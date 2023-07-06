Laporan Tanggung Jawab Bisnis dan Keberlanjutan (BRSR) India — kerangka kerja untuk pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) — mulai berlaku pada tahun 2023. Standar pelaporan yang baru ini merupakan evolusi dari pedoman sukarela yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2009 oleh Kementerian Urusan Perusahaan India, yang kemudian disempurnakan dalam Laporan Tanggung Jawab Bisnis (BRR) pada tahun 2012.
Securities Exchange Board of India (SEBI) — badan pengatur pasar sekuritas di India — kini telah merancang BRSR yang baru agar dapat dioperasikan dengan kerangka kerja pelaporan lain yang diterima secara internasional. Seperti Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dan Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
BRSR adalah kerangka kerja pertama di India yang mengharuskan perusahaan India untuk memberikan metrik kuantitatif pada faktor-faktor terkait keberlanjutan, mulai tahun fiskal 2023—untuk perusahaan yang memenuhi syarat, April 2022 hingga Maret 2023.
Dokumen panduan SEBI memberikan perincian tentang tiga jenis pengungkapan—umum, manajemen, dan proses, dan "principle wise" (berbasis prinsip).
Seperti disebutkan sebelumnya, BRSR didasarkan pada sembilan prinsip yang didefinisikan dalam BRR. Tetapi mengklarifikasi dan menambahkan detail mengenai perusahaan mana yang harus melapor (1.000 perusahaan yang terdaftar di NSE berdasarkan kapitalisasi pasar) dan apa yang harus mereka laporkan (berbagai jenis pengungkapan).
Setiap prinsip pengungkapan bijak memiliki dua komponen, indikator penting dan indikator kepemimpinan. Indikator penting bersifat wajib dan mencakup data mengenai faktor lingkungan seperti energi, emisi, air, dan limbah. Serta dampak sosial dari operasi perusahaan, berikut perincian pelatihan karyawan seputar prinsip-prinsip ini.
Di sisi lain, indikator kepemimpinan bersifat sukarela dan ditujukan bagi perusahaan "yang ingin maju ke tingkat yang lebih tinggi dalam upaya mereka terhadap tanggung jawab sosial, lingkungan, dan etika," seperti yang dinyatakan dalam kerangka kerja pelaporan. Ini termasuk program kesadaran etika untuk mitra rantai nilai, penilaian siklus hidup produk dan layanan, perlindungan karyawan seperti asuransi dan program transisi. Indikator kepemimpinan juga terdiri dari pelaporan tingkat lanjut mengenai keanekaragaman hayati, konsumsi energi, emisi gas rumah kaca lingkup 3, dan pengungkapan rantai pasokan.
Pada Juni 2023, kerangka kerja BRSR terdiri dari 140 pertanyaan—98 pertanyaan tentang indikator penting dan 42 pertanyaan tentang indikator kepemimpinan.
Sembilan prinsip dan pengungkapan yang diwajibkan dalam BRSR adalah:
Ketika India beralih ke pelaporan ESG wajib, BRSR bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, konsistensi, dan komunikasi seputar pengungkapan nonkeuangan.
Dengan IBM Envizi, organisasi dapat merampingkan cara mereka mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan data ESG mereka, memungkinkan mereka untuk mematuhi persyaratan kerangka pelaporan ESG yang berbeda dengan lebih efisien.
Envizi dapat membantu organisasi untuk:
