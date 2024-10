Apa itu Analisis Proses Bisnis?

Ada dua filosofi utama yang memandu metodologi analisis proses bisnis (BPA):

Pendekatan Six Sigma

Lean Six Sigma

Six Sigma adalah metodologi lima hingga tujuh langkah yang digunakan sebagian besar bisnis saat ini untuk menganalisis efisiensi dan batasan. Lean Six Sigma sedikit berbeda karena merupakan kombinasi dari pendekatan Six Sigma dan filosofi Lean. Ini adalah pendekatan kolaboratif yang berfokus pada menghilangkan tugas dan sumber daya yang tidak memberikan nilai yang jelas.

Anda akan mendapatkan gambaran bagaimana analisis proses bisnis dijalankan ketika Anda mempertimbangkan sifat intrinsik yang mendetail pada setiap langkahnya.

Secara umum, BPA mengikuti struktur berikut: