Memanfaatkan AI di bidang keuangan: Menggunakan AI generatif untuk perubahan transformasional

Menurut riset oleh IBM, organisasi yang telah menerapkan AI secara efektif dalam operasi keuangan menikmati manfaat berikut:

Waktu siklus anggaran 33% lebih cepat

Pengurangan saldo tak tertagih sebesar 43%

Biaya per faktur dibayarkan 25% lebih rendah

Namun, untuk berhasil mengintegrasikan gen AI ke dalam operasi keuangan, sangat penting untuk mengambil pendekatan yang strategis dan terencana dengan baik. Kesuksesan inisiatif AI dan gen AI bergantung pada data yang mendasarinya. Perusahaan sering kali melakukan berbagai inisiatif data untuk mendukung strategi AI mereka, mulai dari penambangan proses hingga tata kelola data.

Setelah inisiatif data yang tepat tersedia, Anda harus membangun struktur yang tepat untuk berhasil mengintegrasikan gen AI ke dalam operasi keuangan. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan kasus bisnis yang jelas yang mengartikulasikan manfaat dan risiko, mengamankan pendanaan yang diperlukan, dan menetapkan metrik terukur untuk melacak ROI.

Selanjutnya, otomatiskan tugas padat karya dengan mengidentifikasi dan menargetkan tugas yang matang untuk otomatisasi gen AI, dimulai dengan contoh penggunaan mitigasi risiko dan mendorong adopsi karyawan yang selaras dengan tanggung jawab dunia nyata.

Anda juga harus menggunakan gen AI untuk menyempurnakan FinOps dengan menerapkan estimasi biaya dan kerangka kerja pelacakan, menyimulasikan data dan skenario keuangan, dan meningkatkan keakuratan model keuangan, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan strategis.