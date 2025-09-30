Apa itu hiperotomatisasi?

Hiperotomatisasi dalam perawatan kesehatan

Industri perawatan kesehatan dapat memperoleh manfaat dari hiperotomatisasi, memberikan pengalaman pasien yang lebih baik, keuntungan yang lebih kuat, dan data yang lebih akurat. Hiperotomatisasi digunakan untuk mengotomatisasi siklus penagihan, komunikasi dan penagihan pelanggan. Sistem ini juga dapat menangani manajemen catatan pasien, mengumpulkan dan menyusun data, serta memberikan keluaran yang berguna untuk rencana perawatan yang lebih akurat.

Hiperotomatisasi juga sering digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, yang sangat penting bagi kelangsungan dan keberhasilan organisasi perawatan kesehatan mana pun. Sistem ini juga dapat digunakan untuk mengelola inventaris dan pengadaan obat, serta menjadwalkan staf dan sumber daya lainnya. Penggunaan hiperotomatisasi dalam industri perawatan kesehatan tidak terbatas, dan manfaatnya dapat memberikan peningkatan bagi organisasi, mitra, dan pasien. Baca studi kasus layanan kesehatan kami di sini.

Rantai pasokan

Pandemi telah sangat mempengaruhi kemampuan untuk menerima bahan secara tepat waktu, dan rendahnya tingkat staf telah mengakibatkan penundaan proses, sehingga menciptakan tantangan logistik yang paling buruk.

Dengan menggunakan RPA, pemeriksaan stok inventaris dapat dilakukan 24x7, memastikan bahwa tampilan terkini mengenai tingkat inventaris dan ketersediaan produk dapat diakses setiap saat. Selain pemeriksaan inventaris, RPA dapat digunakan untuk pengadaan, penetapan harga, penagihan, permintaan penawaran, tindak lanjut dan input data, serta pemeliharaan dan perbaikan sistem. Menghilangkan ketergantungan pada intervensi manual untuk proses berulang, hiperotomatisasi dapat meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi. Baca studi kasus rantai pasokan kami dengan Inter Aduaneira di sini.

Perbankan dan keuangan

Industri perbankan dan keuangan berada di bawah tekanan konstan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih tersedia dan lebih personal.

Hiperotomatisasi dapat memberikan kualitas data yang lebih tinggi kepada anggota staf sehingga mereka dapat menggunakan manajemen proses bisnis (BPM) secara lebih efektif untuk memberikan informasi kepada pelanggan yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih tepat. Hiperotomatisasi juga menyediakan efisiensi back-end yang mendukung ketersediaan 24x7 aplikasi perbankan dan keuangan online, serta peraturan dan pelaporan yang dibutuhkan. Industri perbankan dan keuangan melibatkan data dalam jumlah besar, yang bisa jadi tidak praktis untuk dikelola. Hiperotomatisasi merampingkan tugas-tugas yang terlibat, membuat prosesnya lebih cepat, lebih konsisten, dan tidak mudah terjadi kesalahan. Beberapa contoh yang lebih spesifik dari Gartner (tautan berada di luar ibm.com) meliputi:

Airbus SE menggunakan hiperotomatisasi berbasis AI untuk membaca tanda terima pengeluaran dan mencocokkannya dengan vendor dan pengeluaran yang diterima untuk menemukan anomali dan belajar dari waktu ke waktu. Hal ini mengurangi waktu rata-rata antara pengajuan dan persetujuan laporan pengeluaran dari beberapa minggu menjadi beberapa hari, dan mengurangi beban kerja para peninjau hingga lebih dari separuhnya.

Equinix, Inc. menggunakan teknologi visi komputer untuk mengotomatiskan proses utang usaha. Tim ini menggunakan teknologi pengenalan karakter optik berbasis AI untuk mengekstrak data dari faktur vendor berbasis PDF, sehingga tim ini hanya menangani pengecualian dan ekstraksi data dengan tingkat kepercayaan statistik yang rendah. Hal ini membebaskan lebih dari 14.000 jam per tahun untuk tim keuangan, sehingga meningkatkan fokusnya pada tugas-tugas yang bernilai lebih tinggi.

Industri perbankan dan keuangan juga tunduk pada banyak peraturan dan persyaratan kepatuhan. Hiperotomatisasi telah mengubah banyak proses inti mereka, yang memungkinkannya untuk memenuhi persyaratan ini dengan efisiensi yang lebih besar dan dengan biaya yang lebih rendah.

Retail

Industri ritel penuh dengan peluang untuk otomatisasi. E-commerce memiliki kekuatan dalam pemrosesan pesanan dengan lebih banyak orang yang memesan secara online dan memanfaatkan program loyalitas. Hyperautomation yang dibantu AI dapat merampingkan proses front-end seperti pemasaran bertarget melalui penempatan iklan di media sosial dan pemasaran email yang ditargetkan, pengenalan loyalitas online, pengenalan wajah ketika pelanggan memasuki toko, dan banyak lagi.

Hiperotomatisasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dan akurasi proses ritel back-end yang memengaruhi pengadaan, penagihan, manajemen pemasok, inventaris, dan transportasi.

Selain itu, hiperotomatisasi telah digunakan untuk melacak dan menganalisis kriteria di pasar seperti harga yang kompetitif dan umpan balik pelanggan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat yang mendorong pendapatan dan profitabilitas.