Jelajahi blockchain sebagai fondasi untuk aplikasi generasi berikutnya di Web 3.0

Web 3.0 adalah kumpulan aplikasi web generasi berikutnya yang menggunakan teknologi baru seperti blockchain, AI, IoT, augmented dan virtual reality (AR/VR) sebagai bagian dari tumpukan teknologi inti mereka. Teknologi baru ini akan membentuk interaksi yang akan dimiliki pengguna di web generasi berikutnya ini. Internet memungkinkan kita membangun sesuatu yang baru dan unik, sehingga manusia dapat mengakses informasi di ranah digital.
Sejak saat itu, web terus berkembang dengan kecepatan yang sangat pesat. Transisi ke Web 2.0, yang dijuluki web sosial dipandu oleh kemajuan teknologi mobile seperti toko aplikasi Apple dan ditandai dengan koleksi aplikasi media sosial seperti Facebook dan YouTube yang membebaskan kapasitas kita untuk interaksi sosial ke ranah digital. Seiring dengan perkembangan teknologi generasi berikutnya yang terus maju, kita sekarang berada di puncak perkembangan web menjadi Web 3.0.
Ini adalah bagian pertama dari serangkaian posting di mana saya akan menjelajahi Web 3.0, menelusuri sejarah dan perkembangan teknologi yang terlibat dari awal hingga kondisi masa depannya. Selanjutnya, saya akan membedah anatomi aplikasi klasik generasi berikutnya dan menguraikan peran blockchain sebagai elemen dasar. Terakhir, saya akan menyoroti cara mulai membangun web masa depan dengan platform teknologi cloud dan blockchain.
Spesies kunci didefinisikan sebagai (tautan berada di luar ibm.com) spesies yang memiliki dampak yang luar biasa besar terhadap lingkungannya sehubungan dengan biomassanya. Meskipun waktu kita di bumi relatif singkat, beberapa ahli biologi berpendapat bahwa Homo sapiens telah mencapai kategorisasi ekologis yang secara hierarkis lebih berdampak daripada spesies kunci—spesies hyperkeystone.
Kita mendapatkan kategorisasi ini karena kemampuan kita yang tidak biasa untuk memengaruhi lingkungan di sekitar kita menggunakan teknologi. Dalam 10.000 tahun terakhir, kita telah mengubah lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial secara radikal melalui revolusi pertanian, industri, dan informasi. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh kemampuan alamiah kita untuk mengembangkan teknologi dengan sangat cepat, yang baru-baru ini dikuantifikasi oleh Hukum Moore.
Saya berpendapat bahwa kemampuan ini sebagai perpanjangan dari kemampuan mental dan sosial kita telah terwujud dalam penemuan teknologi inti dalam sejarah manusia—sistem global komputer yang saling terhubung, yang lebih dikenal sebagai web.
Dari sudut pandang pemasar, istilah web jauh lebih mudah dicerna daripada "sistem global komputer yang saling terhubung" atau bahkan "world wide web". Dari sudut pandang etimologi, istilah Web 3.0 berasal dari kata kunci pemasaran Web 2.0 yang dipopulerkan oleh sesama pemasar dan ahli teknologi, Tim O'Reilly. Dalam artikelnya (tautan berada di luar ibm.com), O'Reilly menggunakan istilah ini untuk menggambarkan pergeseran paradigma antara berbagai generasi web.
Perkembangan kata kunci ini menjadi Web 3.0 masih kontroversial dan masih didefinisikan (tautan berada di luar ibm.com) oleh pemasar saat ini. Jadi, dari sudut pandang saya sebagai seorang pemasar blockchain dan menyatakan diri sebagai ahli teknologi evolusioner, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyumbangkan sesuatu yang berharga pada pengetahuan yang sudah ada.
Dimulai dari akar pohon evolusioner, mari kita mulai dengan lahirnya world wide web pada awal tahun 1990-an, di mana jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan Internet Protocol TCP/IP dan HTTP membawa kita dari era tanpa internet ke Web 1.0. Web 1.0 mengubah drastis kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan memungkinkan pertukaran informasi tanpa hambatan. Iterasi pertama web ini searah, hanya digunakan untuk komunikasi dasar satu arah. Perusahaan seperti Netscape, Yahoo!, dan AOL berkembang di platform pertukaran informasi yang baru lahir ini di mana aplikasi yang paling populer adalah halaman web statis yang menerbitkan informasi dari sumber pusat dan pesan email.
Spekulasi yang bersemangat seputar teknologi baru ini memunculkan ledakan investasi dot-com pada pertengahan hingga akhir 90-an. Ledakan gelembung ini pada musim gugur 2001 menyebabkan nilai saham sebagian besar perusahaan (tautan berada di luar ibm.com) di NASDAQ jatuh setidaknya 75 persen. Dari kegagalan ini, berkembanglah platform yang mengubah alur informasi dua arah. Selama kebangkitan ini, yang kemudian dijuluki Web 2.0 atau web sosial, web ini menjadi lebih sosial dan dinamis. Wikipedia menyajikan pengetahuan sumber terbuka berkat kontribusi penggunanya, eBay menghubungkan pembeli dan penjual dari seluruh dunia, dan LinkedIn memungkinkan orang berbagi hubungan jejaring.
Seiring dengan teknologi yang terus berkembang di sepanjang kurva eksponensial yang diasumsikan oleh Hukum Moore, seperti apa perkembangan Web 2.0 nantinya? Banyak teori yang telah didalilkan oleh rekan ahli teknologi evolusioner, tetapi mirip dengan spesiasi biologis, kita mungkin tidak akan tahu seperti apa web generasi berikutnya akan terlihat tanpa melihat ke belakang. Namun, kita dapat membuat hipotesis bahwa kemungkinan besar akan ada konvergensi teknologi yang muncul saat ini sebagai komponen utama Web 3.0:
Tidak seperti film Ice Cube pada awal tahun 2000-an, web tidak akan lekang oleh waktu, dan meskipun sudah melangkah lebih jauh dari yang kita pikirkan, kita masih belum mencapai titik kritis. Banyak pelopor baru dan pemain lama bersaing dalam perlombaan untuk mengembangkan web. Faktanya, teknologi baru yang merupakan komponen dari aplikasi Web 3.0 klasik telah menjadi bagian integral dari aplikasi yang kita gunakan saat ini.
Dari asisten pribadi seperti Siri dan Alexa hingga algoritma machine learning yang secara otomatis mengoreksi kalimat saat saya mengetik artikel ini, AI segera mendapatkan daya tarik di aplikasi modern. Selain itu, keberadaan aplikasi paling populer saat ini seperti Facebook dan Spotify di perangkat yang terhubung ke internet seperti jam tangan dan mobil, menunjukkan keadaan integrasi IoT saat ini.
Selain itu, aplikasi blockchain seperti pembayaran melalui Bitcoin dan pelacakan rantai pasokan mendapatkan daya tarik di kalangan pengguna umum dan institusi mapan seperti Fidelity (tautan berada di luar ibm.com) dan Walmart (tautan berada di luar ibm.com).
Terakhir, pengembang modern dengan cepat menerapkan aplikasi yang terintegrasi dengan komponen Web 3.0 ini menggunakan platform teknologi seperti IBM Cloud. Jadi, seperti apa tampilan aplikasi model Web 3.0? Nantikan bagian kedua dari seri ini, di mana saya akan membedah arsitektur aplikasi Web 3.0 klasik.
Sementara itu, ambil secangkir kopi dan beberapa pola kode ini (tautan berada di luar ibm.com), dan mulailah membangun aplikasi masa depan hari ini.
Hyperledger Fabric adalah kerangka kerja blockchain modular sumber terbuka untuk mengembangkan aplikasi tingkat perusahaan dengan strategi industri.
Pemerintah, bisnis, dan lembaga menggunakan blockchain untuk memungkinkan infrastruktur yang aman dan tepercaya untuk identitas dan kredensial digital.
Blockchain adalah jaringan tanpa kepercayaan yang memberikan keamanan, transparansi, dan otomatisasi yang ditingkatkan
Home Depot menerapkan teknologi IBM Blockchain untuk menyelesaikan sengketa vendor dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan.
IPwe menggunakan IBM Blockchain dan AI untuk menciptakan pasar paten global yang transparan, dengan dibantu oleh IBM untuk meningkatkan visibilitas dan fleksibilitas.
Mengoptimalkan transformasi digital Anda dengan solusi hybrid cloud IBM, yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas, modernisasi, dan integrasi yang mudah di seluruh infrastruktur TI Anda.
Capai potensi penuh teknologi blockchain dengan konsultasi dan layanan IBM, yang dirancang untuk mempercepat transformasi bisnis Anda melalui solusi yang dapat diskalakan, aman, dan inovatif.
IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition menyediakan SLA dan dukungan perusahaan 24x7 untuk Hyperledger Fabric, standar de facto untuk platform blockchain perusahaan dari Linux Foundation.
Temukan bagaimana IBM Blockchain dapat mengubah operasi bisnis Anda, menyederhanakan proses, dan meningkatkan kepercayaan dengan solusi terdepan di industri. Ikuti perubahan terkini dengan insight dan pembaruan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri Anda.