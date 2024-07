Multicloud mengambil langkah lebih jauh dan memungkinkan organisasi untuk menggunakan dua atau beberapa cloud dari penyedia cloud yang berbeda. Jenis komputasi cloud ini dapat mencakup campuran sumber daya IaaS, PaaS, atau SaaS. Dengan multicloud, beban kerja dapat dijalankan di lingkungan cloud yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan unik. Ini juga berarti bahwa perusahaan dapat menghindari terjadinya vendor lock-in.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perbandingan berbagai opsi ini, lihat “Cloud Terdistribusi vs. Cloud Hybrid vs. Multicloud vs. Komputasi Edge.”