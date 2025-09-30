Apa itu eBPF?

Umumnya, eBPF beroperasi sebagai virtual machines (VM) di dalam kernel Linux, yang bekerja pada arsitektur set instruksi tingkat rendah dan mengeksekusi bytecode eBPF. Namun, proses yang kompleks dalam menjalankan program eBPF cenderung mengikuti langkah-langkah utama tertentu.

Pengembang pertama-tama menulis program eBPF dan mengkompilasi bytecode. Tujuan program akan menentukan jenis kode yang sesuai. Misalnya, jika sebuah tim ingin memantau penggunaan CPU, mereka akan menulis kode yang menyertakan fungsionalitas untuk menangkap metrik penggunaan.

Setelah kompiler eBPF mengubah kode C tingkat tinggi menjadi kode bytecode tingkat rendah, pemuat ruang pengguna akan menghasilkan panggilan sistem BPF untuk memuat program ke dalam kernel. Loader juga bertanggung jawab untuk mengatasi kesalahan dan menyiapkan peta eBPF yang dibutuhkan program.

Dengan adanya bytecode dan peta program, eBPF akan menjalankan proses verifikasi untuk memastikan program aman untuk dieksekusi di dalam kernel. Jika dianggap tidak aman, panggilan sistem untuk memuat program akan gagal, dan program pemuat akan menerima pesan kesalahan. Jika program melewati verifikasi, itu diizinkan untuk dijalankan.

Dengan menggunakan interpreter atau kompiler JIT, eBPF akan menerjemahkan bytecode menjadi kode mesin yang dapat ditindaklanjuti. Namun, eBPF adalah teknologi event-driven, sehingga hanya akan berjalan sebagai respons terhadap titik hook atau event tertentu di dalam kernel (misalnya, panggilan sistem, event jaringan, inisiasi proses, idling CPU, dll.). Ketika suatu peristiwa terjadi, eBPF akan menjalankan program bytecode yang sesuai, memungkinkan pengembang untuk memeriksa dan memanipulasi berbagai komponen sistem.

Setelah program eBPF berjalan, pengembang dapat berinteraksi dengan program ini dari ruang pengguna menggunakan peta eBPF. Sebagai contoh, aplikasi dapat memeriksa peta secara berkala untuk mengumpulkan data dari program eBPF, atau memperbarui peta untuk mengubah perilaku program.

Membongkar program adalah langkah terakhir dari sebagian besar proses eksekusi eBPF. Ketika eBPF telah menyelesaikan tugasnya, loader dapat menggunakan panggilan sistem BPF lagi untuk membongkarnya dari kernel, di mana pada saat itu eBPF berhenti berjalan dan membebaskan sumber daya yang terkait. Proses pembongkaran juga dapat mencakup iterasi pada peta eBPF yang tidak lagi dibutuhkan oleh tim untuk membebaskan elemen-elemen individual yang berguna, dan kemudian menghapus peta itu sendiri (menggunakan syscall "hapus").