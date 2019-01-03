Apa perbedaan antara blockchain dan basis data?

Perbedaan utama antara blockchain dan basis data adalah sentralisasi. Sementara semua catatan yang diamankan pada basis data berada di lokasi terpusat, setiap peserta di blockchain memiliki salinan aman semua catatan dan semua perubahan sehingga setiap pengguna dapat melihat asal-usul data. Keajaiban terjadi ketika inkonsistensi terjadi — karena setiap peserta menyimpan salinan catatan, teknologi blockchain akan segera mengidentifikasi dan mengoreksi informasi yang tidak dapat diandalkan. Jam tangan teman Anda akan segera mengoreksi sendiri untuk waktu musim panas, bahkan jika ada orang ketiga yang dengan maksud jahat mengubah waktu sehingga mereka akan datang terlambat, waktu akan langsung diverifikasi terhadap semua peserta dan dikoreksi.

Ketika data dapat mengidentifikasi dan mengoreksi dirinya sendiri secara otomatis berdasarkan logika bisnis yang dikodekan (kontrak pintar) dan konsensus, peserta dengan sendirinya dapat mempercayainya. Ketika dua bisnis bekerja sama, mereka hampir tidak pernah berbagi satu basis data dengan satu kumpulan catatan, karena basis data sedang dikelola dan diperbarui oleh administrator basis data (DBA). DBA dibayar oleh salah satu perusahaan dan dengan demikian memiliki andil dalam kesuksesan satu perusahaan, tetapi belum tentu demikian terhadap perusahaan lainnya. Jika mereka ingin membuat perubahan yang memberikan manfaat pada perusahaan mereka, perusahaan lain tidak akan pernah tahu. Atau, dengan skenario yang lebih jahat lagi, jika pesaing memutuskan untuk melunasi DBA, mereka dapat melakukan perubahan apa pun yang mereka inginkan pada basis data tanpa sepengetahuan salah satu peserta.

Ketika teknologi blockchain dimasukkan ke dalam proses data, Anda menghilangkan satu titik kegagalan, dalam hal ini DBA, dan memastikan bahwa jika salah satu partisipan melakukan perubahan, peserta lain akan segera mengoreksinya. Setelah data dikoreksi dengan sendirinya, catatan perubahan yang tidak dapat diubah juga akan menunjukkan peserta mana yang mencoba melakukan perubahan. Dengan proses data yang aman, bisnis tidak hanya dapat mempercayai data yang dibagikan di antara perusahaan yang bekerja sama dengan mereka, tetapi juga dapat mempercayai data yang dibagikan oleh pesaing. Misalnya, jika Samsung dan Apple saling berbagi teknologi, Samsung dapat mempercayai bahwa Apple telah melakukan pembayaran untuk teknologi tersebut dan Apple dapat mempercayai bahwa Samsung telah mengirimkannya.