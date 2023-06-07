Tag
Analisis

Mengintegrasikan dukungan pusat data: Menurunkan biaya dan mengurangi waktu henti dengan strategi dukungan Anda

Dua rekan kerja di pusat data

Ketika organisasi dan pusat data mereka merangkul penerapan cloud hybrid, mereka memiliki jumlah vendor dan beban kerja yang berkembang pesat di lingkungan TI mereka. Proliferasi vendor ini menyebabkan banyak masalah dan tantangan yang membebani staf TI, menghambat inovasi dan pengembangan bisnis inti klien, dan mempersulit operasi lingkungan ini.

Kombinasikan itu dengan prioritas CIO untuk meningkatkan ketersediaan lingkungan TI, postur keamanan dan privasi, kinerja, dan TCO, dan Anda sekarang memiliki tantangan yang tidak dapat diatasi bagi banyak klien. Faktanya, menurut klien yang disurvei IDC, 62% melaporkan bahwa lingkungan multivendor menyebabkan lebih banyak masalah waktu henti daripada satu sumber. Namun, modal mungkin tidak tersedia untuk dukungan pembaruan real estat OEM, peningkatan ruang lingkup layanan, atau penyegaran produk akhir masa pakai.

Apa itu strategi dukungan pusat data terintegrasi?

Klien yang mengikuti strategi dukungan terintegrasi melibatkan penasihat tepercaya untuk mendukung sebagian besar, jika tidak semua, produk di seluruh pusat data. Selama tahun-tahun mendatang, solusi pusat data TI akan menjadi semakin canggih—semakin memperumit tantangan yang diartikulasikan di atas. Solusi ini akan mengharuskan klien untuk meningkatkan model dukungan infrastruktur mereka dari sistem yang berpusat pada perangkat keras untuk menyelesaikan solusi yang memungkinkan beban kerja, mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak dalam model dukungan solusi.

Klien yang menerapkan strategi ini dapat memilih tingkat layanan serta jenis tugas yang ingin mereka serahkan kepada penyedia dukungan sepanjang siklus hidup produk infrastruktur mereka. Itu termasuk pilihan antara dukungan standar atau dukungan proaktif. Vendor dukungan juga dapat menangani layanan seperti orkestrasi lintas platform, pengelolaan vendor dan aset TI, serta manajemen ketersediaan (di antara berbagai layanan lainnya).

Manfaat dari konsolidasi dukungan di seluruh pusat data

Memanfaatkan IBM® untuk dukungan di seluruh pusat data memberikan manfaat penting. Laporan Forrester Total Economic Impact of IBM® Hybrid IT Support, yang ditugaskan oleh IBM®, menunjukkan manfaat ini berdasarkan survei dengan 277 klien kami yang disurvei dan 5 wawancara mendalam. Mari kita lihat manfaat dan apa yang mendorongnya:

  • Pengurangan 25% dalam pengeluaran pemeliharaan dan dukungan: Konsolidasi di bawah satu vendor dapat memberikan penghematan biaya yang signifikan bagi organisasi. Seringkali, klien mengalihkan anggaran dan sumber daya ke inisiatif lain, termasuk transformasi digital dan migrasi cloud.
  • Pengurangan 20% waktu yang dihabiskan untuk tugas dukungan perangkat keras: Staf TI menghabiskan banyak waktu untuk tugas dukungan sehari-hari, seperti mengelola inventaris, memecahkan masalah, mengelola insiden, dan menginstal dan memperbarui peralatan. Dengan dukungan TI hybrid IBM®, satu titik kontak akan memberikan dukungan jarak jauh dan di tempat, logistik suku cadang, dan penagihan. Kontak akan memecahkan masalah dan membantu penyelesaian masalah. IBM® Support Insights, adalah layanan berbasis cloud yang mengidentifikasi masalah sistem saat ini maupun yang berpotensi muncul, serta memberikan skor risiko dan rekomendasi tindakan untuk mengurangi waktu henti tak terencana dan mencegah celah layanan. Layanan ini memberikan rekomendasi tingkat produk untuk sistem TI, perangkat, dan perangkat lunak dengan mengintegrasikan dan menganalisis paparan inventaris, siklus hidup, dan data kontrak dari beberapa vendor TI.
  • Pengurangan 21% waktu rata-rata untuk menyelesaikan pemadaman perangkat keras: Dengan satu titik kontak untuk mengelola insiden dan IBM® Support Insights untuk memberikan pandangan tentang potensi insiden sebelum terjadi, klien dengan dukungan TI hybrid IBM® mengurangi waktu henti. Peningkatan akurasi inventaris juga merupakan faktor utama bersama dengan pembaruan dan patch kode proaktif yang direkomendasikan dan penghapusan kesenjangan dukungan. Penting untuk dicatat bahwa selain benar-benar mengurangi waktu untuk menyelesaikan insiden, organisasi menghindari, rata-rata, tujuh insidang/pemadaman perangkat keras setiap tahun dengan memanfaatkan IBM® untuk strategi dukungan pusat data konsolidasi mereka.
  • 22% pengurangan waktu yang dihabiskan untuk manajemen hubungan vendor: Memiliki satu titik kontak untuk mengelola hubungan vendor membebaskan waktu tambahan bagi staf TI.

Pelajari lebih lanjut

Jika Anda berjuang dengan integrasi dukungan pusat data, mungkin sudah waktunya untuk mulai memikirkan strategi dukungan yang lebih baik sehingga Anda dapat memanfaatkan kemampuan dan hasil perusahaan IBM® yang unik. Lihat laporan Forrester TEI lengkap dan gunakan IIBM® Hybrid IT Support Estimator Tool untuk memperkirakan potensi penghematan biaya tiga tahun dari konsolidasi dukungan di pusat data Anda.

 

Sumber daya

Mengelola data untuk AI dan analitik dalam skala besar

Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data

IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Pembeda data

Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Tingkatkan adopsi AI dengan data yang siap AI

Temukan mengapa kecerdasan data yang didukung AI dan integrasi data sangat penting untuk mendorong kesiapan data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mempercepat hasil AI.
Hybrid, buka data lakehouse untuk AI

Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Publikasi manajemen data IBM Research

Jelajahi cara IBM Research secara berkala diintegrasikan ke dalam fitur-fitur baru untuk IBM Cloud Pak for Data.
Gartner predicts 2024: How AI will impact analytics users

Dapatkan insight unik tentang lingkungan solusi ABI yang terus berkembang dengan menyoroti temuan utama, asumsi, dan rekomendasi bagi para pemimpin data dan analitik.
Solusi terkait
Perangkat lunak dan solusi manajemen data

Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.

 Jelajahi solusi manajemen data
IBM watsonx.data™

watsonx.data memungkinkan Anda untuk menskalakan analitik dan AI dengan semua data Anda, di mana pun data berada, melalui penyimpanan data yang terbuka, hybrid, dan diatur.

 Temukan watsonx.data
Layanan konsultasi data dan analitik

Dapatkan nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, untuk membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.

 Temukan layanan analitik
Ambil langkah selanjutnya

Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.

 Jelajahi solusi manajemen data Temukan watsonx.data