Memanfaatkan AI di bidang keuangan: Menggunakan AI generatif untuk perubahan transformasional

Pemimpin keuangan tidak asing dengan kompleksitas dan tantangan yang menyertai dengan mendorong pertumbuhan bisnis. Mulai dari mengatasi seluk-beluk digitalisasi di seluruh perusahaan hingga beradaptasi dengan pergeseran kebiasaan belanja pelanggan, tanggung jawab CFO kini jauh lebih beragam dari sebelumnya.
Di tengah-tengah kompleksitas ini terdapat peluang. CFO dapat memanfaatkan kekuatan transformatif AI generatif (gen AI) untuk merombak operasi keuangan dan membuka tingkat efisiensi, akurasi, dan insight baru.
AI generatif adalah teknologi terobosan yang menjanjikan untuk menata ulang industri keuangan seperti yang kita ketahui. Dengan menggunakan model bahasa canggih dan algoritma machine learning, gen AI dapat mengotomatiskan dan merampingkan berbagai proses keuangan, mulai dari analisis dan pelaporan keuangan hingga pengadaan dan utang dagang.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Menurut riset oleh IBM, organisasi yang telah menerapkan AI secara efektif dalam operasi keuangan menikmati manfaat berikut:
Namun, untuk berhasil mengintegrasikan gen AI ke dalam operasi keuangan, sangat penting untuk mengambil pendekatan yang strategis dan terencana dengan baik. Kesuksesan inisiatif AI dan gen AI bergantung pada data yang mendasarinya. Perusahaan sering kali melakukan berbagai inisiatif data untuk mendukung strategi AI mereka, mulai dari penambangan proses hingga tata kelola data.
Setelah inisiatif data yang tepat tersedia, Anda harus membangun struktur yang tepat untuk berhasil mengintegrasikan gen AI ke dalam operasi keuangan. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan kasus bisnis yang jelas yang mengartikulasikan manfaat dan risiko, mengamankan pendanaan yang diperlukan, dan menetapkan metrik terukur untuk melacak ROI.
Selanjutnya, otomatiskan tugas padat karya dengan mengidentifikasi dan menargetkan tugas yang matang untuk otomatisasi gen AI, dimulai dengan contoh penggunaan mitigasi risiko dan mendorong adopsi karyawan yang selaras dengan tanggung jawab dunia nyata.
Anda juga harus menggunakan gen AI untuk menyempurnakan FinOps dengan menerapkan estimasi biaya dan kerangka kerja pelacakan, menyimulasikan data dan skenario keuangan, dan meningkatkan keakuratan model keuangan, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan strategis.
Ketika para pemimpin keuangan menangani lingkungan gen AI, sangat penting untuk memprioritaskan praktik AI yang bertanggung jawab dan etis. Silsilah data, keamanan, dan privasi adalah masalah terpenting yang harus ditangani CFO secara proaktif.
Dengan bermitra dengan organisasi tepercaya seperti IBM, yang mematuhi Prinsip untuk Kepercayaan dan Transparansi dan Pilar Kepercayaan yang ketat, tim keuangan dapat memastikan bahwa inisiatif gen AI mereka dibangun di atas dasar integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Lewati hambatan dan melompat maju dengan keberanian dan keyakinan di era AI generatif.
Berikan layanan pelanggan yang dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan untuk lembaga keuangan Anda dengan IBM watsonx Assistant.
Ketahui cara eksekutif perbankan menilai dan mengelola risiko yang menyertai penskalaan cepat AI generatif.
IBM Financial Services Consulting membantu klien memodernisasi perbankan inti dan pembayaran serta membangun fondasi digital tangguh yang bertahan terhadap gangguan.
IBM Cloud for Financial Services melindungi data sensitif dan beban kerja AI dengan keamanan dan kontrol bawaan yang didasari oleh kondisi di industri.
IBM Engineering Lifecycle Management mempercepat penyediaan produk untuk mendukung transformasi digital dan kesiapan peraturan dalam layanan keuangan.