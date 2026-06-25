Solusi IoT

Organisasi berinvestasi dalam IoT untuk mendapatkan visibilitas terhadap aset, tetapi pemantauan saja tidak cukup untuk meningkatkan operasi. Sistem yang terputus dan keputusan yang tertunda membuat tim hanya bereaksi. IBM memperlakukan IoT sebagai infrastruktur operasional. IBM menyediakan data tepercaya dan real-time untuk AI, manajemen kinerja aset, dan alur kerja untuk membantu meningkatkan keandalan, mengurangi waktu henti, dan mengoptimalkan operasi.