiskusikan strategi di ruang kantor yang cerah dan modern
Pelajari lebih lanjut tentang solusi otomatisasi TI
Tampilan close-up seseorang yang sedang bekerja di depan laptop, melakukan pengodean dari kantor di rumah.
Jelajahi sumber daya bagi Pengembang untuk menciptakan nilai melalui perangkat yang saling terhubung
Tampilan jarak dekat dari insinyur yang bekerja pada komputer di pusat data berisi IBM z16.
Pelajari tentang pengelolaan data dan IoT
Ambil langkah selanjutnya

Jelajahi bagaimana IBM dapat membantu Anda berpindah melampaui pemantauan IoT dengan mengubah data aset real-time menjadi hasil pemeliharaan, keandalan, dan kinerja yang dapat ditindaklanjuti di seluruh siklus hidup aset.

  1. Lihat bagaimana IDC Menilai EAM hari ini