Bisakah bahasa pemrograman yang aman untuk memori memusnahkan 70% bug keamanan?

Bug memori terjadi ketika seorang programmer menulis kode yang menyebabkan masalah terkait dengan akses memori. Bug umum terjadi dengan buffer overflow dan pointer menggantung. Dengan menggunakan bahasa pemrograman yang aman untuk memori seperti Rust, Go, Java, Swift dan Python, pengembang tidak dapat membuat kode yang menyebabkan bug memori karena bahasa tersebut mencakup properti tertentu seperti keamanan memori atau tipe. Ketika pengembang menulis kode dalam bahasa yang tidak aman memori seperti C dan C ++, mereka dapat secara tidak sengaja menulis kode yang dapat menyebabkan kesalahan akses memori. Daripada menangkap kesalahan selama waktu kompilasi dan waktu proses, seperti halnya bahasa yang aman untuk memori, bug tersebut muncul di versi final dan menyebabkan masalah keamanan.

Sementara keamanan siber sering berfokus pada reaksi terhadap ancaman, mengurangi risiko dimulai dengan menciptakan praktik yang mengurangi kesalahan kode yang dapat menciptakan masalah keamanan. Google melaporkan bahwa 70% bug keamanan yang parah sebenarnya adalah masalah keamanan memori. Bahasa pemrograman yang banyak digunakan seperti C dan C ++ sering menjadi penyebab banyak masalah, terutama karena kesalahan pointer.

Menggunakan bahasa yang aman untuk memori secara signifikan mengurangi atau sepenuhnya menghilangkan kerentanan yang aman memori. Ini, pada gilirannya, mengurangi risiko keamanan siber dari kode akhir. Selain meningkatkan keamanan, bahasa yang aman untuk memori juga mengurangi crash dan memungkinkan pengembang untuk meningkatkan produktivitas karena mereka tidak perlu fokus pada masalah manajemen memori.