Apa itu blockchain untuk kebaikan sosial?

Apa itu blockchain untuk kebaikan sosial?

Perusahaan dan individu yang inovatif menggunakan blockchain untuk mengubah tantangan terbesar dunia menjadi kemenangan terbesar umat manusia.

Bagaimana blockchain membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik?

Badan amal, organisasi nirlaba, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering kali tidak memiliki teknologi yang memadai untuk menjangkau donor perusahaan yang bersedia dan mampu membantu. Baik itu pendanaan untuk infrastruktur TI modern, peningkatan keterampilan internal, atau menemukan sumber daya lain, koneksi penting dapat hilang atau bahkan tidak pernah terbentuk. Selain itu, tingkat akuntabilitas fidusia dan transparansi keuangan yang dibutuhkan donor perusahaan dapat membebani organisasi ini jika mereka tidak siap.

Teknologi blockchain dapat mendukung model baru untuk perubahan, memperluas pengetahuan, dan membantu organisasi sosial membangun sistem pencatatan bersama yang memenuhi kebutuhan donor perusahaan.

Blockchain verifikasi dampak lingkungan

Newlight Technology menciptakan produk konsumen berkinerja tinggi dari gas rumah kaca. Blockchain memastikan proses produksinya serta dampak lingkungannya dapat dilacak, diaudit, dan dikomunikasikan.

IBM Blockchain Services: Success by design

IBM Blockchain

Klien kami memiliki visi tentang bagaimana blockchain akan mengubah bisnis mereka, dan kami memiliki pendekatan untuk mewujudkannya. Mari berkreasi bersama jaringan bisnis yang sukses dan berkembang.
Jelajahi solusi blockchain

Bagaimana blockchain membantu upaya kemanusiaan

Satu tampilan tentang kebenaran

Teknologi blockchain menciptakan sistem pencatatan terdistribusi dan bersama di antara anggota jaringan, sehingga menghilangkan kebutuhan akan—dan potensi perbedaan dalam—buku besar yang terpisah.
Catatan yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dirusak

Konsensus dari seluruh anggota jaringan blockchain diperlukan untuk memvalidasi setiap transaksi, dan setiap transaksi yang telah divalidasi dicatat secara permanen di blockchain. Tidak ada yang dapat menghapusnya — bahkan administrator sistem.
Partisipasi dengan izin

Setiap anggota jaringan harus memiliki hak akses untuk berpartisipasi, sehingga aktor jahat dapat dicegah. Selain itu, informasi hanya dibagikan kepada anggota lain berdasarkan kebutuhan untuk diketahui.
Menciptakan model baru untuk perubahan

Seiring berjalannya waktu, para inovator blockchain terus menemukan cara memanfaatkan keunggulan teknologi ini untuk mendesentralisasi kekuasaan, mendefinisikan ulang nilai, membentuk aliansi baru, dan mengubah status quo.

Sejarah inisiatif kebaikan sosial IBM®

Program IBM® Science for Social Good dibangun atas keyakinan bahwa sains dan teknologi terapan dapat memecahkan masalah paling berat di dunia. Program ini mempercepat solusi dengan memanfaatkan metode ilmiah untuk mendorong kemajuan.

Sejak 2016, program ini telah mempertemukan ilmuwan dan insinyur riset IBM® dengan mitra akademik dan pakar dari berbagai organisasi. Bersama-sama, mereka menangani tantangan sosial yang berkembang menggunakan sains dan teknologi. Hasilnya sejauh ini mencakup 28 proyek inovatif, 19 kemitraan, 9 paten yang masih tertunda, dan lainnya.

Teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu solusi yang dieksplorasi untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Dari program PBB yang dirancang untuk mempercepat keberlanjutan di negara berkembang hingga layanan sosial, keselamatan publik, dan inisiatif pendidikan, teknologi kognitif digunakan untuk mewujudkan dunia yang lebih aman dan produktif.

Contoh penggunaan

Pelajari melalui contoh penggunaan bagaimana kekuatan blockchain mendorong kebaikan sosial dan memungkinkan bisnis membantu memecahkan masalah global.

Menelusuri kopi dari saat biji dipetik

IBM® Food Trust membantu Farmer Connect meningkatkan kepercayaan melalui catatan perjalanan kopi yang dapat diverifikasi hingga ke cangkir Anda, menelusuri biji kopi sejak dipetik. Masa depan kopi adalah keterlacakan.

“Ketertelusuran berarti memiliki visibilitas untuk mengetahui, 'Apakah kopi ini bersumber dari sumber yang bertanggung jawab dan berkelanjutan?'”

— Dan Behrends, Pendiri dan Presiden, Farmer Connect

Mengubah sampah plastik menjadi mata uang yang berharga

Bank Plastik membantu lebih dari satu miliar orang di daerah dengan kemiskinan dan polusi plastik tinggi mengubah hidup mereka. Mereka menggunakan solusi berbasis IBM® Blockchain Platform untuk mengumpulkan dan memperdagangkan sampah plastik menjadi barang-barang yang mereka butuhkan.

“Kami menggunakan blockchain untuk memecahkan masalah global, memberikan inklusi keuangan bagi masyarakat miskin, dan menghadirkan sistem daur ulang plastik sosial yang transparan.”

— Shaun Frankson, Co-founder dan CTO, Plastic Bank

Memulai penggunaan IBM® Blockchain

Bergabunglah dengan jaringan yang ada. Bangun solusi blockchain Anda sendiri. Berkreasi bersama dengan para pakar kami. Bermitra dengan orang lain untuk peluang baru. Di mana pun Anda berada dalam perjalanan blockchain Anda, IBM® Blockchain menemui Anda di sana dan membantu membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan.

