Memacu industri keuangan dengan pembayaran lintas batas sumber terbuka

Layanan keuangan, pembayaran, dan penyederhanaan proses yang tidak efisien sudah menjadi bagian dari DNA kami. Jadi, tidak mengherankan bahwa kolega saya dan kontributor artikel ini, Nitin Gaur dan timnya, mengatasi hal yang sebelumnya tak terpikirkan empat tahun lalu dengan membangun jaringan pembayaran global yang menangani pengiriman uang dan pembayaran antar bank.



Seolah itu belum cukup, tim juga merancangnya agar memenuhi berbagai persyaratan regulasi dan kepatuhan dengan operasi pembayaran yang kuat, yang bertujuan mematahkan pola pikir konvensional untuk menjadi lebih terbuka dan transparan.

Pandemi memaksa banyak bisnis dan industri untuk mengevaluasi kembali strategi, pelanggan, dan tim mereka. Jaringan pembayaran lintas batas kami, dikenal sebagai IBM® World Wire, tidak terkecuali. Kami meninjau lebih dalam lingkungan serta prioritas strategis dalam operasionalisasi jaringan pembayaran dan lisensi. Jadi, pada akhir 2020, kami mengalihkan fokus dari menjalankan jaringan menjadi menerapkan pembelajaran tersebut kepada klien sebagai akselerator layanan bagi lembaga keuangan dan penyedia pembayaran.

Dengan itu, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa baru-baru ini, (setelah melewati banyak birokrasi), kami telah merilis kode sumber IBM® World Wire secara terbuka! Kami berkomitmen pada komunitas sumber terbuka dan memanfaatkan pembelajaran kami untuk mempercepat kemajuan klien. Anda dapat menemukan kodenya di sini.