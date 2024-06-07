Sumber terbuka, risiko terbuka: Meningkatnya bahaya AI generatif yang tidak diatur

Sementara model AI generatif arus utama memiliki hambatan keamanan bawaan, alternatif sumber terbuka tidak memiliki batasan seperti itu. Inilah artinya bagi kejahatan siber.

Ada sedikit keraguan bahwa sumber terbuka adalah masa depan perangkat lunak. Menurut Laporan State of Sumber Terbuka 2024, lebih dari dua pertiga bisnis meningkatkan penggunaan perangkat lunak sumber terbuka pada tahun lalu.

Tidak terkecuali AI generatif. Jumlah pengembang yang berkontribusi pada proyek sumber terbuka di GitHub dan platform lainnya melonjak. Organisasi menginvestasikan miliaran dolar dalam AI generatif di berbagai contoh penggunaan, mulai dari chatbot layanan pelanggan hingga pembuatan kode. Banyak dari mereka sedang membangun model AI kepemilikan, baik dari awal maupun dengan memanfaatkan proyek sumber terbuka sebagai dasarnya.

Tetapi bisnis yang sah bukan satu-satunya yang berinvestasi dalam AI generatif. Ini juga merupakan tambang emas yang sesungguhnya bagi aktor jahat, dari negara-negara nakal yang bertekad untuk menyebarkan informasi yang salah di antara pesaing mereka hingga penjahat siber yang mengembangkan kode berbahaya atau penipuan phishing yang ditargetkan.