Perusahaan dan individu yang inovatif menggunakan blockchain untuk mengubah tantangan terbesar dunia menjadi kemenangan terbesar umat manusia.
Badan amal, organisasi nirlaba, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering kali tidak memiliki teknologi yang memadai untuk menjangkau donor perusahaan yang bersedia dan mampu membantu. Baik itu pendanaan untuk infrastruktur TI modern, peningkatan keterampilan internal, atau menemukan sumber daya lain, koneksi penting dapat hilang atau bahkan tidak pernah terbentuk. Selain itu, tingkat akuntabilitas fidusia dan transparansi keuangan yang dibutuhkan donor perusahaan dapat membebani organisasi ini jika mereka tidak siap.
Teknologi blockchain dapat mendukung model baru untuk perubahan, memperluas pengetahuan, dan membantu organisasi sosial membangun sistem pencatatan bersama yang memenuhi kebutuhan donor perusahaan.
Newlight Technology menciptakan produk konsumen berkinerja tinggi dari gas rumah kaca. Blockchain memastikan proses produksinya serta dampak lingkungannya dapat dilacak, diaudit, dan dikomunikasikan.
Teknologi blockchain menciptakan sistem pencatatan terdistribusi dan bersama di antara anggota jaringan, sehingga menghilangkan kebutuhan akan—dan potensi perbedaan dalam—buku besar yang terpisah.
Konsensus dari seluruh anggota jaringan blockchain diperlukan untuk memvalidasi setiap transaksi, dan setiap transaksi yang telah divalidasi dicatat secara permanen di blockchain. Tidak ada yang dapat menghapusnya — bahkan administrator sistem.
Setiap anggota jaringan harus memiliki hak akses untuk berpartisipasi, sehingga aktor jahat dapat dicegah. Selain itu, informasi hanya dibagikan kepada anggota lain berdasarkan kebutuhan untuk diketahui.
Seiring berjalannya waktu, para inovator blockchain terus menemukan cara memanfaatkan keunggulan teknologi ini untuk mendesentralisasi kekuasaan, mendefinisikan ulang nilai, membentuk aliansi baru, dan mengubah status quo.
Program IBM® Science for Social Good dibangun atas keyakinan bahwa sains dan teknologi terapan dapat memecahkan masalah paling berat di dunia. Program ini mempercepat solusi dengan memanfaatkan metode ilmiah untuk mendorong kemajuan.
Sejak 2016, program ini telah mempertemukan ilmuwan dan insinyur riset IBM® dengan mitra akademik dan pakar dari berbagai organisasi. Bersama-sama, mereka menangani tantangan sosial yang berkembang menggunakan sains dan teknologi. Hasilnya sejauh ini mencakup 28 proyek inovatif, 19 kemitraan, 9 paten yang masih tertunda, dan lainnya.
Teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu solusi yang dieksplorasi untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Dari program PBB yang dirancang untuk mempercepat keberlanjutan di negara berkembang hingga layanan sosial, keselamatan publik, dan inisiatif pendidikan, teknologi kognitif digunakan untuk mewujudkan dunia yang lebih aman dan produktif.
Pelajari melalui contoh penggunaan bagaimana kekuatan blockchain mendorong kebaikan sosial dan memungkinkan bisnis membantu memecahkan masalah global.
IBM® Food Trust membantu Farmer Connect meningkatkan kepercayaan melalui catatan perjalanan kopi yang dapat diverifikasi hingga ke cangkir Anda, menelusuri biji kopi sejak dipetik. Masa depan kopi adalah keterlacakan.
“Ketertelusuran berarti memiliki visibilitas untuk mengetahui, 'Apakah kopi ini bersumber dari sumber yang bertanggung jawab dan berkelanjutan?'”
— Dan Behrends, Pendiri dan Presiden, Farmer Connect
Bank Plastik membantu lebih dari satu miliar orang di daerah dengan kemiskinan dan polusi plastik tinggi mengubah hidup mereka. Mereka menggunakan solusi berbasis IBM® Blockchain Platform untuk mengumpulkan dan memperdagangkan sampah plastik menjadi barang-barang yang mereka butuhkan.
“Kami menggunakan blockchain untuk memecahkan masalah global, memberikan inklusi keuangan bagi masyarakat miskin, dan menghadirkan sistem daur ulang plastik sosial yang transparan.”
— Shaun Frankson, Co-founder dan CTO, Plastic Bank
Bergabunglah dengan jaringan yang ada. Bangun solusi blockchain Anda sendiri. Berkreasi bersama dengan para pakar kami. Bermitra dengan orang lain untuk peluang baru. Di mana pun Anda berada dalam perjalanan blockchain Anda, IBM® Blockchain menemui Anda di sana dan membantu membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan.
Hyperledger Fabric adalah kerangka kerja blockchain modular sumber terbuka untuk mengembangkan aplikasi tingkat perusahaan dengan strategi industri.
Pemerintah, bisnis, dan lembaga menggunakan blockchain untuk memungkinkan infrastruktur yang aman dan tepercaya untuk identitas dan kredensial digital.
Blockchain adalah jaringan tanpa kepercayaan yang memberikan keamanan, transparansi, dan otomatisasi yang ditingkatkan
Home Depot menerapkan teknologi IBM Blockchain untuk menyelesaikan sengketa vendor dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan.
IPwe menggunakan IBM Blockchain dan AI untuk menciptakan pasar paten global yang transparan, dengan dibantu oleh IBM untuk meningkatkan visibilitas dan fleksibilitas.
Mengoptimalkan transformasi digital Anda dengan solusi hybrid cloud IBM, yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas, modernisasi, dan integrasi yang mudah di seluruh infrastruktur TI Anda.
Capai potensi penuh teknologi blockchain dengan konsultasi dan layanan IBM, yang dirancang untuk mempercepat transformasi bisnis Anda melalui solusi yang dapat diskalakan, aman, dan inovatif.
IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition menyediakan SLA dan dukungan perusahaan 24x7 untuk Hyperledger Fabric, standar de facto untuk platform blockchain perusahaan dari Linux Foundation.
Bangun rantai pasokan yang tangguh, transparan, dan tepercaya dengan IBM® Blockchain untuk mengubah operasi bisnis Anda, merampingkan proses, dan meningkatkan kepercayaan dengan solusi terdepan di industri.