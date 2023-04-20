Pelanggan dan karyawan masa kini mengharapkan pengalaman pengguna real-time, dipersonalisasi, dan terhubung di platform apa pun. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan aplikasi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan ini, integrasi antara aplikasi menjadi semakin penting. Membangun integrasi langsung secara manual memakan waktu, tidak efisien, dan mahal; dan organisasi membutuhkan cara yang lebih baik untuk mengonsumsi dan berbagi data, serta cara yang lebih tangkas dan fleksibel untuk menambahkan fitur dan solusi baru. Di sinilah antarmuka pemrograman aplikasi (API) dapat membantu. Konektivitas yang dipimpin API, dikenal juga sebagai integrasi yang dipimpin API atau konektivitas API, mengatasi persyaratan ini untuk membantu organisasi memecah silo data, meningkatkan kolaborasi, merespons perubahan dengan cepat, dan meningkatkan inovasi.

API adalah seperangkat aturan yang ditentukan yang memungkinkan aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. API menyediakan cara modern dan efisien untuk memungkinkan orang lain mengakses dan mengonsumsi data dan layanan organisasi—memungkinkan perusahaan untuk membuka data dan fungsionalitas aplikasi mereka di seluruh ekosistem mereka, termasuk pengembang pihak ketiga eksternal, mitra bisnis, dan departemen internal dalam perusahaan mereka.

API adalah fondasi modular ringan yang dapat digunakan kembali dan dikemas bersama dalam beberapa aplikasi untuk memberikan konsistensi dan skalabilitas dan juga dapat diamankan dan dikendalikan. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa adopsi API telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan 75 persen (Sumber: IDC FutureScape: 10 Prediksi Masa Depan Keterhubungan Teratas Di Dunia, November 2022) dari semua perusahaan akan menggunakan API pada tahun depan, baik secara internal maupun eksternal, di berbagai industri dan dalam berbagai contoh penggunaan.