Apa itu IoT dengan blockchain?

Kemampuan untuk melacak komponen yang masuk ke dalam pesawat terbang, mobil, atau produk lainnya sangat penting untuk keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan. Data IoT yang disimpan dalam buku besar blockchain bersama memungkinkan semua pihak untuk melihat asal-usul komponen di sepanjang masa pakai produk.



Berbagi informasi ini dengan lembaga regulasi, pengirim, dan produsen adalah cara yang aman, mudah, dan hemat biaya.