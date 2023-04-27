Selama bertahun-tahun, Internet of Things (IoT) telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar: Economy of Things (EoT). Jumlah hal yang terhubung melampaui jumlah manusia yang terhubung untuk pertama kalinya pada tahun 2022. Jumlah perangkat yang terhubung dengan IoT tumbuh di hampir setiap industri dan bahkan diperkirakan akan mencapai 29 miliar di seluruh dunia pada tahun 2030.

IoT benar-benar telah menjadi sebutan yang dikenal umum karena merupakan komponen utama dalam barang sehari-hari, seperti peralatan, mobil, dan produk konsumen. Selain itu, IoT telah menjadi bagian penting untuk perampingan, penyederhanaan, dan kemampuan teknologi secara keseluruhan untuk perusahaan.

Perangkat yang terhubung dengan IoT ini membentuk tulang punggung data penting untuk industri. Namun, bagaimana jika perangkat tersebut—dan datanya—dibuka untuk membagikan, memonetisasi, dan bertransaksi secara mandiri dengan nilai yang dihasilkannya sendiri? Inovasi organisasi, lintas industri, atau sosial baru apa yang dapat dihasilkan sebagai akibatnya? Dan apa peran penyedia layanan telekomunikasi dalam memberdayakan dan meningkatkan EoT?