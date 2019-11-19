

Saat ini, rantai pasokan sangat kompleks dan terdistribusi dan melibatkan banyak pihak. Perusahaan rantai pasokan meningkatkan operasi bisnis mereka dengan mengadopsi teknologi seperti IoT dan blockchain untuk memantau aset secara akurat. Faktanya, sejak 2018 blockchain di pasar IoT (tautan berada di luar ibm.com) tumbuh dari USD 30 juta menjadi 113 juta, dan diproyeksikan tumbuh hingga lebih dari 3 miliar dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) hampir 93 persen pada tahun 2024.

Sensor IoT digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan, memverifikasi berapa lama kargo berada di truk atau pelabuhan tertentu, dan apakah kargo tersebut dirusak atau tidak atau terpengaruh oleh cara apa pun yang melanggar petunjuk penanganan. Informasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan faktur dengan memberikan bukti untuk klaim asuransi. Sensor ini juga membantu perusahaan dengan mendukung mereka dalam mengoptimalkan operasi rantai pasokan guna peningkatan efisiensi.

Dampak ekonomi (tautan berada di luar ibm.com) dari aplikasi IoT industri pada PDB global dapat mencapai antara USD 4 triliun dan 11 triliun pada tahun 2025. Dampak ekonomi dari IoT ini terutama disebabkan oleh visibilitas dan kemampuan pengendalian jarak jauh yang diberikannya ke hampir semua industri yang menghasilkan peningkatan efisiensi dan keselamatan operasional.