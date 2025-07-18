Dengan peluncuran Comet minggu lalu, browser web barunya, perusahaan AI Perplexity menghadapi tantangan baru: menemukan kembali bagaimana pengguna sehari-hari berinteraksi dengan web. Hanya dalam waktu satu minggu, permintaan untuk Comet sudah sangat tinggi, menurut CEO Perplexity, Aravind Srinivas.
Saat ini tersedia untuk pelanggan Perplexity Max, Comet akan diluncurkan dengan undangan hanya selama beberapa minggu ke depan, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang ada di daftar tunggu yang terus berkembang. "Permintaan Comet [undangan] memberi saya suasana awal peluncuran Gmail," tulis Srinivas di LinkedIn. “Sungguh produk yang luar biasa itu dan Comet masih belum berada di [liga] yang sama tetapi merasa istimewa memiliki Perplexity membangun sesuatu yang benar-benar diinginkan orang.”
Minggu ini, Perplexity mengundang IBM® Think untuk menguji browser secara langsung. Saya mulai dengan dua pertanyaan dalam pikiran: seberapa baik Comet dapat memberikan apa yang saya minta darinya, dan apakah itu benar-benar berpotensi mengganggu cara kita terlibat dengan internet saat ini?
Pertama, apa itu Comet? Sekilas, terlihat seperti anak dari peramban tradisional dan halaman arahan Perplexity. Pengguna dapat mengetikkan alamat web, meskipun, setelah bertahun-tahun menggunakan bilah tab Google Chrome, aneh rasanya membingungkan untuk tidak mengandalkannya untuk tautan dan navigasi. Jika Anda adalah salah satu dari 22 juta pengguna aktif Perplexity, kotak prompt di bagian tengah layar akan terasa sangat familier.
Saat Anda memasukkan kueri, Comet akan mencari, memproses, lalu menjalankan permintaan, serta menyajikan tindakan lanjutan atau pertanyaan relevan. Sama seperti Operator OpenAI atau fitur riset mendalam, interaktivitas ini memberi pengguna lebih banyak kontrol, kata Chris Hay, seorang Insinyur Terhormat di IBM®, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think.
Jadi, apa yang dapat dilakukan Comet untuk kita yang pendahulu browsernya tidak bisa? Menurut Perplexity, Comet dapat menjalankan alur kerja yang lengkap, dengan tetap memperhatikan konteks pengguna.
Kami menguji Comet pada beberapa tugas sehari-hari setelah menautkannya ke Gmail, Kalender Google, dan situs web favorit kami. Menarik email langsung dari browser itu mudah; Anda cukup memintanya untuk melakukannya. Saya meminta Comet untuk memunculkan email untuk perjalanan yang akan datang, yang terkadang terjadi.
Comet dapat menjalankan tugas-tugas seperti menemukan dan memesan restoran. Comet bahkan mampu mengirim email lewat Gmail—seperti yang dilakukannya kepada suami saya—dan saya terkesan karena pesan tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa saya bukan penulis aslinya. Memberi browser instruksi luas seperti “temukan restoran dan pesan” dan melihatnya bertindak atas nama saya sama mengesankannya. Baik itu memeriksa barang di Amazon, membuat reservasi atau bahkan menavigasi sistem pemesanan melatih Prancis yang terkenal rumit, ketika Comet melakukannya dengan benar, itu benar-benar terasa seperti awal dari era baru dalam pencarian.
“Browser akan bagus dalam skenario khas, tetapi mereka akan melatihnya untuk itu. Memesan penerbangan, restoran—itulah contoh khas yang Anda dapatkan sepanjang waktu,” kata Hay, mencatat bahwa Comet mungkin berperilaku berbeda untuk tugas yang berbeda.
Comet tidak selalu melakukannya dengan benar: pada satu titik, saya mencoba prompt browser untuk memesan meja untuk teman saya dan saya sendiri, dan akhirnya mengirim email ke kontak yang berbeda.
Karena dibangun di atas AI, Comet juga memperkuat perilaku yang telah kita lihat dengan pencarian AI. Karena mesin pencari AI cenderung meringkas informasi daripada mengarahkan pengguna ke situs eksternal, pengguna cenderung tetap berada di halaman yang sama—dalam apa yang disebut sebagai pencarian "tanpa klik". Dan benar saja, laporan terbaru menunjukkan bahwa rasio klik-tayang lebih rendah dengan alat pencarian yang didukung AI.
Dengan Comet Perplexity, Anda juga dapat “mengobrol” dengan konten halaman arahan, menanyakan pertanyaan browser tentang apa yang ditampilkan. Bahkan akan menerjemahkan konten secara otomatis jika dalam bahasa yang berbeda dari yang Anda gunakan. Meskipun bermanfaat, fitur-fitur ini menimbulkan pertanyaan seputar monetisasi dan periklanan.
“Solusi ini mengubah SEO selamanya,” kata Hay. “Kami terbiasa dengan SEO sebagai pencarian, kata kunci, membuka halaman arahan. Sekarang kita bergerak ke dunia AI SEO ini. Bagaimana relevansi halaman arahan sekarang? Apakah ada halaman arahan yang dirancang untuk penjelajahan Comet?”
Tentu saja, Perplexity bukan satu-satunya perusahaan teknologi yang mencoba membangun browser yang benar-benar dirancang untuk AI—dan, berani kami katakan, untuk menantang Google Chrome atau Safari Apple. Perusahaan Browser baru-baru ini meluncurkan browser agentiknya Dia, dan Opera Neon berjanji untuk membantu penggunanya dan mengambil tindakan atas nama mereka. Reuters melaporkan bahwa OpenAI juga sedang mengembangkan browsernya sendiri, dengan rencana untuk mengintegrasikan produk AI perusahaan sendiri, seperti agennya, Operator.
Tetapi apakah itu cukup untuk memengaruhi pengguna yang telah menggunakan Chrome dan Safari selama bertahun-tahun? Google dan Apple masih menguasai hampir 85% lalu lintas peramban global. “Kita sudah terbiasa masuk ke Google: mengetik, menekan ‘search,’ lalu mengeklik,” kata Hay. “Saya penasaran apakah orang-orang akan mengunduh browser itu sejak awal.” Masih harus dilihat apakah daya tarik AI agen akan cukup kuat untuk menghentikan kebiasaan tersebut.
