Langkah pertama menuju implementasi cloud, jelas, adalah memutuskan apakah implementasi cloud cocok untuk solusi Anda. Jika jawabannya ya, maka Anda harus menentukan penawaran cloud yang sesuai.

Untuk banyak aplikasi, kekuatan pendorong utama implementasi cloud adalah mengurangi biaya infrastruktur, tetapi itu seharusnya bukan satu-satunya faktor yang Anda pertimbangkan — cloud memberikan banyak manfaat yang harus dimanfaatkan. Anda juga harus mencoba untuk menghindari "pendekatan besar-besaran", dan tidak berusaha untuk mencapai implementasi secara bertahap.

Ada berbagai alat yang tersedia di pasar untuk menilai kesiapan cloud aplikasi Anda (misalnya, ini adalah alat dari IBM). Berdasarkan beban kerja aplikasi, persyaratan non-fungsional (NFR), teknologi yang saat ini digunakan, dan tumpukan perangkat keras/perangkat lunak yang ada, alat ini dapat membantu dalam mengevaluasi aplikasi Anda untuk lingkungan penerapan target, kesiapan cloud, dan manfaat cloud yang dapat dicapai. Adalah latihan yang bermanfaat untuk menggunakan salah satu alat ini di awal perjalanan cloud.

Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu memutuskan opsi yang sesuai: