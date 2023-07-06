Seperti disebutkan sebelumnya, BRSR didasarkan pada sembilan prinsip yang didefinisikan dalam BRR. Tetapi mengklarifikasi dan menambahkan detail mengenai perusahaan mana yang harus melapor (1.000 perusahaan yang terdaftar di NSE berdasarkan kapitalisasi pasar) dan apa yang harus mereka laporkan (berbagai jenis pengungkapan).

Setiap prinsip pengungkapan bijak memiliki dua komponen, indikator penting dan indikator kepemimpinan. Indikator penting bersifat wajib dan mencakup data mengenai faktor lingkungan seperti energi, emisi, air, dan limbah. Serta dampak sosial dari operasi perusahaan, berikut perincian pelatihan karyawan seputar prinsip-prinsip ini.

Di sisi lain, indikator kepemimpinan bersifat sukarela dan ditujukan bagi perusahaan "yang ingin maju ke tingkat yang lebih tinggi dalam upaya mereka terhadap tanggung jawab sosial, lingkungan, dan etika," seperti yang dinyatakan dalam kerangka kerja pelaporan. Ini termasuk program kesadaran etika untuk mitra rantai nilai, penilaian siklus hidup produk dan layanan, perlindungan karyawan seperti asuransi dan program transisi. Indikator kepemimpinan juga terdiri dari pelaporan tingkat lanjut mengenai keanekaragaman hayati, konsumsi energi, emisi gas rumah kaca lingkup 3, dan pengungkapan rantai pasokan.

Pada Juni 2023, kerangka kerja BRSR terdiri dari 140 pertanyaan—98 pertanyaan tentang indikator penting dan 42 pertanyaan tentang indikator kepemimpinan.

Sembilan prinsip dan pengungkapan yang diwajibkan dalam BRSR adalah:

Bisnis harus menjalankan dan mengatur diri mereka sendiri dengan integritas, dan dengan cara yang etis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja termasuk memiliki kebijakan antikorupsi dan antisuap, perincian tindakan peraturan terhadap organisasi, dan perincian pengaduan konflik kepentingan. Bisnis harus menyediakan barang dan jasa dengan cara yang berkelanjutan dan aman. Indikator kinerja meliputi investasi untuk meningkatkan dampak lingkungan dan sosial, perincian prosedur reklamasi, penggunaan kembali, daur ulang dan pembuangan, dan perincian rencana tanggung jawab produsen yang diperluas dan penilaian siklus hidup. Bisnis harus menghormati dan mempromosikan kesejahteraan semua karyawan, termasuk mereka yang berada dalam rantai nilai mereka. Indikator kinerja meliputi persentase karyawan yang ditanggung oleh asuransi kesehatan dan kecelakaan, manfaat paternitas, manfaat penitipan anak, dan manfaat pensiun; jumlah aksesibilitas untuk pekerja dengan kemampuan berbeda dan persentase pekerja yang berserikat. Bisnis harus menghormati kepentingan dan responsif terhadap semua pemangku kepentingan mereka. Indikator kinerja termasuk memiliki kelompok pemangku kepentingan yang mencakup orang yang rentan dan kelompok marjinal, jumlah saluran komunikasi yang digunakan dan frekuensi interaksi, dan perincian proses konsultasi. Bisnis harus menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia. Indikator kinerja meliputi persentase karyawan yang telah menerima pelatihan tentang masalah hak asasi manusia, persentase pekerja yang dibayar upah minimum, dan remunerasi dewan dan manajemen dibandingkan dengan median industri. Perusahaan harus menghormati dan melakukan upaya untuk melindungi dan memulihkan lingkungan. Indikator kinerja meliputi konsumsi listrik dan bahan bakar dari tahun ke tahun, penarikan air berdasarkan sumber (seperti air permukaan, air tanah, dan air laut), emisi udara (seperti NOx, SOx, dan VOC) dan penilaian dampak lingkungan. Bisnis, ketika terlibat dalam memengaruhi kebijakan publik dan peraturan, harus melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab dan transparan. Indikator kinerja meliputi jumlah afiliasi dengan asosiasi perdagangan dan industri, perincian masalah yang terkait dengan perilaku antipersaingan, dan perincian posisi kebijakan publik yang didukung oleh organisasi. Bisnis harus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan yang adil. Indikator kinerja meliputi perincian penilaian dampak sosial, informasi tentang proyek-proyek yang melibatkan rehabilitasi dan pemukiman kembali, dan perincian kebijakan pengadaan yang mendukung kelompok marjinal atau rentan. Bisnis harus terlibat dengan dan memberikan nilai kepada konsumen mereka dengan cara yang bertanggung jawab. Indikator kinerja meliputi mekanisme keluhan dan masukan konsumen, perincian penarikan produk terkait keselamatan dan keberadaan keamanan siber dan kebijakan privasi data.

Ketika India beralih ke pelaporan ESG wajib, BRSR bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, konsistensi, dan komunikasi seputar pengungkapan nonkeuangan.