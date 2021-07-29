Apa itu IoT dengan blockchain?

Anda bisa mentransformasi bisnis Anda dengan mengirimkan data IoT ke buku besar blockchain yang tidak dapat diubah untuk menambah akuntabilitas, keamanan, dan kepercayaan.
Internet of Things (IoT) memungkinkan perangkat di seluruh internet untuk mengirim data ke jaringan blockchain pribadi untuk membuat catatan transaksi bersama yang tahan gangguan. IBM® Blockchain memungkinkan mitra bisnis Anda untuk berbagi dan mengakses data IoT dengan Anda, tetapi tanpa perlu kontrol dan manajemen pusat. Setiap transaksi dapat diverifikasi untuk mencegah perselisihan dan membangun kepercayaan di antara semua anggota jaringan yang diizinkan.
Setiap transaksi dicatat, dimasukkan ke dalam blok data, dan ditambahkan ke rantai data yang aman dan tidak dapat diubah yang tidak dapat diubah, hanya ditambahkan.
Dengan IBM® Watson IoT® Platform, Anda dapat memilih data yang akan dikelola, dianalisis, disesuaikan, dan dibagikan di antara klien dan mitra yang diizinkan.
IBM Blockchain Platform terbuka, dapat dioperasikan, dan dibangun untuk dunia multicloud Anda, yang menggunakan versi terbaru dari platform Hyperledger Fabric terkemuka, dioptimalkan untuk Red Hat OpenShift.
IBM Blockchain merampingkan proses dan menciptakan nilai bisnis baru di seluruh ekosistem Anda dengan memanfaatkan data yang disediakan oleh perangkat dan sensor IoT.
Memindahkan barang adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai pihak dengan prioritas yang berbeda. Blockchain yang mendukung IoT dapat menyimpan suhu, posisi, waktu kedatangan, dan status kontainer pengiriman saat dipindahkan.
Transaksi blockchain yang tidak dapat diubah membantu memastikan bahwa semua pihak dapat mempercayai data dan bertindak tegas untuk memindahkan produk dengan cepat dan efisien.
Kemampuan untuk melacak komponen yang masuk ke dalam pesawat terbang, mobil, atau produk lainnya sangat penting untuk keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan. Data IoT yang disimpan dalam buku besar blockchain bersama memungkinkan semua pihak untuk melihat asal-usul komponen di sepanjang masa pakai produk.
Berbagi informasi ini dengan lembaga regulasi, pengirim, dan produsen adalah cara yang aman, mudah, dan hemat biaya.
Perangkat IoT melacak status keamanan untuk mesin penting dan pemeliharaannya. Dari mesin hingga elevator, blockchain menyediakan buku besar data operasional dan pemeliharaan yang dihasilkan yang bebas gangguan.
Mitra perbaikan pihak ketiga dapat memantau blockchain untuk pemeliharaan preventif dan mencatat pekerjaan mereka di blockchain. Catatan operasional juga dapat dibagikan dengan entitas pemerintah untuk memverifikasi kepatuhan.
IBM Blockchain membantu mitra rantai pasokan berbagi data tepercaya melalui solusi blockchain berizin, sehingga semua anggota mendapatkan keuntungan.
Menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar dengan pelanggan dan kolaborasi di seluruh rantai pasokan global dengan insight real-time dan universal tentang produk dan proses.
Memberi Anda akses ke kebenaran tunggal di seluruh rantai pasokan dengan platform terbuka dan netral yang diperbarui dan divalidasi hampir real-time oleh setiap peserta jaringan.
Solusi IBM Blockchain menggunakan teknologi buku besar terdistribusi dan blockchain perusahaan untuk membantu klien mendorong kelincahan operasional, konektivitas, dan aliran pendapatan baru. Bergerak melampaui batas-batas organisasi Anda dengan pertukaran data ujung ke ujung tepercaya dan otomatisasi alur kerja.