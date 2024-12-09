Eksploitasi zero-day menggarisbawahi meningkatnya risiko untuk antarmuka yang menghadap ke internet

Laporan terbaru mengonfirmasi eksploitasi aktif kerentanan zero-day penting yang menargetkan antarmuka manajemen Next-Generation Firewalls (NGFW) Palo Alto Networks. Meskipun saran cepat dari Palo Alto dan panduan mitigasinya memberikan titik awal untuk melakukan remediasi, implikasi yang lebih luas dari kerentanan semacam ini menuntut perhatian dari organisasi di seluruh dunia.

Lonjakan serangan pada antarmuka manajemen yang menghadap ke internet menyoroti lingkungan ancaman yang berkembang dan mengharuskan memikirkan kembali bagaimana organisasi mengamankan aset penting.