Penjelasan Laporan Tanggung Jawab Bisnis dan Keberlanjutan India (BRSR)

Pemandangan indah jembatan Bandra-Worli Sea Link di Mumbai, India

Laporan Tanggung Jawab Bisnis dan Keberlanjutan (BRSR) India — kerangka kerja untuk pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) — mulai berlaku pada tahun 2023. Standar pelaporan yang baru ini merupakan evolusi dari pedoman sukarela yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2009 oleh Kementerian Urusan Perusahaan India, yang kemudian disempurnakan dalam Laporan Tanggung Jawab Bisnis (BRR) pada tahun 2012.

Securities Exchange Board of India (SEBI) — badan pengatur pasar sekuritas di India — kini telah merancang BRSR yang baru agar dapat dioperasikan dengan kerangka kerja pelaporan lain yang diterima secara internasional. Seperti Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dan Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

BRSR adalah kerangka kerja pertama di India yang mengharuskan perusahaan India untuk memberikan metrik kuantitatif pada faktor-faktor terkait keberlanjutan, mulai tahun fiskal 2023—untuk perusahaan yang memenuhi syarat, April 2022 hingga Maret 2023.

Apa saja tiga area pengungkapan utama di bawah BRSR?

Dokumen panduan SEBI memberikan perincian tentang tiga jenis pengungkapan—umum, manajemen, dan proses, dan "principle wise" (berbasis prinsip).

  • Pengungkapan umum mencakup informasi dasar perusahaan. Ini termasuk alamat kantor dan pabrik, perincian produk dan layanan (harus menyumbangkan 90% dari total omzet bisnis), bursa tempat perusahaan terdaftar, dan batas pelaporan, yaitu apakah pengungkapan mengacu pada entitas yang berdiri sendiri atau bagian dari portofolio perusahaan yang dikonsolidasikan. Jumlah dan representasi karyawan berdasarkan jenis kelamin, keberagaman, dan inklusi serta status penyandang disabilitas juga diperlukan, bersama dengan data mengenai perputaran karyawan serta jumlah keluhan dan pengaduan yang diajukan terhadap perusahaan.
  • Pengungkapan manajemen dan proses memberikan bukti bahwa perusahaan mematuhi struktur, kebijakan, dan proses yang ditentukan dalam Pedoman Nasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (NGRBC). Pengungkapan yang disediakan di bagian ini bukan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip spesifik yang diuraikan dalam NGRBC. Ini menyangkut kebijakan dan proses manajemen di tingkat yang lebih tinggi, termasuk pernyataan direksi dan dewan direksi mengenai tata kelola, kepemimpinan, dan pengawasan. Perusahaan perlu menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya ada, tetapi juga telah disetujui dan diberlakukan dalam konteks tujuan perusahaan yang terikat waktu.
  • Pengungkapan kinerja berdasarkan prinsip difokuskan pada data kuantitatif yang berkaitan dengan 9 prinsip dasar Pedoman Nasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (NGRBC). Kumpulan pengungkapan dalam BRSR ini ditujukan untuk membantu organisasi menunjukkan bagaimana operasi mereka berdampak pada metrik lingkungan dan sosial. Bisnis perlu menunjukkan dengan data dan contoh yang jelas tentang bagaimana mereka mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar dalam proses utama mereka dan mengukur keputusan ini melalui KPI. Untuk tujuan ini, perusahaan perlu mengungkapkan persentase R&D dan juga investasi belanja modal.
Mendefinisikan dan mengukur kepatuhan terhadap prinsip

Seperti disebutkan sebelumnya, BRSR didasarkan pada sembilan prinsip yang didefinisikan dalam BRR. Tetapi mengklarifikasi dan menambahkan detail mengenai perusahaan mana yang harus melapor (1.000 perusahaan yang terdaftar di NSE berdasarkan kapitalisasi pasar) dan apa yang harus mereka laporkan (berbagai jenis pengungkapan).

Setiap prinsip pengungkapan bijak memiliki dua komponen, indikator penting dan indikator kepemimpinan. Indikator penting bersifat wajib dan mencakup data mengenai faktor lingkungan seperti energi, emisi, air, dan limbah. Serta dampak sosial dari operasi perusahaan, berikut perincian pelatihan karyawan seputar prinsip-prinsip ini.

Di sisi lain, indikator kepemimpinan bersifat sukarela dan ditujukan bagi perusahaan "yang ingin maju ke tingkat yang lebih tinggi dalam upaya mereka terhadap tanggung jawab sosial, lingkungan, dan etika," seperti yang dinyatakan dalam kerangka kerja pelaporan. Ini termasuk program kesadaran etika untuk mitra rantai nilai, penilaian siklus hidup produk dan layanan, perlindungan karyawan seperti asuransi dan program transisi. Indikator kepemimpinan juga terdiri dari pelaporan tingkat lanjut mengenai keanekaragaman hayati, konsumsi energi, emisi gas rumah kaca lingkup 3, dan pengungkapan rantai pasokan.

Pada Juni 2023, kerangka kerja BRSR terdiri dari 140 pertanyaan—98 pertanyaan tentang indikator penting dan 42 pertanyaan tentang indikator kepemimpinan.

Sembilan prinsip dan pengungkapan yang diwajibkan dalam BRSR adalah:

  1. Bisnis harus menjalankan dan mengatur diri mereka sendiri dengan integritas, dan dengan cara yang etis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja termasuk memiliki kebijakan antikorupsi dan antisuap, perincian tindakan peraturan terhadap organisasi, dan perincian pengaduan konflik kepentingan.
  2. Bisnis harus menyediakan barang dan jasa dengan cara yang berkelanjutan dan aman. Indikator kinerja meliputi investasi untuk meningkatkan dampak lingkungan dan sosial, perincian prosedur reklamasi, penggunaan kembali, daur ulang dan pembuangan, dan perincian rencana tanggung jawab produsen yang diperluas dan penilaian siklus hidup.
  3. Bisnis harus menghormati dan mempromosikan kesejahteraan semua karyawan, termasuk mereka yang berada dalam rantai nilai mereka. Indikator kinerja meliputi persentase karyawan yang ditanggung oleh asuransi kesehatan dan kecelakaan, manfaat paternitas, manfaat penitipan anak, dan manfaat pensiun; jumlah aksesibilitas untuk pekerja dengan kemampuan berbeda dan persentase pekerja yang berserikat.
  4. Bisnis harus menghormati kepentingan dan responsif terhadap semua pemangku kepentingan mereka. Indikator kinerja termasuk memiliki kelompok pemangku kepentingan yang mencakup orang yang rentan dan kelompok marjinal, jumlah saluran komunikasi yang digunakan dan frekuensi interaksi, dan perincian proses konsultasi.
  5. Bisnis harus menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia. Indikator kinerja meliputi persentase karyawan yang telah menerima pelatihan tentang masalah hak asasi manusia, persentase pekerja yang dibayar upah minimum, dan remunerasi dewan dan manajemen dibandingkan dengan median industri.
  6. Perusahaan harus menghormati dan melakukan upaya untuk melindungi dan memulihkan lingkungan. Indikator kinerja meliputi konsumsi listrik dan bahan bakar dari tahun ke tahun, penarikan air berdasarkan sumber (seperti air permukaan, air tanah, dan air laut), emisi udara (seperti NOx, SOx, dan VOC) dan penilaian dampak lingkungan.
  7. Bisnis, ketika terlibat dalam memengaruhi kebijakan publik dan peraturan, harus melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab dan transparan. Indikator kinerja meliputi jumlah afiliasi dengan asosiasi perdagangan dan industri, perincian masalah yang terkait dengan perilaku antipersaingan, dan perincian posisi kebijakan publik yang didukung oleh organisasi.
  8. Bisnis harus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan yang adil. Indikator kinerja meliputi perincian penilaian dampak sosial, informasi tentang proyek-proyek yang melibatkan rehabilitasi dan pemukiman kembali, dan perincian kebijakan pengadaan yang mendukung kelompok marjinal atau rentan.
  9. Bisnis harus terlibat dengan dan memberikan nilai kepada konsumen mereka dengan cara yang bertanggung jawab. Indikator kinerja meliputi mekanisme keluhan dan masukan konsumen, perincian penarikan produk terkait keselamatan dan keberadaan keamanan siber dan kebijakan privasi data.

Ketika India beralih ke pelaporan ESG wajib, BRSR bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, konsistensi, dan komunikasi seputar pengungkapan nonkeuangan.

Rangkaian produk IBM Envizi dapat membantu organisasi melaporkan ke beberapa kerangka kerja ESG

Dengan IBM Envizi, organisasi dapat merampingkan cara mereka mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan data ESG mereka, memungkinkan mereka untuk mematuhi persyaratan kerangka pelaporan ESG yang berbeda dengan lebih efisien.

Envizi dapat membantu organisasi untuk:

  • Mengotomatiskan pengambilan data (terstruktur dan tidak terstruktur) di seluruh domain lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam satu sistem pencatatan tunggal yang dapat diaudit. Data ini dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan kebutuhan beberapa kerangka kerja pelaporan sesuai kebutuhan, yang membantu meningkatkan efisiensi pelaporan.
  • Membantu mengelola orang, proses, referensi eksternal, dan dokumentasi pendukung untuk tujuan pelaporan dengan alat seperti Manajer Pelaporan Keberlanjutan dalam modul Kerangka Kerja Pelaporan ESG. Data dari platform dapat ditarik langsung untuk membuat jawaban bagi kerangka kerja tertentu dan respons disimpan dalam satu repositori.


