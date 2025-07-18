Dengan peluncuran Comet minggu lalu, browser web barunya, perusahaan AI Perplexity menghadapi tantangan baru: menemukan kembali bagaimana pengguna sehari-hari berinteraksi dengan web. Hanya dalam waktu satu minggu, permintaan untuk Comet sudah sangat tinggi, menurut CEO Perplexity, Aravind Srinivas.

Saat ini tersedia untuk pelanggan Perplexity Max, Comet akan diluncurkan dengan undangan hanya selama beberapa minggu ke depan, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang ada di daftar tunggu yang terus berkembang. "Permintaan Comet [undangan] memberi saya suasana awal peluncuran Gmail," tulis Srinivas di LinkedIn. “Sungguh produk yang luar biasa itu dan Comet masih belum berada di [liga] yang sama tetapi merasa istimewa memiliki Perplexity membangun sesuatu yang benar-benar diinginkan orang.”

Minggu ini, Perplexity mengundang IBM® Think untuk menguji browser secara langsung. Saya mulai dengan dua pertanyaan dalam pikiran: seberapa baik Comet dapat memberikan apa yang saya minta darinya, dan apakah itu benar-benar berpotensi mengganggu cara kita terlibat dengan internet saat ini?