Kita semua telah melihat banyak artikel yang menjelaskan mengapa komputasi cloud relevan saat ini dan memerinci manfaat cloud. Penekanan sebagian besar dari mereka adalah mengapa cloud relevan dan cara kerjanya, tetapi juga penting untuk mempertimbangkan di mana harus benar-benar memulai dan bagaimana mendekati perjalanan komputasi cloud Anda. Artikel ini berasal dari perspektif implementasi solusi berbasis cloud — aspek yang perlu dipertimbangkan selama fase perencanaan, desain, dan implementasi.
Ada berbagai jenis penawaran cloud, dan ada beberapa vendor di pasar yang menawarkan berbagai solusi kompetitif. Anda harus mempertimbangkan semua opsi untuk memilih kecocokan yang tepat, yang bahkan dapat melibatkan melibatkan beberapa penawaran cloud.
Langkah pertama menuju implementasi cloud, jelas, adalah memutuskan apakah implementasi cloud cocok untuk solusi Anda. Jika jawabannya ya, maka Anda harus menentukan penawaran cloud yang sesuai.
Untuk banyak aplikasi, kekuatan pendorong utama implementasi cloud adalah mengurangi biaya infrastruktur, tetapi itu seharusnya bukan satu-satunya faktor yang Anda pertimbangkan — cloud memberikan banyak manfaat yang harus dimanfaatkan. Anda juga harus mencoba untuk menghindari "pendekatan besar-besaran", dan tidak berusaha untuk mencapai implementasi secara bertahap.
Ada berbagai alat yang tersedia di pasar untuk menilai kesiapan cloud aplikasi Anda (misalnya, ini adalah alat dari IBM). Berdasarkan beban kerja aplikasi, persyaratan non-fungsional (NFR), teknologi yang saat ini digunakan, dan tumpukan perangkat keras/perangkat lunak yang ada, alat ini dapat membantu dalam mengevaluasi aplikasi Anda untuk lingkungan penerapan target, kesiapan cloud, dan manfaat cloud yang dapat dicapai. Adalah latihan yang bermanfaat untuk menggunakan salah satu alat ini di awal perjalanan cloud.
Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu memutuskan opsi yang sesuai:
Setelah lingkungan cloud target yang tepat telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang solusi cloud. Berikut ini adalah aspek penting yang harus dipertimbangkan selama desain:
Menerapkan solusi cloud tidak hanya berarti menghosting aplikasi lama yang ada ke infrastruktur bersama baru. Ini mungkin langkah pertama yang baik untuk membantu mengurangi biaya infrastruktur, tetapi cloud menawarkan berbagai layanan untuk mencapai fleksibilitas dan efisiensi, dengan cara yang hemat biaya. Potensi penuh dari cloud terletak pada penggunaan layanan yang sesuai.
