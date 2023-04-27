Selama bertahun-tahun, Internet of Things (IoT) telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar: Economy of Things (EoT). Jumlah hal yang terhubung melampaui jumlah manusia yang terhubung untuk pertama kalinya pada tahun 2022. Jumlah perangkat yang terhubung dengan IoT tumbuh di hampir setiap industri dan bahkan diperkirakan akan mencapai 29 miliar di seluruh dunia pada tahun 2030.
IoT benar-benar telah menjadi sebutan yang dikenal umum karena merupakan komponen utama dalam barang sehari-hari, seperti peralatan, mobil, dan produk konsumen. Selain itu, IoT telah menjadi bagian penting untuk perampingan, penyederhanaan, dan kemampuan teknologi secara keseluruhan untuk perusahaan.
Perangkat yang terhubung dengan IoT ini membentuk tulang punggung data penting untuk industri. Namun, bagaimana jika perangkat tersebut—dan datanya—dibuka untuk membagikan, memonetisasi, dan bertransaksi secara mandiri dengan nilai yang dihasilkannya sendiri? Inovasi organisasi, lintas industri, atau sosial baru apa yang dapat dihasilkan sebagai akibatnya? Dan apa peran penyedia layanan telekomunikasi dalam memberdayakan dan meningkatkan EoT?
EoT diberdayakan oleh kecerdasan buatan, data, IoT, dan blockchain, menghadirkan likuiditas ke IoT. Ini menandakan peralihan melampaui perangkat IoT yang terhubung dan sadar konteks ke perangkat di mana perangkat IoT sendiri telah menjadi aset digital, dapat ditemukan secara real-time, pengindeksan, dan transaksi otonom.
Perusahaan telekomunikasi memainkan peran sentral dalam mengaktifkan dan menskalakan EoT, dan mereka diposisikan secara unik untuk melakukannya. Serupa dengan bagaimana data digital kita saat ini dipertukarkan, diperdagangkan, dan dimonetisasi oleh pihak ketiga, menyediakan perangkat yang terhubung dengan identitas unik dan kemampuan untuk bertransaksi melalui dompet digital membuka asetisasi atau likuifikasi digital IoT. Identitas jangkar perangkat bersama dengan metadata tentang perangkat itu sendiri, data tentang lokasinya, dan transaksi yang dilakukan atas nama perangkat itu sendiri adalah unit nilainya sendiri.
Misalnya, truk armada yang dilengkapi dengan identitas dan dompet yang aman EoT dapat membayar bahan bakarnya sendiri pada pompa bahan bakar yang juga berkemampuan EoT, di mana pengemudi tidak perlu membuka aplikasi atau memberikan kartu kredit. Transaksi yang menghubungkan kendaraan tertentu dengan pompa bahan bakar tersebut merupakan unit nilai yang mewakili peserta, lokasi, waktu, dan jumlah transaksi.
Dengan menghubungkan unit nilai terkait dalam ekosistem penyedia layanan, kami membangun rantai nilai yang dapat menjangkau industri dan menjadi fondasi inovasi lintas industri dalam proses, operasi, dan model bisnis.
Mesin pertumbuhan dan inovasi dari EoT terletak pada tiga bagian:
Perusahaan telekomunikasi memainkan peran sentral dalam memimpin transisi dari IoT ke EoT sebagai pendorong teknologi serta penghubung ekosistem dan nilai kolektif.
Adopsi EoT yang meluas membutuhkan jaringan IoT yang aman quantum (sensor, perangkat tepi, inti, atau sistem cloud) yang didasarkan pada konsep zero-trust “jangan pernah percayai, selalu verifikasi.” Perusahaan telekomunikasi dapat memperluas data perusahaan yang aman dan kemampuan AI ke tepi jaringan mereka, mendukung penemuan real-time, penggunaan, dan monetisasi data EoT yang sesuai dan contoh penggunaan.
Perusahaan telekomunikasi juga dapat memainkan peran sebagai penyedia data serta pasar data dan operator perantara dalam ekosistem. Platform data vertikal yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan telekomunikasi dan menargetkan industri tertentu seperti otomotif, pertanian, atau layanan keuangan sudah ada saat ini. Dengan menghubungkan platform EoT dengan platform data vertikal ini, perusahaan telekomunikasi dapat dengan mudah membuka contoh penggunaan EoT khusus industri, menghasilkan aliran pendapatan baru yang “berdekatan dengan inti”.
Perusahaan telekomunikasi juga memainkan peran penting sebagai penyelenggara dan peserta utama dalam ekosistem EoT yang layak, yang membawa segmen pelanggan dan konsumen perusahaan dan IoT mereka. Perangkat mobile menjadi peserta tambahan dalam EoT sebagai ekstensi digital konsumen dan pengguna. Kepemilikan dan kontrol konsumen atas identitas dan data pribadi adalah penguat utama dan pendorong nilai ekosistem EoT dan terbukanya model bisnis B2B2C dan B2C2B serta inovasi.
EoT ada di depan kita dan merupakan peluang penting bagi perusahaan telekomunikasi. Memperjuangkan evolusi ke EoT memungkinkan perusahaan telekomunikasi untuk beralih melampaui konektivitas menjadi inti dari seluruh platform pasar baru yang membawa dan memperluas layanan digital dan transaksional baru di seluruh industri.
Memecahkan tantangan kompleks tidak dilakukan secara terpisah. Memanfaatkan peluang inovasi dari Economy of Things membutuhkan metode baru untuk bertukar nilai kolektif antara pengguna, perangkat, dan industri. Penting untuk mendobrak hambatan lintas industri untuk menciptakan rantai nilai baru yang didorong oleh hasil.
EoT membutuhkan pasar yang dapat dioperasikan dengan nilai yang dapat dipertukarkan berdasarkan data tepercaya yang dapat diverifikasi yang dapat ditampilkan pada waktu yang tepat dan di saluran yang tepat.
Pasar digital bernilai ini dapat mengambil bentuk pasar digital data, aset, atau pengembang. Misalnya, Anda dapat membangun truk armada awal dan memiliki tampilan agregat seluruh armada dan riwayat pengisian bahan bakar, mobilitas, dan pembayarannya. Data khusus itu sangat berharga secara internal—memberikan insight untuk mengoptimalkan biaya bahan bakar, penyegaran kendaraan, rekomendasi rute, dan kesejahteraan driver secara umum. Hal ini juga bermanfaat secara eksternal: bagi perusahaan bahan bakar, produsen kendaraan, pengecer, dan merek lain yang ingin terlibat dalam pengalaman berkendara yang terhubung untuk armadanya.
Sebagai peserta dalam pasar data EoT, pemilik armada dapat memublikasikan dan memonetisasi aset data yang didukung oleh kontrak pintar yang mengatur aksesibilitas dan penggunaannya untuk memastikan kepatuhan. Mereka juga dapat memutuskan untuk memublikasikan layanan data dalam bentuk API untuk memfasilitasi solusi pengembang pihak ketiga yang memanfaatkan data EoT.
Nilai kolektif terletak pada ekosistem perangkat EoT yang ditunjukkan dan terhubung, pengguna, peserta lintas industri dengan efek jaringan yang dipicu melalui adopsi dalam skala besar. Semakin banyak peserta yang bergabung ke dalam ekosistem EoT, semakin tinggi potensi nilai dan hasil kolektif dari contoh penggunaan.
Pemilik data EoT memberikan konteks perilaku, penggunaan, dan interaksi. Layanan perantara data, yang diatur oleh izin pemilik data dan aturan kedaulatan data, memfasilitasi penemuan, eksplorasi, dan penggunaan data berizin di seluruh peserta ekosistem yang relevan.
Inti dari EoT terletak pada persetujuan izin dari pemilik data pengguna IoT yang memungkinkan dan menumbuhkan pasar yang bernilai. Pemilik data, baik itu konsumen atau perusahaan, memberikan insight perilaku, penggunaan, dan interaksi penting yang meningkatkan dan memperkuat nilai data perangkat EoT. Oleh karena itu, pemilik data harus diberi insentif untuk membagikan data yang mereka hasilkan/miliki untuk mendorong nilai lebih lanjut bagi ekosistem dan dapat melakukannya dengan tetap menjaga privasi.
Pendorong utama adalah adopsi identitas terdesentralisasi dan dompet digital untuk pemilik data dan perangkat IoT yang menyediakan identitas jangkar dan sarana untuk bertransaksi dengan perangkat dan aset yang terhubung.
Dalam kasus kendaraan armada, menghubungkan pengemudi tertentu ke kendaraan tertentu akan membuka pola perilaku pengemudi dan penggunaan kendaraan armada. Pasangan ini akan menghasilkan insight tentang kesejahteraan pengemudi tertentu serta rekomendasi kontekstual dan dipersonalisasi untuk pengemudi tersebut dari perusahaan armada atau mitra ekosistemnya. Pengemudi sebagai pemilik data dari pola perilaku mereka harus diberi insentif yang tepat untuk membagikan data anonim mereka dengan ekosistem, baik melalui layanan nilai tambah atau penawaran program loyalitas.
Kehadiran perangkat yang terhubung di mana-mana menciptakan pasar yang terus berkembang untuk mencari, memadukan, dan menyempurnakan data menjadi insight dunia nyata yang dapat ditindaklanjuti. EoT perlu dibangun di atas platform inovasi terbuka yang didasarkan pada infrastruktur yang dapat dioperasikan, standar umum, dan jaringan data dan layanan yang saling terhubung. Rekayasa platform inovasi terbuka ini adalah latihan kolektif, didasarkan pada prinsip-prinsip utama sistem terbuka, ketahanan, dan hambatan masuk yang rendah. Akses ke infrastruktur ini dimungkinkan oleh pasar layanan mikro dan toolkit di mana lapisan nilai kunci terdiri dari data, layanan data, dan produk data.
