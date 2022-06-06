Pekerja Digital vs. Chatbot vs. Bot: Apa Bedanya?

Chatbot adalah program perangkat lunak otomatis yang menggunakan kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami untuk menyimulasikan obrolan — umumnya melalui situs web, email, SMS, atau aplikasi perpesanan lainnya — pertama dengan memahami pertanyaan pengguna dan kemudian memberikan jawaban yang benar. Dengan memproses dan menyimulasikan percakapan manusia, baik tertulis maupun lisan, AI percakapan memberikan pengalaman yang tampak seperti dua orang yang berkomunikasi. Chatbot digunakan untuk pelanggan internal dan eksternal.

Banyak perusahaan memiliki chatbot AI, yang terdiri atas perangkat lunak dan kode, yang muncul di sudut bawah situs web mereka untuk menanyakan bagaimana mereka dapat membantu pengunjung.

Chatbot sederhana (atau berbasis aturan) menanggapi kata kunci atau pertanyaan yang telah ditulis sebelumnya yang diprogram ke dalam sistem. Chatbot canggih atau AI menggunakan pemrosesan bahasa alami dan machine learning. Mereka memahami bahasa dan komunikasi dasar, dapat memahami berbagai cara yang berbeda untuk mengajukan pertanyaan yang sama, dan dapat membantu dengan tugas-tugas yang jauh lebih kompleks. Mereka dapat memahami berbagai cara untuk menanyakan berbagai hal, merespons dengan berbagai saran, dan menawarkan percakapan bolak-balik yang membuat pelanggan merasa seolah-olah mereka tengah mengobrol dengan karyawan secara real-time.

Pertimbangkan chatbot ketika pelanggan Anda ingin bertanya kapan saja mereka online. Chatbot berarti pelanggan Anda tidak terbatas untuk mendapatkan informasi dan jawaban hanya saat pusat panggilan Anda terbuka.

Survei Peta Jalan Teknologi Gartner menemukan bahwa pemimpin layanan pelanggan dan dukungan akan berinvestasi besar-besaran dalam chatbot selama beberapa tahun ke depan. Sementara hanya satu dari empat organisasi layanan yang sepenuhnya menerapkan chatbot dan AI hari ini, namun 37% lainnya sedang menjalankan proyek percontohan atau berencana menerapkan chatbot pada tahun 2023.

Gartner menunjukkan pertumbuhan chatbot sesuai dengan peningkatan milenial di tempat kerja. “Karena chatbot memenuhi kebutuhan generasi milenial akan koneksi digital yang instan dan selalu memberikan informasi terkini, generasi ini kemungkinan besar akan memberikan pengaruh besar terhadap seberapa baik dan seberapa cepat organisasi mengadopsi teknologi tersebut.”