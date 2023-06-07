Mengintegrasikan dukungan pusat data: Menurunkan biaya dan mengurangi waktu henti dengan strategi dukungan Anda

Ketika organisasi dan pusat data mereka merangkul penerapan cloud hybrid, mereka memiliki jumlah vendor dan beban kerja yang berkembang pesat di lingkungan TI mereka. Proliferasi vendor ini menyebabkan banyak masalah dan tantangan yang membebani staf TI, menghambat inovasi dan pengembangan bisnis inti klien, dan mempersulit operasi lingkungan ini.
Kombinasikan itu dengan prioritas CIO untuk meningkatkan ketersediaan lingkungan TI, postur keamanan dan privasi, kinerja, dan TCO, dan Anda sekarang memiliki tantangan yang tidak dapat diatasi bagi banyak klien. Faktanya, menurut klien yang disurvei IDC, 62% melaporkan bahwa lingkungan multivendor menyebabkan lebih banyak masalah waktu henti daripada satu sumber. Namun, modal mungkin tidak tersedia untuk dukungan pembaruan real estat OEM, peningkatan ruang lingkup layanan, atau penyegaran produk akhir masa pakai.
Klien yang mengikuti strategi dukungan terintegrasi melibatkan penasihat tepercaya untuk mendukung sebagian besar, jika tidak semua, produk di seluruh pusat data. Selama tahun-tahun mendatang, solusi pusat data TI akan menjadi semakin canggih—semakin memperumit tantangan yang diartikulasikan di atas. Solusi ini akan mengharuskan klien untuk meningkatkan model dukungan infrastruktur mereka dari sistem yang berpusat pada perangkat keras untuk menyelesaikan solusi yang memungkinkan beban kerja, mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak dalam model dukungan solusi.
Klien yang menerapkan strategi ini dapat memilih tingkat layanan serta jenis tugas yang ingin mereka serahkan kepada penyedia dukungan sepanjang siklus hidup produk infrastruktur mereka. Itu termasuk pilihan antara dukungan standar atau dukungan proaktif. Vendor dukungan juga dapat menangani layanan seperti orkestrasi lintas platform, pengelolaan vendor dan aset TI, serta manajemen ketersediaan (di antara berbagai layanan lainnya).
Memanfaatkan IBM® untuk dukungan di seluruh pusat data memberikan manfaat penting. Laporan Forrester Total Economic Impact of IBM® Hybrid IT Support, yang ditugaskan oleh IBM®, menunjukkan manfaat ini berdasarkan survei dengan 277 klien kami yang disurvei dan 5 wawancara mendalam. Mari kita lihat manfaat dan apa yang mendorongnya:
Jika Anda berjuang dengan integrasi dukungan pusat data, mungkin sudah waktunya untuk mulai memikirkan strategi dukungan yang lebih baik sehingga Anda dapat memanfaatkan kemampuan dan hasil perusahaan IBM® yang unik. Lihat laporan Forrester TEI lengkap dan gunakan IIBM® Hybrid IT Support Estimator Tool untuk memperkirakan potensi penghematan biaya tiga tahun dari konsolidasi dukungan di pusat data Anda.
