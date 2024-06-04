Di lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, perusahaan dihadapkan pada masalah komputasi yang kompleks dan menuntut penyelesaian yang cepat. Masalah seperti itu mungkin terlalu rumit untuk ditangani oleh satu sistem atau mungkin memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Bagi perusahaan yang membutuhkan jawaban cepat, setiap menit penting. Membiarkan masalah berlarut-larut selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan tidaklah layak untuk bisnis yang bertekad untuk tetap unggul dalam persaingan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan di berbagai industri, seperti yang ada di semikonduktor, ilmu kehidupan, perawatan kesehatan, layanan keuangan, dan banyak lagi, telah menggunakan komputasi berkinerja tinggi (HPC).
Dengan HPC, perusahaan mengambil keuntungan dari kecepatan dan kinerja yang dihasilkan oleh komputer canggih yang bekerja bersama. Ini dapat sangat membantu di tengah dorongan yang terus berkembang untuk membangun AI dalam skala yang lebih besar dan lebih besar. Meskipun menganalisis data dalam jumlah besar mungkin terasa mustahil, HPC memungkinkan penggunaan sumber daya yang dapat melakukan banyak perhitungan dengan cepat dan paralel untuk membantu bisnis mendapatkan insight lebih cepat. Pada saat yang sama, HPC digunakan untuk membantu bisnis membawa produk baru ke pasar. Ini juga digunakan untuk mengelola risiko dengan lebih baik dan banyak lagi, itulah sebabnya semakin banyak perusahaan yang mengadopsinya.
Yang paling umum terjadi adalah perusahaan yang menjalankan beban kerja dengan lonjakan aktivitas menemukan bahwa mereka melebihi kapasitas komputasi yang tersedia on premises. Ini adalah contoh di mana komputasi cloud dapat menambah HPC on premises untuk mengubah pendekatan bisnis terhadap HPC dengan sumber daya cloud. Cloud dapat membantu mengatasi puncak permintaan selama siklus pengembangan produk, yang mungkin berlangsung dari durasi pendek hingga durasi yang lebih lama, dan memungkinkan organisasi untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan kemampuan yang mungkin tidak mereka butuhkan sepanjang waktu. Bisnis yang menggunakan HPC dari cloud dapat memanfaatkan keuntungan dari fleksibilitas yang lebih besar, skalabilitas yang ditingkatkan, ketangkasan yang lebih baik, peningkatan efisiensi biaya, dan banyak lagi.
Cadence adalah inovator global dalam otomatisasi desain elektronik (EDA) dengan lebih dari 30 tahun pengalaman dalam perangkat lunak komputasi. Perusahaan ini telah membantu perusahaan di seluruh dunia merancang produk elektronik yang mendorong teknologi yang sedang berkembang saat ini, termasuk chip. Meningkatnya permintaan untuk lebih banyak chip serta penggabungan AI dan machine learning perusahaan ke dalam proses EDA berarti bahwa kebutuhan mereka akan daya komputasi berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Untuk organisasi di industri EDA seperti Cadence, solusi yang memungkinkan beban kerja bergeser dengan lancar antara on premises dan cloud, sekaligus memungkinkan diferensiasi di berbagai proyek, adalah kuncinya.
Cadence menggunakan IBM Cloud HPC dengan IBM Spectrum LSF sebagai workload scheduler untuk mendukung pengembangan perangkat lunak desain chip dan sistem, yang membutuhkan solusi inovatif, sumber daya yang kuat, dan dukungan keamanan tingkat lanjut. Dengan menggunakan IBM Cloud HPC, Cadence melaporkan peningkatan waktu untuk mencapai solusi, peningkatan kinerja, pengurangan biaya, dan manajemen beban kerja yang efisien.
Selain itu, Cadence memahami dari pengalamannya sendiri bahwa beralih ke cloud membutuhkan pengetahuan dan kemampuan baru yang tidak dimiliki oleh setiap perusahaan. Portofolio komprehensif Cadence Cloud bertujuan untuk membantu pelanggan di seluruh dunia menggunakan berbagai kemungkinan cloud dengan Cadence Managed Cloud Service sebagai solusi siap pakai yang ideal untuk perusahaan rintisan dan pelanggan kecil dan menengah, dan dengan opsi cloud yang dikelola pelanggan yang dikenal sebagai Cloud Passport untuk mengaktifkan alat Cadence bagi pelanggan perusahaan besar. Cadence berdedikasi untuk memberikan pelanggannya jalur mudah ke cloud dengan menghubungkan mereka dengan penyedia layanan yang berpengetahuan luas, seperti IBM, yang platformnya dapat digunakan untuk menerapkan alat Cadence di lingkungan cloud. Untuk perusahaan yang ingin mendorong inovasi dalam skala besar, model Cadence Cloud Passport dapat memberikan akses ke alat perangkat lunak siap cloud untuk digunakan di IBM Cloud.
Sebelumnya sistem HPC dibangun secara on premises. Namun, model besar dan beban kerja besar yang ada saat ini sering kali tidak kompatibel dengan perangkat keras yang dimiliki sebagian besar perusahaan on premises. Mengingat tingginya biaya awal untuk mendapatkan GPU, CPU, dan jaringan, serta membangun infrastruktur pusat data yang diperlukan untuk menjalankan komputasi secara efisien dalam skala besar, banyak perusahaan telah menggunakan penyedia infrastruktur cloud yang telah melakukan investasi besar-besaran dalam perangkat keras mereka. Untuk mewujudkan nilai penuh dari infrastruktur cloud publik dan on premises, banyak organisasi mengadopsi arsitektur hybrid cloud yang berfokus pada mekanisme mengubah bagian dari pusat data menjadi infrastruktur cloud pribadi.
Dengan mengadopsi pendekatan hybrid cloud untuk HPC di mana cloud dan on premises digunakan bersama, organisasi dapat menggunakan kekuatan keduanya, memungkinkan organisasi mencapai kelincahan, fleksibilitas, dan keamanan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan mereka. Misalnya, IBM Cloud HPC dapat membantu organisasi mengelola beban kerja padat komputasi secara fleksibel on premises. Dengan keamanan dan kontrol yang dibangun ke dalam platform, IBM Cloud HPC juga memungkinkan organisasi untuk menggunakan HPC sebagai layanan yang dikelola sepenuhnya sekaligus membantu mereka mengatasi risiko pihak ketiga dan keempat.
Dengan menggunakan layanan hybrid cloud melalui platform seperti IBM Cloud HPC, perusahaan dapat menyelesaikan banyak tantangan tersulit mereka. Ketika organisasi terus menggunakan HPC, mereka harus mempertimbangkan bagaimana pendekatan hybrid cloud dapat melengkapi penerapan infrastruktur HPC on premises tradisional.
