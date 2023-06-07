Mengintegrasikan dukungan pusat data: Menurunkan biaya dan mengurangi waktu henti dengan strategi dukungan Anda

Ketika organisasi dan pusat data mereka merangkul penerapan cloud hybrid, mereka memiliki jumlah vendor dan beban kerja yang berkembang pesat di lingkungan TI mereka. Proliferasi vendor ini menyebabkan banyak masalah dan tantangan yang membebani staf TI, menghambat inovasi dan pengembangan bisnis inti klien, dan mempersulit operasi lingkungan ini.

Kombinasikan itu dengan prioritas CIO untuk meningkatkan ketersediaan lingkungan TI, postur keamanan dan privasi, kinerja, dan TCO, dan Anda sekarang memiliki tantangan yang tidak dapat diatasi bagi banyak klien. Faktanya, menurut klien yang disurvei IDC, 62% melaporkan bahwa lingkungan multivendor menyebabkan lebih banyak masalah waktu henti daripada satu sumber. Namun, modal mungkin tidak tersedia untuk dukungan pembaruan real estat OEM, peningkatan ruang lingkup layanan, atau penyegaran produk akhir masa pakai.