Evolusi Zero Trust dan Kerangka Kerja yang Memandunya

Ada juga banyak kerangka kerja dan standar yang dapat digunakan organisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip zero trust dalam strategi keamanan siber mereka dengan panduan dari Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST).

NIST adalah lembaga pemerintah non-regulator di Departemen Perdagangan AS, yang bertujuan membantu perusahaan untuk lebih memahami, mengelola, dan mengurangi risiko keamanan siber untuk melindungi jaringan dan data. Mereka telah menerbitkan beberapa panduan komprehensif yang sangat direkomendasikan tentang zero trust:

NIST SP 800-207, Zero Trust Architecture

NIST SP 800-207, Zero Trust Architecture (tautan berada di luar ibm.com) adalah publikasi pertama yang menetapkan dasar untuk arsitektur zero trust. Publikasi ini memberikan definisi zero trust sebagai seperangkat prinsip-prinsip panduan (bukan teknologi dan implementasi spesifik) dan termasuk contoh arsitektur zero trust.

NIST SP 800-207 menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan dan pengambilan keputusan berbasis risiko yang adaptif. Mereka merekomendasikan untuk menerapkan arsitektur zero trust dengan Tujuh Pilar Zero Trust (secara tradisional dikenal sebagai Tujuh Prinsip Zero Trust)

Tujuh Pilar Zero Trust

Semua sumber data dan layanan komputasi dianggap sebagai sumber daya. Semua komunikasi diamankan terlepas dari lokasi jaringan. Akses ke sumber daya perusahaan individu diberikan berdasarkan per sesi. Akses ke sumber daya ditentukan oleh kebijakan dinamis—termasuk status yang dapat diamati dari identitas klien, aplikasi/layanan, dan aset yang diminta—dan dapat mencakup atribut perilaku dan lingkungan lainnya. Perusahaan memantau dan mengukur integritas dan postur keamanan dari semua aset yang dimiliki dan terkait. Semua autentikasi dan otorisasi sumber daya bersifat dinamis dan ditegakkan secara ketat sebelum akses diizinkan. Perusahaan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang kondisi aset, infrastruktur jaringan, dan komunikasi saat ini dan menggunakannya untuk meningkatkan postur keamanannya.

Secara keseluruhan, NIST SP 800-207 mempromosikan pendekatan menyeluruh terhadap zero trust yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak istimewa yang paling sedikit, segmentasi mikro, dan pemantauan berkelanjutan, yang mendorong organisasi untuk menerapkan pendekatan keamanan berlapis yang menggabungkan berbagai teknologi dan kontrol untuk melindungi dari ancaman.

NIST SP 1800-35B, Implementing a Zero Trust Architecture

NIST SP 1800-35B, Implementing a Zero Trust Architecture (tautan berada di luar ibm.com) adalah publikasi lain yang sangat direkomendasikan dari NIST dan terdiri dari dua topik utama:

Tantangan keamanan TI untuk sektor swasta dan publik. Panduan "How-to" untuk mengimplementasikan arsitektur zero trust di lingkungan perusahaan dan alur kerja dengan pendekatan berbasis standar, menggunakan teknologi yang tersedia secara komersial.

Publikasi ini menghubungkan tantangan keamanan TI (berlaku untuk sektor swasta dan publik) dengan prinsip-prinsip dan komponen arsitektur zero trust sehingga organisasi dapat mendiagnosis sendiri kebutuhan mereka dengan benar. Mereka kemudian dapat mengadopsi prinsip dan komponen arsitektur zero trust untuk memenuhi kebutuhan organisasi mereka. Oleh karena itu, NIST SP 1800-35B tidak mengidentifikasi tipe spesifik dari model zero trust.