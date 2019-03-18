Jelajahi blockchain sebagai fondasi untuk aplikasi generasi berikutnya di Web 3.0

Dari sudut pandang pemasar, istilah web jauh lebih mudah dicerna daripada "sistem global komputer yang saling terhubung" atau bahkan "world wide web". Dari sudut pandang etimologi, istilah Web 3.0 berasal dari kata kunci pemasaran Web 2.0 yang dipopulerkan oleh sesama pemasar dan ahli teknologi, Tim O'Reilly. Dalam artikelnya (tautan berada di luar ibm.com), O'Reilly menggunakan istilah ini untuk menggambarkan pergeseran paradigma antara berbagai generasi web.

Perkembangan kata kunci ini menjadi Web 3.0 masih kontroversial dan masih didefinisikan (tautan berada di luar ibm.com) oleh pemasar saat ini. Jadi, dari sudut pandang saya sebagai seorang pemasar blockchain dan menyatakan diri sebagai ahli teknologi evolusioner, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyumbangkan sesuatu yang berharga pada pengetahuan yang sudah ada.

Dimulai dari akar pohon evolusioner, mari kita mulai dengan lahirnya world wide web pada awal tahun 1990-an, di mana jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan Internet Protocol TCP/IP dan HTTP membawa kita dari era tanpa internet ke Web 1.0. Web 1.0 mengubah drastis kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan memungkinkan pertukaran informasi tanpa hambatan. Iterasi pertama web ini searah, hanya digunakan untuk komunikasi dasar satu arah. Perusahaan seperti Netscape, Yahoo!, dan AOL berkembang di platform pertukaran informasi yang baru lahir ini di mana aplikasi yang paling populer adalah halaman web statis yang menerbitkan informasi dari sumber pusat dan pesan email.

Spekulasi yang bersemangat seputar teknologi baru ini memunculkan ledakan investasi dot-com pada pertengahan hingga akhir 90-an. Ledakan gelembung ini pada musim gugur 2001 menyebabkan nilai saham sebagian besar perusahaan (tautan berada di luar ibm.com) di NASDAQ jatuh setidaknya 75 persen. Dari kegagalan ini, berkembanglah platform yang mengubah alur informasi dua arah. Selama kebangkitan ini, yang kemudian dijuluki Web 2.0 atau web sosial, web ini menjadi lebih sosial dan dinamis. Wikipedia menyajikan pengetahuan sumber terbuka berkat kontribusi penggunanya, eBay menghubungkan pembeli dan penjual dari seluruh dunia, dan LinkedIn memungkinkan orang berbagi hubungan jejaring.

Seiring dengan teknologi yang terus berkembang di sepanjang kurva eksponensial yang diasumsikan oleh Hukum Moore, seperti apa perkembangan Web 2.0 nantinya? Banyak teori yang telah didalilkan oleh rekan ahli teknologi evolusioner, tetapi mirip dengan spesiasi biologis, kita mungkin tidak akan tahu seperti apa web generasi berikutnya akan terlihat tanpa melihat ke belakang. Namun, kita dapat membuat hipotesis bahwa kemungkinan besar akan ada konvergensi teknologi yang muncul saat ini sebagai komponen utama Web 3.0: