Cadence adalah inovator global dalam otomatisasi desain elektronik (EDA) dengan lebih dari 30 tahun pengalaman dalam perangkat lunak komputasi. Perusahaan ini telah membantu perusahaan di seluruh dunia merancang produk elektronik yang mendorong teknologi yang sedang berkembang saat ini, termasuk chip. Meningkatnya permintaan untuk lebih banyak chip serta penggabungan AI dan machine learning perusahaan ke dalam proses EDA berarti bahwa kebutuhan mereka akan daya komputasi berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Untuk organisasi di industri EDA seperti Cadence, solusi yang memungkinkan beban kerja bergeser dengan lancar antara on premises dan cloud, sekaligus memungkinkan diferensiasi di berbagai proyek, adalah kuncinya.

Cadence menggunakan IBM Cloud HPC dengan IBM Spectrum LSF sebagai workload scheduler untuk mendukung pengembangan perangkat lunak desain chip dan sistem, yang membutuhkan solusi inovatif, sumber daya yang kuat, dan dukungan keamanan tingkat lanjut. Dengan menggunakan IBM Cloud HPC, Cadence melaporkan peningkatan waktu untuk mencapai solusi, peningkatan kinerja, pengurangan biaya, dan manajemen beban kerja yang efisien.

Selain itu, Cadence memahami dari pengalamannya sendiri bahwa beralih ke cloud membutuhkan pengetahuan dan kemampuan baru yang tidak dimiliki oleh setiap perusahaan. Portofolio komprehensif Cadence Cloud bertujuan untuk membantu pelanggan di seluruh dunia menggunakan berbagai kemungkinan cloud dengan Cadence Managed Cloud Service sebagai solusi siap pakai yang ideal untuk perusahaan rintisan dan pelanggan kecil dan menengah, dan dengan opsi cloud yang dikelola pelanggan yang dikenal sebagai Cloud Passport untuk mengaktifkan alat Cadence bagi pelanggan perusahaan besar. Cadence berdedikasi untuk memberikan pelanggannya jalur mudah ke cloud dengan menghubungkan mereka dengan penyedia layanan yang berpengetahuan luas, seperti IBM, yang platformnya dapat digunakan untuk menerapkan alat Cadence di lingkungan cloud. Untuk perusahaan yang ingin mendorong inovasi dalam skala besar, model Cadence Cloud Passport dapat memberikan akses ke alat perangkat lunak siap cloud untuk digunakan di IBM Cloud.