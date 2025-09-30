Apa itu hiperotomatisasi?

Hiperotomatisasi adalah konsep mengotomatisasi segala sesuatu dalam organisasi yang dapat diotomatisasi. Organisasi yang mengadopsi hiperotomatisasi bertujuan untuk merampingkan proses di seluruh bisnis mereka menggunakan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi proses robot (RPA), dan teknologi lainnya untuk berjalan tanpa campur tangan manusia.
Hiperotomatisasi adalah pendekatan yang baru muncul untuk otomatisasi, tetapi Gartner telah mengidentifikasinya sebagai salah satu dari 10 tren teknologi strategis teratas. Mereka melakukan survei baru-baru ini yang menunjukkan bahwa 85% peserta akan "meningkatkan atau mempertahankan investasi hiperotomasi organisasi mereka selama 12 bulan ke depan, dan lebih dari 56% telah memiliki empat atau lebih inisiatif hiperotomasi secara bersamaan. "Menurut Gartner, "Hiperotomatisasi dengan cepat bergeser dari sebuah pilihan menjadi syarat untuk bertahan hidup", dan menempatkan proses kerja yang sudah ketinggalan zaman sebagai masalah tenaga kerja nomor satu."
Penting juga untuk dicatat bahwa peran pandemi dalam adopsi dan percepatan hiperotomatisasi di pasar, yang mendorong prioritas transformasi digital dan inisiatif otomatisasi selama setahun terakhir. Dengan ekosistem bisnis yang beroperasi secara terdistribusi, hiperotomatisasi meringankan beban yang ditimbulkan oleh proses berulang dan infrastruktur lama pada organisasi dan sumber dayanya. Transformasi yang diberikan oleh hiperotomatisasi kepada suatu organisasi memungkinkan organisasi tersebut beroperasi dengan cara yang lebih efisien, yang sering kali menghasilkan pengurangan biaya dan posisi kompetitif yang lebih kuat.
Infrastruktur dan proses lama dapat memperlambat organisasi dan memengaruhi kemampuan mereka untuk menjadi kompetitif. Otomatisasi berbasis tugas yang sederhana tidak memberikan hasil lintas fungsi yang akan mendorong pengambilan keputusan dan hasil bisnis. Hiperotomatisasi mengubah organisasi dengan mengotomatisasi sebanyak mungkin proses dan tugas.
Perbedaan antara otomatisasi dan hiperotomatisasi sering kali tidak jelas. Otomatisasi mengacu pada pencapaian tugas yang berulang tanpa intervensi manual. Otomatisasi biasanya terjadi dalam skala yang lebih kecil, menciptakan solusi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas individual. Sebaliknya, hiperotomatisasi mengacu pada penggunaan beberapa alat otomatisasi yang memungkinkan otomatisasi cerdas, termasuk pembelajaran mesin dan otomatisasi proses robotik untuk meningkatkan inisiatif otomatisasi.
Beberapa langkah dan komponen dapat membantu organisasi menavigasi perjalanan hiperotomatisasi mereka. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:
Hiperotomatisasi mengubah bisnis dengan merampingkan proses bisnis dengan menghilangkan tugas berulang dan mengotomatiskan tugas manual. Hiperotomatisasi memiliki sejumlah manfaat utama. Hiperotomatisasi memungkinkan organisasi untuk menyelesaikan tugas dengan konsistensi, akurasi, dan kecepatan. Hiperotomatisasi, pada gilirannya, mengurangi biaya, dan umumnya meningkatkan pengalaman pelanggan.
Setiap pendekatan baru terhadap proses bisnis atau infrastruktur pasti akan menghadirkan tantangan, dan hiperotomatisasi tidak terkecuali. Banyak perusahaan yang merasa belum siap untuk melakukan upaya otomatisasi karena data yang masih mentah atau berkualitas rendah dan kurangnya sumber daya dengan keterampilan teknis untuk mengatasinya. Tersedia program pelatihan ulang yang dapat membantu organisasi memenuhi kebutuhan ini dan mengembangkan pendekatan yang sesuai untuk mencapai tujuan mereka.
Tantangan lainnya termasuk memilih dari pasar produk yang terus tumbuh dan berkembang. Keputusan mengenai produk mana yang harus disediakan oleh organisasi untuk klien mereka bisa jadi menakutkan. Mengingat pasar yang membanjiri ini, pasar mengharapkan serangkaian merger dan akuisisi untuk mempersempit redundansi di seluruh penawaran produk, membantu klien mengevaluasi vendor potensial secara lebih efektif.
Industri perawatan kesehatan dapat memperoleh manfaat dari hiperotomatisasi, memberikan pengalaman pasien yang lebih baik, keuntungan yang lebih kuat, dan data yang lebih akurat. Hiperotomatisasi digunakan untuk mengotomatisasi siklus penagihan, komunikasi dan penagihan pelanggan. Sistem ini juga dapat menangani manajemen catatan pasien, mengumpulkan dan menyusun data, serta memberikan keluaran yang berguna untuk rencana perawatan yang lebih akurat.
Hiperotomatisasi juga sering digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, yang sangat penting bagi kelangsungan dan keberhasilan organisasi perawatan kesehatan mana pun. Sistem ini juga dapat digunakan untuk mengelola inventaris dan pengadaan obat, serta menjadwalkan staf dan sumber daya lainnya. Penggunaan hiperotomatisasi dalam industri perawatan kesehatan tidak terbatas, dan manfaatnya dapat memberikan peningkatan bagi organisasi, mitra, dan pasien. Baca studi kasus layanan kesehatan kami di sini.
Pandemi telah sangat mempengaruhi kemampuan untuk menerima bahan secara tepat waktu, dan rendahnya tingkat staf telah mengakibatkan penundaan proses, sehingga menciptakan tantangan logistik yang paling buruk.
Dengan menggunakan RPA, pemeriksaan stok inventaris dapat dilakukan 24x7, memastikan bahwa tampilan terkini mengenai tingkat inventaris dan ketersediaan produk dapat diakses setiap saat. Selain pemeriksaan inventaris, RPA dapat digunakan untuk pengadaan, penetapan harga, penagihan, permintaan penawaran, tindak lanjut dan input data, serta pemeliharaan dan perbaikan sistem. Menghilangkan ketergantungan pada intervensi manual untuk proses berulang, hiperotomatisasi dapat meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi. Baca studi kasus rantai pasokan kami dengan Inter Aduaneira di sini.
Industri perbankan dan keuangan berada di bawah tekanan konstan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih tersedia dan lebih personal.
Hiperotomatisasi dapat memberikan kualitas data yang lebih tinggi kepada anggota staf sehingga mereka dapat menggunakan manajemen proses bisnis (BPM) secara lebih efektif untuk memberikan informasi kepada pelanggan yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih tepat. Hiperotomatisasi juga menyediakan efisiensi back-end yang mendukung ketersediaan 24x7 aplikasi perbankan dan keuangan online, serta peraturan dan pelaporan yang dibutuhkan. Industri perbankan dan keuangan melibatkan data dalam jumlah besar, yang bisa jadi tidak praktis untuk dikelola. Hiperotomatisasi merampingkan tugas-tugas yang terlibat, membuat prosesnya lebih cepat, lebih konsisten, dan tidak mudah terjadi kesalahan. Beberapa contoh yang lebih spesifik dari Gartner (tautan berada di luar ibm.com) meliputi:
Industri perbankan dan keuangan juga tunduk pada banyak peraturan dan persyaratan kepatuhan. Hiperotomatisasi telah mengubah banyak proses inti mereka, yang memungkinkannya untuk memenuhi persyaratan ini dengan efisiensi yang lebih besar dan dengan biaya yang lebih rendah.
Industri ritel penuh dengan peluang untuk otomatisasi. E-commerce memiliki kekuatan dalam pemrosesan pesanan dengan lebih banyak orang yang memesan secara online dan memanfaatkan program loyalitas. Hyperautomation yang dibantu AI dapat merampingkan proses front-end seperti pemasaran bertarget melalui penempatan iklan di media sosial dan pemasaran email yang ditargetkan, pengenalan loyalitas online, pengenalan wajah ketika pelanggan memasuki toko, dan banyak lagi.
Hiperotomatisasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dan akurasi proses ritel back-end yang memengaruhi pengadaan, penagihan, manajemen pemasok, inventaris, dan transportasi.
Selain itu, hiperotomatisasi telah digunakan untuk melacak dan menganalisis kriteria di pasar seperti harga yang kompetitif dan umpan balik pelanggan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat yang mendorong pendapatan dan profitabilitas.
