Apa itu data geospasial?

Data geospasial adalah informasi yang menggambarkan objek, peristiwa, atau fitur lain dengan lokasi di atau dekat permukaan bumi. Data geospasial biasanya menggabungkan informasi lokasi (biasanya koordinat di bumi) dan informasi atribut (karakteristik objek, peristiwa, atau fenomena yang bersangkutan) dengan informasi temporal (waktu atau masa hidup di mana lokasi dan atribut tersebut ada).

Lokasi yang disediakan dapat bersifat statis dalam jangka pendek (misalnya, lokasi suatu peralatan, kejadian gempa bumi, anak-anak yang hidup dalam kemiskinan) atau dinamis (misalnya, kendaraan atau pejalan kaki yang bergerak, penyebaran penyakit menular).

Data geospasial biasanya melibatkan kumpulan data spasial dalam jumlah besar yang diperoleh dari berbagai sumber dalam berbagai format dan dapat mencakup informasi seperti data sensus, citra satelit, data cuaca, data ponsel, gambar yang diambil, dan data media sosial. Data geospasial sangat berguna ketika dapat ditemukan, dibagikan, dianalisis, dan digunakan bersama dengan data bisnis tradisional.

Geospatial analytics digunakan untuk menambahkan waktu dan lokasi pada jenis data tradisional dan membangun visualisasi data. Visualisasi ini dapat mencakup peta, grafik, statistik, dan kartogram yang menunjukkan perubahan historis dan pergeseran saat ini. Konteks tambahan ini memungkinkan gambaran yang lebih lengkap mengenai suatu peristiwa. Insight yang mungkin terlewatkan dalam spreadsheet yang sangat besar terungkap dalam pola dan gambar visual yang mudah dikenali. Visualisasi ini dapat membuat prediksi menjadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat.

Sistem informasi geospasial (GIS) berhubungan secara khusus dengan pemetaan fisik data dalam representasi visual. Misalnya, ketika peta badai (yang menunjukkan lokasi dan waktu) dilapis dengan lapisan lain yang menunjukkan area potensial untuk sambaran petir, Anda melihat GIS beraksi.