Tiga Perbedaan Antara DevOps dan SRE

DevOps adalah seperangkat praktik yang bertujuan untuk mempersingkat siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan mempercepat pengiriman perangkat lunak berkualitas tinggi dengan memecah silo serta menggabungkan dan mengotomatiskan pekerjaan tim pengembangan perangkat lunak dan tim operasi TI.

Rekayasa Keandalan Situs (SRE) menggunakan rekayasa perangkat lunak untuk mengotomatiskan tugas operasi yang biasanya dilakukan oleh administrator sistem. Tugas-tugas ini meliputi manajemen sistem produksi, manajemen perubahan, dan respons insiden.

Ada beberapa kesamaan antara DevOps dan SRE, tetapi tahukah Anda apa perbedaannya? Tonton video ini untuk melihat Bradley Knapp menjelaskan: