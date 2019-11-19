Saat ini, rantai pasokan sangat kompleks dan terdistribusi dan melibatkan banyak pihak. Perusahaan rantai pasokan meningkatkan operasi bisnis mereka dengan mengadopsi teknologi seperti IoT dan blockchain untuk memantau aset secara akurat. Faktanya, sejak 2018 blockchain di pasar IoT (tautan berada di luar ibm.com) tumbuh dari USD 30 juta menjadi 113 juta, dan diproyeksikan tumbuh hingga lebih dari 3 miliar dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) hampir 93 persen pada tahun 2024.
Sensor IoT digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan, memverifikasi berapa lama kargo berada di truk atau pelabuhan tertentu, dan apakah kargo tersebut dirusak atau tidak atau terpengaruh oleh cara apa pun yang melanggar petunjuk penanganan. Informasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan faktur dengan memberikan bukti untuk klaim asuransi. Sensor ini juga membantu perusahaan dengan mendukung mereka dalam mengoptimalkan operasi rantai pasokan guna peningkatan efisiensi.
Dampak ekonomi (tautan berada di luar ibm.com) dari aplikasi IoT industri pada PDB global dapat mencapai antara USD 4 triliun dan 11 triliun pada tahun 2025. Dampak ekonomi dari IoT ini terutama disebabkan oleh visibilitas dan kemampuan pengendalian jarak jauh yang diberikannya ke hampir semua industri yang menghasilkan peningkatan efisiensi dan keselamatan operasional.
Sistem manajemen rantai pasokan berbasis blockchain dibangun di atas buku besar terdistribusi bersama yang menyediakan catatan tak terbantahkan dari semua data yang terkait dengan status pengiriman, status truk, kondisi lingkungan penyimpanan, dan banyak lagi.
Berikut adalah dua contoh penggunaan potensial blockchain dalam manajemen rantai pasokan:
1. Sumber produk
Baik perusahaan maupun konsumen dapat melacak seluruh siklus hidup produk di seluruh rantai pasokan menggunakan teknologi blockchain dan IoT. Blockchain adalah catatan data yang akurat di mana semua komunikasi antara perangkat IoT disimpan dalam sejarah. Sistem ini menyediakan akses cepat ke semua informasi yang terkait dengan produk, misalnya, tanggal ikan ditangkap, didaftarkan, dan dijual — catatan lengkap perjalanannya dari lautan hingga sampai ke tangan konsumen.
2. Kontrak pintar
Blockchain dan IoT bersama-sama memastikan pengiriman kargo yang aman, bahkan dalam perdagangan lintas batas. Sistem ini bertindak seperti pengaturan online antara semua pihak yang terlibat dalam perdagangan. Dapat dikatakan bahwa syarat dan ketentuan kontrak ditulis dalam kode komputer, memfasilitasi transaksi keuangan di antara pihak yang tidak dikenal tanpa perselisihan.
Meminimalkan dokumen adalah area lain di mana teknologi blockchain dan IoT dapat bermanfaat. Pengangkutan kontainer dari satu tempat ke tempat lain melibatkan banyak perantara. Karena sebagian besar perusahaan masih menggunakan metode perdagangan tradisional, persyaratan dokumen tetap ada. Blockchain dan IoT memungkinkan perusahaan menghemat biaya tenaga kerja dan memastikan perlindungan data dengan menghapus dokumen di seluruh ekosistem.
Mengingat 50 hingga 200 miliar perangkat terhubung online pada tahun 2020 (tautan berada di luar ibm.com), risiko keamanan mendasar akan muncul dan dapat memburuk dengan sangat cepat akibat kurangnya standar protokol dasar yang melewati uji stres secara terbuka untuk interaksi IoT. IoT mungkin menderita potensi kegagalan sistemik dengan konsekuensi yang menghancurkan karena kegagalan akan meningkat.
Internet of Things berkisar seputar konsumsi dan transmisi data secara besar-besaran. Perhatian utama adalah mengamankan data tersebut. Data melewati berbagai perangkat dan solusi terintegrasi — termasuk analitik data, perangkat IoT, dan platform. Memastikan keamanannya menjadi rumit mengingat bahwa data juga perlu melewati begitu banyak batas administratif, yang masing-masing memiliki kebijakannya sendiri.
Tidak hanya mengamankan data, penting juga untuk menjamin pengiriman data yang aman pada waktu, bentuk, dan tempat yang tepat.
Ekosistem IoT saat ini beroperasi pada model terpusat di mana berbagai perangkat IoT diidentifikasi, terhubung, dan diverifikasi oleh layanan cloud yang menawarkan kemampuan penyimpanan data dalam jumlah masif. Baik perangkat tersebut berjauhan atau bersebelahan, selalu ada kebutuhan akan internet yang berfungsi sebagai saluran yang dilewati data.
Dalam ekosistem IoT yang terpusat, bisnis harus berurusan dengan biaya infrastruktur dan pemeliharaan yang tinggi yang dipicu oleh implementasi solusi IoT terintegrasi. Bayangkan saja kenaikan biayanya ketika jumlah perangkat IoT yang terhubung ke internet mencapai jutaan. Peningkatan jumlah perangkat yang terhubung juga meningkatkan jumlah komunikasi, sehingga menimbulkan masalah dalam hal skalabilitas, ekonomi, dan teknik.
Karena blockchain adalah sebuah buku besar terdistribusi yang terdesentralisasi, tidak ada otoritas pusat atau administrator khusus yang dibutuhkan untuk catatan dan transaksi data. Didasarkan pada algoritma kriptografi, teknologi blockchain dirancang untuk memastikan perubahan data dapat dicegah demi keamanan yang tinggi. Setiap blok pada jaringan blockchain memiliki hash ke blok sebelumnya, yang berarti tidak ada blok yang dapat diubah atau diganti.
Ketika diintegrasikan dengan IoT, blockchain dapat menawarkan penyedia logistik pengiriman yang cepat dan biaya operasional optimal di berbagai aplikasi. Contoh penggunaan berbasis blockchain untuk logistik rantai dingin adalah IBM Food Trust, yang menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan makanan.
Ketika Anda menambahkan otonomi dan transparansi pada proses pengiriman barang dari titik A ke B, kami menjadikan operasi logistik aman dan optimal.
Pasar untuk teknologi blockchain global diperkirakan akan tumbuh dari USD 315 juta beberapa tahun yang lalu, menjadi 20 miliar pada tahun 2024. Dan meskipun IoT konsumen mendapatkan sebagian besar sorotan, dunia wearable pintar dan peralatan rumah tangga yang terhubung hanya akan mewakili 22 persen dari potensi penuh IoT.
Blockchain dan IoT bersama-sama dapat membawa manajemen rantai pasokan ke tingkat berikutnya. Bayangkan saja bagaimana proses transportasi dapat bekerja dengan menerapkan kedua teknologi tersebut.
