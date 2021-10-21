Memacu industri keuangan dengan pembayaran lintas batas sumber terbuka

Layanan keuangan, pembayaran, dan penyederhanaan proses yang tidak efisien sudah menjadi bagian dari DNA kami. Jadi, tidak mengherankan bahwa kolega saya dan kontributor artikel ini, Nitin Gaur dan timnya, mengatasi hal yang sebelumnya tak terpikirkan empat tahun lalu dengan membangun jaringan pembayaran global yang menangani pengiriman uang dan pembayaran antar bank.
Seolah itu belum cukup, tim juga merancangnya agar memenuhi berbagai persyaratan regulasi dan kepatuhan dengan operasi pembayaran yang kuat, yang bertujuan mematahkan pola pikir konvensional untuk menjadi lebih terbuka dan transparan.
Pandemi memaksa banyak bisnis dan industri untuk mengevaluasi kembali strategi, pelanggan, dan tim mereka. Jaringan pembayaran lintas batas kami, dikenal sebagai IBM® World Wire, tidak terkecuali. Kami meninjau lebih dalam lingkungan serta prioritas strategis dalam operasionalisasi jaringan pembayaran dan lisensi. Jadi, pada akhir 2020, kami mengalihkan fokus dari menjalankan jaringan menjadi menerapkan pembelajaran tersebut kepada klien sebagai akselerator layanan bagi lembaga keuangan dan penyedia pembayaran.
Dengan itu, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa baru-baru ini, (setelah melewati banyak birokrasi), kami telah merilis kode sumber IBM® World Wire secara terbuka! Kami berkomitmen pada komunitas sumber terbuka dan memanfaatkan pembelajaran kami untuk mempercepat kemajuan klien. Anda dapat menemukan kodenya di sini.
Ini adalah jaringan mutakhir untuk pembayaran lintas batas yang memanfaatkan blockchain berbasis Stellar. Nilai utamanya adalah mengurangi biaya dan gesekan dalam transaksi lintas batas.
Sebagai jalur pembayaran alternatif, ini bertujuan mengurangi biaya, menghilangkan gesekan, dan meningkatkan efisiensi penyelesaian. Dimulai dengan operator transfer uang (MTO), jaringan ini berencana memperluas ke aliran pembayaran lain, termasuk B2B, perbankan, dan pembayaran perusahaan.
Kami merancang IBM® World Wire untuk mengurangi biaya dan gesekan dalam pembayaran lintas batas. Kami senang membagikannya kepada komunitas sumber terbuka. Berikut ini tampilannya:
Jaringan ini adalah produk pembayaran berbasis antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang dirancang untuk mendukung layanan pengiriman uang oleh lembaga keuangan. Layanan perangkat lunak ini memanfaatkan jaringan blockchain dan API. IBM® berperan sebagai operator jaringan sekaligus host node validator. Transaksi antar peserta diproses sesuai algoritma konsensus yang ditetapkan oleh jaringan blockchain.
Sebagai operator jaringan, IBM® membuat akun jaringan atas nama peserta dan di bawah kendali mereka, termasuk untuk pertukaran dana dan transfer nilai. Akun ini hanya dimaksudkan untuk digunakan bersama layanan perangkat lunak IBM®. Peserta berkomunikasi dan bertukar informasi melalui jaringan blockchain, menggunakan jaringan untuk mentransfer nilai di antara mereka.
Peserta dapat menyelesaikan transaksi secara langsung di luar jaringan melalui kewajiban digital, atau di dalam jaringan melalui transfer mata uang virtual atau aset digital lainnya antar akun menggunakan entri buku besar yang dikelola di blockchain.
Bermitra dengan IBM® hari ini untuk menggunakan kemampuan ini dan berinovasi dalam proses dan layanan bisnis Anda.
IBM Blockchain Services dapat membantu mewujudkan ide-ide Anda. Jelajahi penggunaan blockchain dan aset digital dalam bisnis Anda.
