Pekerja Digital vs. Chatbot vs. Bot: Apa Bedanya?

Bisnis mengamati lebih banyak penggunaan pekerja digital (robotik), chatbot, dan bot karena transformasi digital terus berlanjut untuk merombak tempat kerja. Teknologi otomatisasi ini — yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan bagiannya, machine learning (ML) dan pemrosesan bahasa alami (NLP) — membuat layanan pelanggan tersedia sepanjang waktu, menghapus tugas dari alur kerja karyawan, mempercepat proses, menghilangkan kesalahan, dan mengurangi biaya serta meningkatkan daya saing.
Sementara pekerja digital, chatbot, dan bot mungkin terdengar seolah-olah penggunaan istilah ini dapat dipertukarkan, namun mereka beroperasi secara berbeda dan memenuhi kebutuhan yang berbeda. Berikut ini gambaran dari dekat.
Seorang pekerja digital, terkadang didefinisikan sebagai kategori robot perangkat lunak, adalah anggota tim bukan manusia yang dilatih untuk menggunakan teknologi otomatisasi cerdas untuk mengotomatiskan banyak tugas dalam serangkaian urutan dan memenuhi kebutuhan bisnis yang lengkap dari awal hingga akhir. Contohnya adalah memproses faktur melalui sistem organisasi dengan memindahkannya dari penjualan ke keuangan ke pengadaan untuk pelaksanaan dan pengiriman.
Disebut sebagai karyawan virtual atau digital, pekerja digital menggunakan kecerdasan buatan dan machine learning untuk melakukan satu atau lebih proses bisnis rutin dan berulang — bukan hanya satu tugas seperti yang dilakukan bot, tetapi seluruh proses. Seorang pekerja digital cukup cerdas untuk mengajukan pertanyaan jika membutuhkan lebih banyak informasi dan dapat meningkatkan pengalaman karyawan dengan menghilangkan pekerjaan monoton dari meja kerjanya. Pekerja digital juga dapat dilatih untuk menangani pengecualian terhadap aturan dan belajar melalui praktik. Perangkat lunak pekerja digital yang lebih canggih memiliki kemampuan untuk mengingat interaksi sebelumnya, sehingga ketika Anda mematikannya, perangkat lunak ini tidak melupakan Anda atau apa yang Anda kerjakan sebelumnya.
Forrester menggambarkan jenis otomatisasi pekerja digital sebagai menggabungkan AI (seperti AI percakapan dan otomatisasi proses robotik (RPA)) untuk bekerja bersama karyawan dan "memahami maksud manusia, menanggapi pertanyaan, dan mengambil tindakan atas nama manusia, memberikan manusia kontrol, otoritas, dan pengalaman yang ditingkatkan.”
Dalam video berikut, Leslie Chau membahas lebih dalam tentang pekerja digital:
Seperti chatbot dan bot, pekerja digital dapat meningkatkan pengalaman dan produktivitas karyawan dan pelanggan, dan mereka membawa manfaat unik di bidang-bidang ini:
Chatbot adalah program perangkat lunak otomatis yang menggunakan kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami untuk menyimulasikan obrolan — umumnya melalui situs web, email, SMS, atau aplikasi perpesanan lainnya — pertama dengan memahami pertanyaan pengguna dan kemudian memberikan jawaban yang benar. Dengan memproses dan menyimulasikan percakapan manusia, baik tertulis maupun lisan, AI percakapan memberikan pengalaman yang tampak seperti dua orang yang berkomunikasi. Chatbot digunakan untuk pelanggan internal dan eksternal.
Banyak perusahaan memiliki chatbot AI, yang terdiri atas perangkat lunak dan kode, yang muncul di sudut bawah situs web mereka untuk menanyakan bagaimana mereka dapat membantu pengunjung.
Chatbot sederhana (atau berbasis aturan) menanggapi kata kunci atau pertanyaan yang telah ditulis sebelumnya yang diprogram ke dalam sistem. Chatbot canggih atau AI menggunakan pemrosesan bahasa alami dan machine learning. Mereka memahami bahasa dan komunikasi dasar, dapat memahami berbagai cara yang berbeda untuk mengajukan pertanyaan yang sama, dan dapat membantu dengan tugas-tugas yang jauh lebih kompleks. Mereka dapat memahami berbagai cara untuk menanyakan berbagai hal, merespons dengan berbagai saran, dan menawarkan percakapan bolak-balik yang membuat pelanggan merasa seolah-olah mereka tengah mengobrol dengan karyawan secara real-time.
Pertimbangkan chatbot ketika pelanggan Anda ingin bertanya kapan saja mereka online. Chatbot berarti pelanggan Anda tidak terbatas untuk mendapatkan informasi dan jawaban hanya saat pusat panggilan Anda terbuka.
Survei Peta Jalan Teknologi Gartner menemukan bahwa pemimpin layanan pelanggan dan dukungan akan berinvestasi besar-besaran dalam chatbot selama beberapa tahun ke depan. Sementara hanya satu dari empat organisasi layanan yang sepenuhnya menerapkan chatbot dan AI hari ini, namun 37% lainnya sedang menjalankan proyek percontohan atau berencana menerapkan chatbot pada tahun 2023.
Gartner menunjukkan pertumbuhan chatbot sesuai dengan peningkatan milenial di tempat kerja. “Karena chatbot memenuhi kebutuhan generasi milenial akan koneksi digital yang instan dan selalu memberikan informasi terkini, generasi ini kemungkinan besar akan memberikan pengaruh besar terhadap seberapa baik dan seberapa cepat organisasi mengadopsi teknologi tersebut.”
Chatbot memberikan manfaat unik ini:
Chatbot juga dapat digunakan dengan sukses untuk memperoleh prospek. Mereka memungkinkan Anda meminta informasi pelanggan 24/7 dan dapat menambahkan informasi tersebut ke formulir perolehan prospek yang kemudian Anda integrasikan ke dalam alur kerja penjualan Anda.
Chatbot dapat membantu pelanggan melakukan reservasi di tempat, mengirim pesan promosi, dan bahkan mengidentifikasi waktu yang tepat untuk berinteraksi dengan pelanggan untuk penjualan dan pengembangan bisnis.
Tidak seperti pekerja digital, yang menjalankan fungsi bisnis secara lengkap dari awal hingga akhir, dan chatbot, yang berfokus pada komunikasi, bot (kependekan dari robot, dan terkadang disebut bot internet) adalah aplikasi perangkat lunak yang beroperasi melalui jaringan dan diprogram untuk melakukan tugas kerja spesifik, berulang, dan sudah ditentukan sebelumnya, yang biasanya dilakukan oleh manusia. Bot beroperasi tanpa instruksi khusus dari seseorang. Mereka berharga karena melakukan pekerjaan jauh lebih cepat daripada manusia (dan tanpa kesalahan).
Bot adalah cara untuk dengan mudah mengotomatiskan tugas individu yang relatif sederhana yang seharusnya ditangani secara manual.
Bot dasar diandalkan untuk manfaat berikut:
Ketiga jenis otomatisasi ini beroperasi secara berbeda dan memenuhi tujuan yang berbeda. Pekerja digital dilatih untuk menyelesaikan seluruh fungsi bisnis dari awal hingga akhir. Chatbot adalah sejenis bot yang menyimulasikan percakapan manusia, dan berfokus pada kisaran masalah yang relatif sempit dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan pekerja digital. Bot lebih sederhana namun diprogram untuk menyelesaikan satu tugas.
Semua yang dapat dilakukan chatbot dan bot, dapat dilakukan oleh pekerja digital, tetapi pekerja digital juga dapat melakukan tindakan di dalam dan di seluruh proses dan sistem, menangani aliran percakapan yang lebih dinamis, dan mengingat interaksi bisnis masa lalu.
“AI Percakapan dan RPA berguna dan berharga,” kata Jon Lester, Director of HR Service Delivery & Transformation IBM, “Tetapi ada hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan yang dapat dilakukan oleh pekerja digital. Chatbot Ask HR kami melakukan tugasnya dengan sangat baik — dan telah menghemat banyak waktu bagi karyawan dan manajer IBM — tetapi hanya dapat melakukan tugas satu per satu. Sistem ini tidak dapat menghubungkan transaksi di berbagai proses atau sistem. Dan chatbot tidak memiliki memori jangka panjang. Saat Anda mematikannya, kamera akan lupa bahwa Anda ada. Ia tidak memiliki ingatan tentang apa yang Anda lakukan sebelumnya.”
Seorang pekerja digital cocok jika tujuannya adalah mengotomatiskan fungsi bisnis dari awal hingga akhir, sehingga dapat mengikuti serangkaian urutan dan melakukan banyak tugas. Contoh peran pekerja digital adalah menangani proses lengkap dalam menyiapkan laporan pendapatan kuartalan dan mendesain presentasi untuk tim eksekutif. Contoh lainnya adalah melakukan tugas-tugas sumber daya manusia (SDM) seperti membuat deskripsi pekerjaan, orientasi karyawan baru, membuat akun pengguna dan menangani rujukan perawatan kesehatan.
Ketika kebutuhan Anda ada di sekitar komunikasi, pertimbangkan chatbot. Chatbot, yang beroperasi sepanjang waktu dan dapat merespons pertanyaan dalam berbagai bahasa, berkorespondensi dengan pelanggan melalui pesan untuk menjawab FAQ dengan cepat dan mengurangi tekanan pada petugas layanan pelanggan Anda. Mereka dapat mengubah pelanggan potensial menjadi prospek yang memenuhi syarat dan memesan rapat atau janji temu. Mereka juga menyediakan bisnis dengan informasi yang berharga untuk analitik.
Adapun bot yang lebih sederhana, gunakan ketika Anda membutuhkan tugas otomatisasi tertentu yang dilakukan berulang kali, tanpa memerlukan pengawasan atau, pada kenyataannya, intervensi manusia selain pemicu awal.
IBM menawarkan solusi pekerja digital, bot, dan chatbot pemenang penghargaan yang memungkinkan Anda melakukan hal berikut:
IBM Process Mining memberikan ROI sebesar 176%, pertumbuhan pendapatan sebesar USD 968 ribu, dan penghematan biaya dalam Studi Dampak Ekonomi Total Forrester.
Temukan cara AI dapat meningkatkan pengalaman layanan pelanggan dengan menyediakan layanan mandiri, perutean ke agen manusia, dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah.
Pikirkan kembali bisnis Anda dengan AI dan IBM Automation, menjadikan sistem TI lebih proaktif, proses lebih efisien, dan orang-orang lebih produktif.
IBM memastikan transformasi bisnis untuk klien perusahaan dengan layanan konsultasi otomatisasi ekstrem.
IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.
Temukan solusi otomatisasi proses bisnis yang memberikan otomatisasi cerdas dengan cepat dengan alat kode rendah.