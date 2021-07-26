Badan amal, organisasi nirlaba, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering kali tidak memiliki teknologi yang memadai untuk menjangkau donor perusahaan yang bersedia dan mampu membantu. Baik itu pendanaan untuk infrastruktur TI modern, peningkatan keterampilan internal, atau menemukan sumber daya lain, koneksi penting dapat hilang atau bahkan tidak pernah terbentuk. Selain itu, tingkat akuntabilitas fidusia dan transparansi keuangan yang dibutuhkan donor perusahaan dapat membebani organisasi ini jika mereka tidak siap.

Teknologi blockchain dapat mendukung model baru untuk perubahan, memperluas pengetahuan, dan membantu organisasi sosial membangun sistem pencatatan bersama yang memenuhi kebutuhan donor perusahaan.