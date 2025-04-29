Temui LDM, sheriff (AI) baru di kota

Sementara banyak perusahaan menjelajahi LDM sebagai bukti konsep, beberapa perusahaan di asuransi dan retail sudah menggunakan alat ini untuk mempercepat proses ekstraksi nilai dari basis data mereka.

Thomas Baumann, seorang Penginjil Data di Swiss Mobiliar, perusahaan asuransi tertua di Swiss, menggunakan SQL DI IBM® di beberapa area perusahaan. Baumann mulai menggunakan SQL DI untuk membantu perusahaan menyesuaikan penawaran asuransi mobil dengan lebih baik untuk meningkatkan penjualan. Ketika seorang penjual berinteraksi dengan calon pemegang polis asuransi baru, mereka dapat memasukkan penawaran, dan LDM akan mengekstrak kasus sebelumnya yang paling mirip untuk menentukan kemungkinan pelanggan menerimanya.

“Kemudian, pengguna dapat mengubah beberapa parameter, seperti mengurangi deductible atau menawarkan diskon yang lebih agresif, dan kemudian mereka menghitung ulang peluang baru untuk kemungkinan sukses,” kata Baumann dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Kutipan yang diberikan jauh lebih canggih dan disesuaikan dengan masing-masing pelanggan dibandingkan sebelumnya.”

Saat menggunakan SQL DI IBM® untuk produk asuransi mobil Swiss Mobiliar, perusahaan melatih model dengan sekitar 15 juta catatan data penawaran asuransi mobil, dengan setiap catatan berisi beberapa lusin atribut untuk setiap catatan, seperti demografi, data kendaraan, dan harga. Baumann mengatakan bahwa tenaga penjualan menemukan bahwa mereka dapat membuat kutipan yang lebih ilmiah dengan memeriksa peluang berbagai kutipan kandidat sebelum memilih satu.

Akibatnya, mereka meningkatkan tingkat penutupan penjualan asuransi sebesar 7% selama enam bulan—peningkatan yang menurut Baumann akan memakan waktu sekitar dua tahun tanpa menggunakan LDM. Berdasarkan keberhasilan uji coba ini, Swiss Mobiliar sekarang menggunakan LDM untuk semua produk asuransinya (kecuali asuransi jiwa), mulai dari asuransi bangunan hingga asuransi rumah tangga.

“Dua manfaat utama SQL DI adalah bahwa Anda dapat dengan cepat pindah dari ide ke pra-produksi,” kata Baumann. “Anda juga tidak perlu memindahkan data dari satu platform ke platform lainnya.”

Selain asuransi, tim SQL DI IBM® juga bekerja dengan beberapa pengecer makanan di AS dan Eropa yang tertarik menggunakan LDM untuk memberi pelanggan pengalaman berbelanja yang lebih disesuaikan. Sebagai contoh, pelanggan dapat membandingkan suatu jenis sereal yang sedang dipegangnya dengan melakukan kueri semantik untuk menemukan alternatif yang memiliki rasa serupa namun dengan nilai gizi yang lebih baik. LDM yang digunakan untuk membuat saran seperti “rekomendasi Amazon atau Netflix yang lebih canggih dan dipersonalisasi,” kata Hoshikawa.

Di luar aplikasi yang menghadap pelanggan, perusahaan sudah menerapkan LDM di banyak area B2B, seperti deteksi anomali dan deteksi penipuan real-time. Setiap perusahaan yang mengeluarkan kontrak, misalnya, dapat menggunakan LDM untuk dengan cepat mengidentifikasi kontrak yang tidak biasa, kata Hoshikawa dari IBM®.

Sementara itu, LDM juga dapat mendukung deteksi penipuan real-time yang lebih canggih. Selain mengidentifikasi transaksi yang tidak mengikuti pola khas, LDM dapat menanyakan basis data untuk mengidentifikasi catatan yang mencakup berbagai atribut yang terkait dengan perilaku mencurigakan, seperti perusahaan yang kehilangan laporan Better Business Bureau atau kekurangan alamat fisik.

Lewis percaya bahwa LLM dan LDM akan diikuti oleh banyak model khusus lainnya. “Kami percaya LDM, sama seperti LLM, adalah alat yang berharga untuk memungkinkan gelombang aplikasi agen dan membantu mendorong hasil yang lebih baik,” katanya. “Tapi kami tidak berharap mereka selalu digunakan secara terpisah. Faktanya, kami percaya skenario yang ideal adalah memasukkan LDM ke dalam model data perusahaan dan menggabungkannya dengan LLM dan model lain yang sesuai untuk tujuan untuk mendorong nilai baru dalam skala besar untuk perusahaan dan masyarakat.”

Demikian pula, Lewis tidak mengharapkan satu perusahaan atau organisasi untuk selalu mendominasi. “Jangan berasumsi itu akan menjadi satu perusahaan, atau perusahaan yang memiliki server terbanyak dan GPU terbanyak, yang akan mengembangkan model Swiss Army Knife,” kata Lewis. "Saya tidak percaya itu. “Sama seperti saya percaya bahwa kita bisa mendapatkan insight paling berharga dengan memanfaatkan pengetahuan khusus dari para ahli di berbagai bidang, saya juga meyakini bahwa kemampuan untuk menggabungkan LLM, LDM, dan gelombang berikutnya dari model yang dibuat untuk tujuan tertentu akan menghasilkan insight yang benar-benar baru serta hasil yang benar-benar teroptimalkan.”