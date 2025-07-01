Lapisan etika

Sebagian besar perhatian dalam AI saat ini difokuskan pada output—apa yang dihasilkan suatu model, seberapa akurat atau meyakinkannya, seberapa baik kinerjanya terhadap tolok ukur. Tetapi bagi Hagerty, ketegangan etika yang sebenarnya dimulai lebih awal, pada tingkat model dasar. Ini adalah infrastruktur mentah AI modern, lapisan dasar machine learning yang dilatih pada kumpulan data besar yang terkikis dari web. Inilah yang memicu model bahasa besar (LLM) seperti ChatGPT dan Claude.

“Fondasilah tempat semuanya terjadi,” katanya kepada saya. “Itu adalah hal pertama yang dipelajari sistem, dan jika penuh dengan sampah, sampah itu tidak hilang.”

Model dasar ini dirancang untuk tujuan umum. Itulah yang membuat mereka kuat dan berbahaya, kata Hagerty. Tanpa dirancang untuk tugas atau batasan spesifik, model-model ini cenderung menyerap apa pun, dari struktur semantik yang berguna hingga materi berbahaya dari internet. Dan setelah dilatih, modelnya sulit untuk diaudit. Bahkan para penciptanya sendiri sering kali tidak dapat memastikan apa yang sebenarnya diketahui model atau bagaimana model akan merespons sebuah prompt tertentu.

Hagerty membandingkan ini dengan menuangkan dasar beton yang cacat untuk gedung pencakar langit. Jika komposisinya salah dari awal, kerusakannya mungkin tidak tampak seketika. Namun seiring waktu, struktur menjadi tidak stabil. Dalam AI, padanannya adalah perilaku yang rapuh, bias yang tidak disengaja, atau penyalahgunaan yang berakibat fatal setelah sistem diterapkan. Tanpa pembentukan yang cermat sejak awal, sebuah model akan membawa risiko yang diserapnya selama pelatihan ke setiap aplikasi hilir.

Dia tidak sendirian dalam masalah ini. Peneliti dari Pusat Riset Model Dasar (CRFM) Stanford telah berulang kali memperingatkan tentang risiko yang muncul dari pelatihan skala besar, termasuk propagasi bias, halusinasi pengetahuan, kontaminasi data, dan kesulitan menentukan kegagalan. Masalah-masalah ini dapat dikurangi tetapi tidak dihilangkan, yang membuat pilihan desain awal, seperti kurasi data, penyaringan dan tata kelola, lebih penting.

Menurut Hagerty, salah satu hambatan etis terbesar bagi kemajuan yang bermakna adalah betapa samar makna yang dimaksud perusahaan ketika mereka mengatakan ‘AI.’ Tanyakan kepada lima tim produk apa yang mereka maksud dengan “didukung AI,” dan Anda mungkin akan mendapatkan lima jawaban berbeda. Hagerty memandang ketangkasan definisi ini sebagai salah satu kegagalan etika inti dari era saat ini.

“Sebagian besar waktu, ketika orang mengatakan AI, yang mereka maksud adalah otomatisasi. Atau struktur keputusan. Atau pernyataan if/else,” katanya.

Ketidakjelasan istilah bukan sekadar perdebatan akademis. Ketika perusahaan menyajikan perangkat lunak deterministik sebagai penalaran yang cerdas, pengguna cenderung mempercayainya. Ketika startup mempromosikan alat pencarian dan filter dasar sebagai model generatif, para investor pun mengucurkan dana pada ilusi belaka. Menurut Hagerty, fenomena ini disebut “kebocoran hype” dan menjadi penyebab meningkatnya kebingungan serta risiko terhadap reputasi.

Dalam industri yang diatur seperti keuangan atau perawatan kesehatan, konsekuensinya bisa lebih parah. Jika pengguna keliru menganggap sistem memiliki kesadaran lebih dari kenyataannya, mereka dapat mendelegasikan keputusan yang semestinya dibuat oleh manusia. Garis antara alat dan agen menjadi kabur, dan dengan itu, akuntabilitas.

Masalah ini juga menyebabkan upaya yang sia-sia. Hagerty mengutip riset tentang penyalahgunaan LLM untuk peramalan deret waktu, metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis, tugas di mana metode klasik tetap lebih akurat dan efisien. Namun beberapa perusahaan tetap terus menggunakan LLM, mengejar hal baru atau memberi sinyal inovasi.

“Anda membakar GPU untuk mendapatkan jawaban buruk,” katanya. “Dan lebih buruk lagi, Anda menyebutnya kemajuan.”

Masalah etika bukan hanya inefisiensi. Itu adalah suatu penafsiran yang keliru. Tim membangun produk di sekitar teknologi yang hampir tidak mereka pahami, menambahkan pemasaran yang melebih-lebihkan kemampuan mereka dan menerapkan kepada pengguna yang tidak memiliki cara untuk mengevaluasi apa yang mereka gunakan.