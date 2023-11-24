Aktivitas fase Cetak Biru/Desain berubah berdasarkan strategi modernisasi (dari menguraikan aplikasi dan memanfaatkan desain berbasis domain atau menetapkan arsitektur target berdasarkan teknologi baru untuk membangun desain yang dapat dieksekusi). Fase selanjutnya adalah membangun dan menguji dan menerapkan ke produksi. Mari kita jelajahi kemungkinan AI generatif di seluruh area siklus hidup ini.



Penemuan dan desain

Kemampuan untuk memahami aplikasi lama dengan keterlibatan SME (tenaga ahli) yang minimal merupakan titik percepatan penting. Hal ini karena, secara umum, SME disibukkan dengan inisiatif penerapan sistem, sementara pengetahuan mereka mungkin terbatas berdasarkan seberapa lama SME telah mendukung sistem tersebut. Secara kolektif, penemuan dan desain adalah tempat waktu yang signifikan dihabiskan selama modernisasi, sedangkan pengembangan jauh lebih mudah setelah tim telah memecahkan kode fungsionalitas aplikasi lama, aspek integrasi, logika, dan kompleksitas data.

Tim modernisasi melakukan analisis kode mereka dan memeriksa beberapa dokumen (sebagian besar bertanggal); di sinilah ketergantungan mereka pada alat analisis kode menjadi penting. Selanjutnya, untuk inisiatif menulis ulang, seseorang perlu memetakan kemampuan fungsional ke konteks aplikasi lama untuk melakukan latihan desain/dekomposisi berbasis domain yang efektif. AI generatif menjadi sangat berguna di sini melalui kemampuannya untuk mengkorelasikan domain/kemampuan fungsional ke kode dan data dan menetapkan tampilan kemampuan bisnis dan kode aplikasi yang terhubung dan data—tentu saja model perlu disetel/dikontekstualisasikan untuk model domain perusahaan tertentu atau peta kemampuan fungsional. Pemetaan API berbantuan AI generatif yang disebut dalam makalah ini adalah contoh mini dari ini. Sementara di atas adalah untuk dekomposi/desain aplikasi, event-storming membutuhkan peta proses dan di sinilah AI generatif membantu dalam mengontekstualisasikan dan memetakan ekstrak dari alat penambangan proses. AI generatif juga membantu menghasilkan contoh penggunaan berdasarkan insight dan pemetaan fungsional. Secara keseluruhan, AI generatif membantu program modernisasi mengurangi risiko melalui memastikan visibilitas yang memadai untuk aplikasi lama serta dependensi.

AI Generatif juga membantu menghasilkan desain target untuk kerangka kerja penyedia layanan cloud tertentu melalui penyetelan model berdasarkan serangkaian pola standar (ingress/egress, layanan aplikasi, layanan data, pola komposit, dll.). Demikian juga, ada beberapa contoh penggunaan AI generatif lainnya yang mencakup pembuatan pola kode khusus kerangka kerja teknologi target untuk kontrol keamanan. AI generatif membantu menghasilkan spesifikasi desain detail, misalnya, cerita pengguna, User Experience Wire Frames, Spesifikasi API (misalnya, file Swagger), diagram hubungan komponen, dan diagram interaksi komponen.

Perencanaan

Salah satu tugas sulit dari program modernisasi adalah untuk dapat membuat peta jalan makro sambil menyeimbangkan upaya paralel versus dependensi berurutan dan mengidentifikasi skenario koeksistensi yang harus ditangani. Meskipun ini biasanya dilakukan sebagai tugas satu kali—penataan ulang berkelanjutan melalui Program Increments (PI)—latihan perencanaan yang menggabungkan input tingkat eksekusi jauh lebih sulit. AI generatif berguna untuk dapat menghasilkan peta jalan berdasarkan data historis (aplikasi untuk peta area domain, faktor upaya dan kompleksitas dan pola ketergantungan dan banyak lagi), menerapkannya pada aplikasi dalam lingkup program modernisasi—untuk industri atau domain tertentu.

Solusi terbaik adalah menjadikannya mudah diadopsi melalui kumpulan aset dan akselerator yang dirancang untuk menghadapi kompleksitas perusahaan. Di sinilah AI generatif memainkan peran penting dalam menghubungkan detail portofolio aplikasi dengan dependensi yang ditemukan.

Bangun dan uji

Pembuatan kode adalah salah satu contoh penggunaan AI generatif yang paling dikenal luas, tetapi penting untuk mampu menghasilkan satu set artefak kode yang saling terkait, mulai dari IAC (Terraform atau CloudFormation Template), kode/konfigurasi pipeline, menyisipkan poin desain keamanan (enkripsi, integrasi IAM, dan sebagainya), pembuatan kode aplikasi dari swagger atau insight kode lainnya (dari sistem lama), hingga konfigurasi firewall (sebagai file sumber daya berdasarkan layanan yang diinstansiasi, misalnya). AI Generatif membantu menghasilkan masing-masing hal di atas melalui pendekatan yang diorkestrasi yang diatur berdasarkan arsitektur referensi aplikasi yang telah ditentukan yang dibangun dari pola—sambil menggabungkan output alat desain.

Pengujian adalah area kunci lainnya: AI Generatif dapat menghasilkan set kasus uji dan kode uji yang tepat bersama dengan data pengujian untuk mengoptimalkan kasus uji yang sedang dijalankan.

Menyebarkan

Banyak kegiatan “last mile” penting dalam program modernisasi biasanya memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu, tergantung pada kompleksitas perusahaan. Contoh penggunaan AI Generatif yang penting adalah kemampuan untuk memperoleh insight untuk validasi keamanan dengan menganalisis log aplikasi dan platform, titik desain, Infrastruktur-as-Code, dan banyak lagi. Kemampuan ini sangat mempercepat proses peninjauan dan persetujuan keamanan. Selain itu, AI Generatif berperan penting dalam menghasilkan input untuk manajemen konfigurasi (CMDB) dan manajemen perubahan, menggambar dari catatan rilis yang dihasilkan melalui item kerja alat Ketangkasan yang diselesaikan per rilis.

Sementara contoh penggunaan yang disebutkan di atas sangat menjanjikan sepanjang modernisasi, penting untuk mengakui bahwa kompleksitas perusahaan menuntut pendekatan yang diatur secara kontekstual untuk memanfaatkan banyak akselerator AI Generatif ini secara efektif. Pengembangan pola kontekstual khusus perusahaan merupakan upaya berkelanjutan untuk mempercepat program modernisasi. Kami telah mengamati manfaat besar dari menginvestasikan waktu dan upaya di muka dan terus menyesuaikan akselerator AI Generatif ini untuk menyelaraskan dengan pola spesifik yang menunjukkan pengulangan dalam perusahaan.

Mari kita periksa contoh potensial yang sudah terbukti:

Contoh 1: Membayangkan ulang API Discovery dengan BIAN dan AI untuk visibilitas pemetaan domain dan identifikasi layanan API duplikatif

Masalahnya: Large Global Bank memiliki lebih dari 30000 API (baik internal maupun eksternal) yang dikembangkan dari waktu ke waktu di berbagai domain (misalnya, retail banking, wholesale banking, open banking, dan corporate banking). Risiko duplikasi API di berbagai domain sangat tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan biaya kepemilikan untuk mengelola portofolio API yang luas dan menciptakan tantangan operasional karena API yang saling tumpang tindih. Kurangnya visibilitas dan penemuan API menyebabkan tim Pengembangan API mengembangkan API yang sama atau serupa daripada menemukan API yang relevan untuk digunakan kembali. Ketidakmampuan untuk memvisualisasikan portofolio API dari perspektif Model Industri Perbankan membatasi tim Bisnis dan TI untuk memahami kemampuan yang sudah tersedia dan kemampuan baru apa yang dibutuhkan untuk bank.

Pendekatan solusi berbasis AI generatif: Solusi ini memanfaatkan BERT Large Language Model, Sentence Transformer, Multiple Negatives Ranking Loss Function dan aturan domain, disempurnakan dengan pengetahuan BIAN Service Landscape untuk mempelajari portofolio API bank dan memberikan kemampuan untuk menemukan API dengan pemetaan otomatis ke BIAN. Solusi ini memetakan Metode Titik Akhir API ke BIAN Service Landscape Hierarchy level 4, yaitu BIAN Service Operations.

Fungsi inti dari solusi adalah kemampuan untuk:

Menyerap spesifikasi swagger dan dokumentasi API lainnya dan pahami API, titik akhir, operasi, dan deskripsi terkait.

Menyerap detail BIAN dan memahami BIAN Service Landscape.

Penyempurnaan dengan pemetaan yang cocok dan tak tertandingi antara Metode titik akhir API dan BIAN Service Landscape.

Berikan representasi visual dari pemetaan dan skor pencocokan dengan navigasi Hierarkis BIAN dan filter untuk level BIAN, Kategori, dan skor pencocokan.

Antarmuka Pengguna untuk Penemuan API dengan Model Industri: