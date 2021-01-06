Tag
Komputasi dan server

Aspek Penting untuk Dipertimbangkan Saat Menerapkan Solusi Cloud

Pelaku bisnis yang bekerja di kantor yang cerah

Melihat beberapa elemen penting untuk dipertimbangkan selama fase perencanaan, desain, dan implementasi.

Kita semua telah melihat banyak artikel yang menjelaskan mengapa komputasi cloud relevan saat ini dan memerinci manfaat cloud. Penekanan sebagian besar dari mereka adalah mengapa cloud relevan dan cara kerjanya, tetapi juga penting untuk mempertimbangkan di mana harus benar-benar memulai dan bagaimana mendekati perjalanan komputasi cloud Anda. Artikel ini berasal dari perspektif implementasi solusi berbasis cloud — aspek yang perlu dipertimbangkan selama fase perencanaan, desain, dan implementasi.

Ada berbagai jenis penawaran cloud, dan ada beberapa vendor di pasar yang menawarkan berbagai solusi kompetitif. Anda harus mempertimbangkan semua opsi untuk memilih kecocokan yang tepat, yang bahkan dapat melibatkan melibatkan beberapa penawaran cloud.

Memutuskan penawaran cloud yang sesuai

Langkah pertama menuju implementasi cloud, jelas, adalah memutuskan apakah implementasi cloud cocok untuk solusi Anda. Jika jawabannya ya, maka Anda harus menentukan penawaran cloud yang sesuai.

Untuk banyak aplikasi, kekuatan pendorong utama implementasi cloud adalah mengurangi biaya infrastruktur, tetapi itu seharusnya bukan satu-satunya faktor yang Anda pertimbangkan — cloud memberikan banyak manfaat yang harus dimanfaatkan. Anda juga harus mencoba untuk menghindari "pendekatan besar-besaran", dan tidak berusaha untuk mencapai implementasi secara bertahap.

Ada berbagai alat yang tersedia di pasar untuk menilai kesiapan cloud aplikasi Anda (misalnya, ini adalah alat dari IBM). Berdasarkan beban kerja aplikasi, persyaratan non-fungsional (NFR), teknologi yang saat ini digunakan, dan tumpukan perangkat keras/perangkat lunak yang ada, alat ini dapat membantu dalam mengevaluasi aplikasi Anda untuk lingkungan penerapan target, kesiapan cloud, dan manfaat cloud yang dapat dicapai. Adalah latihan yang bermanfaat untuk menggunakan salah satu alat ini di awal perjalanan cloud.

Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu memutuskan opsi yang sesuai:

  • Apakah ini untuk memigrasikan aplikasi yang ada atau untuk born-on-the-cloud? Untuk aplikasi cloud native (lahir di cloud), PaaS adalah pilihan yang cocok karena MVP (minimum viable product) dapat dengan cepat dicapai di PaaS. Fungsionalitas dapat diimplementasikan secara bertahap. Jika melakukan migrasi apa adanya dari aplikasi yang ada, maka ada batasan pada kompatibilitas middleware (seperti versi tertentu dari OS/perangkat lunak), sehingga IaaS bisa menjadi solusi yang tepat.
  • Apakah semua middleware yang diperlukan didukung oleh penawaran cloud? Ada batasan pada opsi middleware yang ditawarkan oleh penyedia cloud dan dukungan yang diberikan. Untuk memigrasikan aplikasi lama, verifikasi apakah dukungan middleware yang diperlukan/kompatibel tersedia. Jika tidak kompatibel, maka Anda mungkin harus membuat perubahan besar pada aplikasi. Ini bukan pendekatan yang disarankan, karena akan memakan sebagian besar waktu dan upaya aktivitas migrasi.
  • Apakah ada pertimbangan keamanan/kepatuhan data? Jika aplikasi berurusan dengan data aman (seperti informasi pribadi/informasi pribadi sensitif), maka periksa kepatuhan data dari opsi cloud. Persyaratan peraturan mungkin mengamanatkan bahwa data sensitif tidak boleh disimpan di instance cloud publik, atau mungkin ada batasan geografis. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat mempertimbangkan solusi hybrid cloud, dengan data on premises dan aplikasi yang menerapkan di cloud publik. Aspek lain adalah mempertimbangkan penawaran cloud berdasarkan penawaran penyewa tunggal/multi-penyewa.
  • Apakah aplikasi tersebut menghadap ke internet atau intranet? Ini akan menentukan apakah aplikasi dapat di-host di cloud publik atau pribadi, tergantung pada konfigurasi jaringan/firewall. Aplikasi yang menghadap ke internet masih dapat dihosting di belakang firewall (di cloud pribadi), di mana lalu lintas internet harus ditangani oleh instance cloud publik dan kemudian dialihkan dari sana.
  • Apakah aplikasi memerlukan integrasi dengan aplikasi Enterprise yang ada di belakang firewall? Untuk persyaratan seperti itu, cloud publik mungkin tidak cocok tergantung pada kebijakan firewall perusahaan.
  • Apakah aplikasi menggunakan komponen pihak ketiga/sumber terbuka tertentu? Jika aplikasi Anda menggunakan alat tertentu atau perangkat lunak berlisensi, maka ada kemungkinan bahwa itu mungkin tidak didukung di PaaS, tetapi penawaran PaaS memiliki serangkaian set alat yang kaya yang dapat Anda pilih, sebagai alternatif. Itu akan membutuhkan refactoring aplikasi.
  • Apakah aplikasi bekerja dengan sistem file asli di server yang dihosting? Jika jawabannya adalah 'ya, 'maka itu bukan solusi yang dapat diandalkan ketika di-host di cloud. Integrasi sistem file dapat dimigrasikan ke salah satu solusi Cloud yang sesuai.
Merancang solusi cloud

Setelah lingkungan cloud target yang tepat telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang solusi cloud. Berikut ini adalah aspek penting yang harus dipertimbangkan selama desain:

  • Keamanan: Ini adalah salah satu pencegah utama bagi organisasi untuk mengadopsi solusi cloud. Poin-poin berikut harus diperhatikan untuk memberikan keamanan yang tepat:
    • Kontrol keamanan cloud: Kontrol pencegah, kontrol preventif, kontrol detektif, kontrol korektif
    • Keamanan dan privasi: Manajemen identitas, keamanan fisik, keamanan personel, privasi
    • Keamanan data: Kerahasiaan, kontrol akses, integritas
    • Enkripsi: Data dalam transit, data diam
    • Kepatuhan: Keberlangsungan bisnis dan pemulihan data, log dan jejak audit
    • Masalah hukum dan kontraktual
  • Ketersediaan tinggi (HA) dan pemulihan bencana (DR): Sifat cloud berarti Anda memiliki kontrol terbatas pada pemadaman terjadwal dan tidak terjadwal. Jika ada NFR untuk ini, maka desain komponen harus cukup kuat untuk menyediakan fungsionalitas HA dan DR. Infrastruktur itu sendiri tidak menyediakan fitur terkait, tetapi ini dapat dicapai dengan menggunakan layanan yang disediakan oleh penyedia PaaS selaras dengan desain aplikasi. Beberapa opsi adalah meng-host aplikasi di beberapa pusat data cloud, memantau aplikasi dan skala sesuai dan bila diperlukan, menggunakan kontainer untuk penyediaan layanan dinamis, dll.
  • Cadangan dan pemulihan data: Penyedia cloud menawarkan berbagai opsi layanan cadangan (seperti layanan cadangan Evault). Tim aplikasi harus mempertimbangkan layanan ini untuk kemampuan memulihkan sistem jika terjadi kehilangan data.
  • Pipeline DevOps: Otomatisasi dan penggunaan alat untuk melaksanakan aktivitas berulang adalah kunci untuk mencapai penerapan yang lebih cepat dan memberikan nilai bisnis yang lebih banyak kepada klien. Penawaran cloud, terutama solusi PaaS, menawarkan berbagai fitur DevOps untuk mencapai integrasi berkelanjutan, pemenuhan berkelanjutan, penerapan berkelanjutan, dan operasi berkelanjutan.
  • Penggunaan kontainer: Proses dan memori dapat disediakan sendiri di cloud, dan sifat cloud yang dinamis ini memungkinkan implementasi teknologi kontainer yang efisien seperti layanan mikro dan Docker. Peningkatan/penurunan skala secara otomatis dan dinamis dapat dilakukan secara instan untuk mendukung penambahan instance layanan, tergantung pada beban aplikasi.
  • Penyeimbangan beban: Penyeimbangan beban sangat penting untuk beberapa alasan. Pertama, dapat bertindak sebagai proxy untuk melindungi server aplikasi backend. Kedua, untuk menyeimbangkan beban di beberapa server. Penyedia cloud menawarkan algoritma penyeimbangan beban yang berbeda, seperti round-robin, min-min, min-max, dll. Penting untuk memahami opsi dan memilih yang sesuai.
  • Latensi: Latensi jaringan adalah aspek penting yang harus dipertimbangkan, terutama di lingkungan cloud hybrid, di mana ada beberapa hop jaringan (mungkin di seluruh vendor cloud yang berbeda) untuk permintaan klien tunggal. Penyedia layanan cloud dapat membantu merutekan pengguna akhir secara cerdas ke wilayah pusat data cloud terdekat dalam jaringan mereka.
  • Lingkungan terkelompok: Dalam lingkungan terkelompok, disarankan untuk menyediakan server yang berbeda pada pemalut yang terpisah. Setiap pemeliharaan terjadwal biasanya dilakukan pada satu pod pada satu waktu. Jadi, di dalam klaster, distribusi ini akan memastikan bahwa setidaknya satu server aktif pada waktu tertentu, untuk menangani permintaan klien.
  • Penskalaan (vertikal/horizontal): Ini adalah kemampuan sumber daya TI untuk menangani permintaan yang tumbuh atau menurun dengan cara yang cakap dan merupakan salah satu fitur cloud yang paling menguntungkan dan populer. Skala horizontal sering dianggap sebagai keuntungan jangka panjang, sedangkan skala vertikal biasanya dianggap sebagai keuntungan jangka pendek. Skala vertikal mungkin memiliki manfaat biaya, tetapi bisa berakhir menjadi mata rantai terlemah atau satu titik kegagalan.
  • Middleware dan perangkat lunak: Memilih middleware dan perangkat lunak yang sesuai untuk solusi tergantung pada beberapa faktor, seperti penggunaan dalam aplikasi yang ada, keterampilan yang tersedia, batasan lisensi, opsi yang disediakan oleh penyedia cloud, dll. Vendor cloud menyediakan serangkaian opsi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, pemeriksaan kompatibilitas harus dilakukan sebelum memigrasikan aplikasi yang ada. Penulisan ulang bagian/seluruh aplikasi mungkin diperlukan untuk memanfaatkan berbagai fitur cloud secara maksimal.
  • Pemantauan: Pemantauan kinerja aplikasi dan pemantauan infrastruktur (server) sangat penting untuk memastikan aplikasi aman dan tersedia. Penyedia layanan cloud menawarkan alat bantu untuk menganalisis beban kerja mesin virtual. Mereka menyediakan dasbor dan pengumpulan metrik yang sangat dapat disesuaikan, yang dapat memberikan solusi konsolidasi untuk pemantauan yang konsisten. Tindakan otomatis (seperti meningkatkan sumber daya perangkat keras, mengelola jumlah instans layanan yang berjalan) dapat dikonfigurasi untuk menjaga kesehatan sistem.
  • Hybrid cloud: Mereka mencakup Integrasi aplikasi yang mencakup lingkungan cloud yang berbeda, di berbagai vendor atau on premises. Firewall harus dikonfigurasi untuk mengaktifkan integrasi tersebut. Integrasi ini bisa bersifat asinkron atau sinkron, berdasarkan persyaratan fungsional dan/atau teknis. Caching data yang tidak sering berubah dapat membantu mengurangi waktu pemrosesan aplikasi.
  • Enkripsi: Enkripsi data saat diam penting di lingkungan cloud, untuk alasan keamanan dan kepatuhan, terutama di lingkungan multi-tenant. Enkripsi data cadangan juga sama pentingnya.
 

Kesimpulan

Menerapkan solusi cloud tidak hanya berarti menghosting aplikasi lama yang ada ke infrastruktur bersama baru. Ini mungkin langkah pertama yang baik untuk membantu mengurangi biaya infrastruktur, tetapi cloud menawarkan berbagai layanan untuk mencapai fleksibilitas dan efisiensi, dengan cara yang hemat biaya. Potensi penuh dari cloud terletak pada penggunaan layanan yang sesuai.

Pelajari lebih lanjut tentang cloud publik IBM dan solusi hybrid cloud.

