Tiga Perbedaan Antara DevOps dan SRE

DevOps adalah seperangkat praktik yang bertujuan untuk mempersingkat siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan mempercepat pengiriman perangkat lunak berkualitas tinggi dengan memecah silo serta menggabungkan dan mengotomatiskan pekerjaan tim pengembangan perangkat lunak dan tim operasi TI.
Rekayasa Keandalan Situs (SRE) menggunakan rekayasa perangkat lunak untuk mengotomatiskan tugas operasi yang biasanya dilakukan oleh administrator sistem. Tugas-tugas ini meliputi manajemen sistem produksi, manajemen perubahan, dan respons insiden.
Ada beberapa kesamaan antara DevOps dan SRE, tetapi tahukah Anda apa perbedaannya? Tonton video ini untuk melihat Bradley Knapp menjelaskan:
DevOps adalah tentang pengembangan inti. SRE adalah tentang mengimplementasikan inti. Apa artinya itu? Mari kita pikirkan dengan cara ini.
Tim DevOps berfokus pada pengembangan inti. Mereka sedang mengerjakan produk atau aplikasi yang merupakan solusi bagi masalah seseorang. Mereka mengambil pendekatan tangkas untuk pengembangan perangkat lunak yang membantu mereka membangun, menguji, menerapkan, dan memantau aplikasi dengan kecepatan, kualitas, dan kontrol.
SRE sedang mengerjakan implementasi inti. SRE terus-menerus memberikan masukan kembali ke kelompok pengembangan inti untuk mengatakan “Hei, sesuatu yang telah kalian rancang tidak bekerja persis seperti yang kalian pikirkan.” SRE memanfaatkan data operasi dan rekayasa perangkat lunak untuk mengotomatisasi tugas operasi TI, mempercepat penyediaan perangkat lunak, dan meminimalkan risiko TI.
Ada keahlian yang berbeda antara DevOps dan SRE. DevOps pengembangan inti adalah orang yang suka menulis perangkat lunak. Mereka menulis kode dan mengujinya dan mendorongnya ke produksi agar lini aplikasi dapat membantu memecahkan masalah.
SRE lebih investigatif. SRE bersedia melakukan analisis untuk menemukan alasan sesuatu tidak berjalan dengan baik. Tim SRE ingin memastikan bahwa masalah yang sama tidak terus terjadi. Mereka ingin menjadi proaktif dalam upaya mereka, bukan reaktif. Mereka ingin mengotomatiskan tugas berulang sehingga mereka dapat berinovasi.
Terkadang, tidak ada cukup waktu untuk melakukan semuanya secara manual, terlepas dari peran Anda. Terkadang Anda perlu menemukan cara untuk mengotomatiskan berbagai hal sehingga Anda dapat memfokuskan waktu dan energi Anda pada inovasi. Anda tidak harus mengotomatiskan semuanya; namun, jika Anda terus-menerus melakukan tugas yang sama berulang-ulang, mengapa tidak menggunakan otomatisasi untuk mengurangi kerja keras? Otomatisasi adalah kuncinya.
DevOps adalah pihak yang akan mengotomatiskan penerapan. Mereka akan mengotomatiskan tugas dan fitur. SRE akan mengotomatiskan redundansi dan tugas manual yang dapat mereka ubah menjadi tugas terprogram untuk menjaga tumpukan tetap aktif dan berjalan.
