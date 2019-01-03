Apa perbedaan antara blockchain dan basis data?

Jika Anda terbiasa dengan mata uang kripto, Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan blockchain. Blockchain adalah teknologi dasar yang memastikan transaksi akurat, transparan, dan tidak dapat diubah. Mengapa teknologi ini penting? Ketika Anda bekerja dengan banyak pemangku kepentingan, selalu ada inkonsistensi yang mendasar. Bahkan jika Anda sepenuhnya mempercayai orang lain, kesalahan manusia tidak dapat dihindari.
Mari kita lihat contoh singkat. Jika Anda akan bertemu dengan seorang teman untuk makan malam dan jam mereka tidak diperbarui untuk waktu musim panas, itu adalah sebuah ketidaksengajaan, meskipun mereka tetap saja terlambat. Teknologi Blockchain beroperasi dengan cara yang mirip dengan jam di ponsel Anda yang secara otomatis melakukan koreksi ini, tetapi alih-alih waktu yang berasal dari satu pengambil keputusan terpusat, tindakan ini dicapai melalui suara mayoritas dari semua peserta di jaringan.
Perbedaan utama antara blockchain dan basis data adalah sentralisasi. Sementara semua catatan yang diamankan pada basis data berada di lokasi terpusat, setiap peserta di blockchain memiliki salinan aman semua catatan dan semua perubahan sehingga setiap pengguna dapat melihat asal-usul data. Keajaiban terjadi ketika inkonsistensi terjadi — karena setiap peserta menyimpan salinan catatan, teknologi blockchain akan segera mengidentifikasi dan mengoreksi informasi yang tidak dapat diandalkan. Jam tangan teman Anda akan segera mengoreksi sendiri untuk waktu musim panas, bahkan jika ada orang ketiga yang dengan maksud jahat mengubah waktu sehingga mereka akan datang terlambat, waktu akan langsung diverifikasi terhadap semua peserta dan dikoreksi.
Ketika data dapat mengidentifikasi dan mengoreksi dirinya sendiri secara otomatis berdasarkan logika bisnis yang dikodekan (kontrak pintar) dan konsensus, peserta dengan sendirinya dapat mempercayainya. Ketika dua bisnis bekerja sama, mereka hampir tidak pernah berbagi satu basis data dengan satu kumpulan catatan, karena basis data sedang dikelola dan diperbarui oleh administrator basis data (DBA). DBA dibayar oleh salah satu perusahaan dan dengan demikian memiliki andil dalam kesuksesan satu perusahaan, tetapi belum tentu demikian terhadap perusahaan lainnya. Jika mereka ingin membuat perubahan yang memberikan manfaat pada perusahaan mereka, perusahaan lain tidak akan pernah tahu. Atau, dengan skenario yang lebih jahat lagi, jika pesaing memutuskan untuk melunasi DBA, mereka dapat melakukan perubahan apa pun yang mereka inginkan pada basis data tanpa sepengetahuan salah satu peserta.
Ketika teknologi blockchain dimasukkan ke dalam proses data, Anda menghilangkan satu titik kegagalan, dalam hal ini DBA, dan memastikan bahwa jika salah satu partisipan melakukan perubahan, peserta lain akan segera mengoreksinya. Setelah data dikoreksi dengan sendirinya, catatan perubahan yang tidak dapat diubah juga akan menunjukkan peserta mana yang mencoba melakukan perubahan. Dengan proses data yang aman, bisnis tidak hanya dapat mempercayai data yang dibagikan di antara perusahaan yang bekerja sama dengan mereka, tetapi juga dapat mempercayai data yang dibagikan oleh pesaing. Misalnya, jika Samsung dan Apple saling berbagi teknologi, Samsung dapat mempercayai bahwa Apple telah melakukan pembayaran untuk teknologi tersebut dan Apple dapat mempercayai bahwa Samsung telah mengirimkannya.
Hal yang menarik terjadi ketika kompetitor dapat mempercayai data yang dibagikan, hal ini menciptakan peluang bagi lebih banyak peserta dalam jaringan vertikal untuk bergabung dengan jaringan blockchain dan meningkatkan visibilitas tentang data. Memperluas contoh sebelumnya, jika Samsung dan Apple berbagi teknologi dan data pada jaringan blockchain, dan sebuah perusahaan transportasi bergabung dengan jaringan tersebut, data yang ingin dibagikan oleh perusahaan transportasi tersebut pada jaringan dapat segera diakses oleh setiap peserta lainnya dan kemudian direplikasi ke catatan mereka. Setiap kali salah satu peserta melakukan perubahan, versi baru dari catatan divalidasi oleh semua peserta. Dalam hal ini, Apple dapat melacak pengiriman dari pabrik Samsung ke pusat manufaktur Apple.
Selain itu, jika sebuah bank ditambahkan ke jaringan, pembayaran ke bank dan ke setiap peserta setelah transaksi dapat dipicu secara otomatis ketika suatu kondisi dalam data terpenuhi, dan karena data ini diamankan dan divalidasi oleh semua peserta, tidak ada satu pun peserta yang dapat dengan curang, atau secara tidak sengaja, mengubah data untuk memenuhi syarat pemicu dalam data.
Bergabunglah dengan inovator blockchain yang mengubah industri di seluruh dunia. Let’s put smart to work.
Hyperledger Fabric adalah kerangka kerja blockchain modular sumber terbuka untuk mengembangkan aplikasi tingkat perusahaan dengan strategi industri.
Pemerintah, bisnis, dan lembaga menggunakan blockchain untuk memungkinkan infrastruktur yang aman dan tepercaya untuk identitas dan kredensial digital.
Blockchain adalah jaringan tanpa kepercayaan yang memberikan keamanan, transparansi, dan otomatisasi yang ditingkatkan
Home Depot menerapkan teknologi IBM Blockchain untuk menyelesaikan sengketa vendor dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan.
IPwe menggunakan IBM Blockchain dan AI untuk menciptakan pasar paten global yang transparan, dengan dibantu oleh IBM untuk meningkatkan visibilitas dan fleksibilitas.
Bangun rantai pasokan yang tangguh, transparan, dan tepercaya dengan IBM® Blockchain untuk mengubah operasi bisnis Anda, merampingkan proses, dan meningkatkan kepercayaan dengan solusi terdepan di industri.