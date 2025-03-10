Model difusi menantang GPT saat AI generasi berikutnya muncul

Kelas baru model AI menantang dominasi sistem gaya GPT, menjanjikan alternatif yang lebih cepat, lebih murah, dan berpotensi lebih kuat.

Inception Labs, sebuah startup yang didirikan oleh para peneliti dari Stanford, baru-baru ini merilis Mercury, model bahasa berbasis difusi (dLLM) yang menyempurnakan seluruh frasa sekaligus, daripada memprediksi kata-kata satu per satu. Tidak seperti model bahasa besar tradisional (LLM), yang menggunakan pendekatan autoregresif—menghasilkan satu kata pada satu waktu, berdasarkan teks sebelumnya—model difusi meningkatkan teks secara berulang, melalui penyempurnaan.

"dLLM memperluas batas kemungkinan," kata Stefano Ermon, seorang profesor ilmu komputer Universitas Stanford dan salah satu pendiri Inception Labs, kepada IBM® Think. “Mercury memberikan kecepatan dan efisiensi yang tak tertandingi, dan—dengan memanfaatkan lebih banyak komputasi waktu uji—DLLMS juga akan menetapkan standar untuk kualitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan untuk aplikasi edge dan enterprise.”

Insinyur IBM® Research , Benjamin Hoover, melihat tulisan di dinding: "Hanya tinggal menunggu dua atau tiga tahun lagi sebelum kebanyakan orang mulai beralih menggunakan model difusi," katanya. “Ketika saya melihat model dari Inception Labs, saya menyadari, ‘Ini akan terjadi lebih cepat daripada yang saya bayangkan.’”