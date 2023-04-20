Pelanggan dan karyawan masa kini mengharapkan pengalaman pengguna real-time, dipersonalisasi, dan terhubung di platform apa pun. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan aplikasi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan ini, integrasi antara aplikasi menjadi semakin penting. Membangun integrasi langsung secara manual memakan waktu, tidak efisien, dan mahal; dan organisasi membutuhkan cara yang lebih baik untuk mengonsumsi dan berbagi data, serta cara yang lebih tangkas dan fleksibel untuk menambahkan fitur dan solusi baru. Di sinilah antarmuka pemrograman aplikasi (API) dapat membantu. Konektivitas yang dipimpin API, dikenal juga sebagai integrasi yang dipimpin API atau konektivitas API, mengatasi persyaratan ini untuk membantu organisasi memecah silo data, meningkatkan kolaborasi, merespons perubahan dengan cepat, dan meningkatkan inovasi.
API adalah seperangkat aturan yang ditentukan yang memungkinkan aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. API menyediakan cara modern dan efisien untuk memungkinkan orang lain mengakses dan mengonsumsi data dan layanan organisasi—memungkinkan perusahaan untuk membuka data dan fungsionalitas aplikasi mereka di seluruh ekosistem mereka, termasuk pengembang pihak ketiga eksternal, mitra bisnis, dan departemen internal dalam perusahaan mereka.
API adalah fondasi modular ringan yang dapat digunakan kembali dan dikemas bersama dalam beberapa aplikasi untuk memberikan konsistensi dan skalabilitas dan juga dapat diamankan dan dikendalikan. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa adopsi API telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan 75 persen (Sumber: IDC FutureScape: 10 Prediksi Masa Depan Keterhubungan Teratas Di Dunia, November 2022) dari semua perusahaan akan menggunakan API pada tahun depan, baik secara internal maupun eksternal, di berbagai industri dan dalam berbagai contoh penggunaan.
Meskipun API mengubah cara bisnis dilakukan, mereka bisa menjadi sulit digunakan. Organisasi biasa memiliki 15.564 API yang digunakan saat ini (Sumber: 451 Research, disponsori oleh Noname). Ketika terjadi perubahan - seperti penambahan sumber data baru atau perubahan pada sumber data yang sudah ada, tidak mungkin bagi staf TI untuk terus mengodekan API secara manual.
Konektivitas yang dipimpin API adalah metodologi modern untuk mengintegrasikan aplikasi dan data melalui API yang dapat digunakan kembali. Solusi ini menggantikan gaya integrasi langsung yang terlalu rumit untuk memungkinkan arsitektur yang lebih fleksibel, dapat diskalakan, dan tangkas. Menggunakan API — yang dapat dikelola, diamankan, dipublikasikan, dan dimonetisasi menggunakan perangkat lunak API management — sebagai aset yang dapat digunakan kembali memungkinkan integrasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih dapat diskalakan.
Pendekatan konektivitas yang dipimpin API membantu organisasi dengan cara-cara berikut:
Konektivitas yang dipimpin API terdiri dari dua teknologi pelengkap: integrasi aplikasi dan API management.
Perangkat lunak API management memungkinkan Anda mengatur, mengelola, mengamankan, dan memonetisasi API. Integrasi aplikasi, sesuai dengan namanya, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mengintegrasikannya, apa pun formatnya. Integrasi aplikasi juga memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengarang API, sementara API management menyediakan metode untuk mengontrolnya.
Platform integrasi aplikasi yang mendukung API memberikan peluang untuk mengubah cara tim TI beroperasi - memungkinkan para ahli teknologi bisnis dan pengembang yang kurang berpengalaman untuk membuat aplikasi dan integrasi, serta memungkinkan staf TI untuk berfokus pada prioritas yang lebih strategis seperti aktivitas yang lebih kompleks dan menghasilkan pendapatan dan tata kelola.
IBM menggunakan pendekatan modular namun terintegrasi untuk konektivitas yang dipimpin API, sehingga organisasi hanya perlu membeli apa yang mereka butuhkan. IBM® API Connect adalah solusi API management yang mendukung seluruh siklus hidup API dan memungkinkan penyedia untuk membuat dan mengelola API. Mereka dapat mengamankan API menggunakan kebijakan keamanan dan tata kelola siap pakai. Selain itu, mereka juga bisa berbagi API di dalam dan di luar organisasi menggunakan portal App Connect Developer dan mempromosikan penggunaan ulang. Mereka juga dapat menemukan API yang ada melalui Portal Pengembang dengan cara layanan mandiri dan menggunakan kembali API yang sudah ada untuk proyek lain.
IBM App Connect adalah platform aplikasi yang mudah digunakan untuk membangun dan menggunakan kembali API. Dengan antarmuka kode rendah yang cocok untuk pengguna bisnis, ini membantu merampingkan integrasi aplikasi dan meningkatkan penggunaan kembali API. Layanan ini tersedia sebagai penawaran SaaS atau on premises. Dengan IBM App Connect, pengguna bisnis dan spesialis integrasi dapat menemukan API yang ada melalui katalog App Connect. Mereka dapat menggunakan kembali API yang sudah ada dalam proyek Integrasi Aplikasi/Data dan mereka dapat membuat API baru dari aliran integrasi berbasis model.
Keduanya merupakan komponen kunci dari solusi IBM iPaaS. Integrasi ketat antara App Connect dan API Connect memungkinkan organisasi untuk berkolaborasi dan berinovasi. API yang dibangun dengan API Connect dapat ditemukan dan diimpor ke katalog konektor App Connect dan pengguna App Connect dapat membuat alur untuk API dan kemudian mengamankannya dan menerapkan kebijakan gateway, semuanya dalam pengalaman pengguna yang sama. Uji bagaimana keduanya bekerja sama dengan uji coba 30 hari App Connect dan uji coba 30 hari API Connect.
