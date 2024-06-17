Ancaman siber, yang dulunya merupakan risiko yang sebagian besar dapat diprediksi dan terbatas pada insiden terisolasi, sekarang ada di mana-mana. Penyerang yang diuntungkan oleh kemajuan AI dan konektivitas global terus mencari kerentanan dalam pertahanan keamanan sehingga mereka dapat mengakses infrastruktur penting dan data pelanggan. Akhirnya, serangan akan membahayakan akun administratif atau komponen jaringan, atau mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak, pada akhirnya mendapatkan akses ke infrastruktur produksi. Serangan yang tak terelakkan ini adalah alasan pentingnya memiliki cadangan di lokasi terpisah yang tidak dapat diubah untuk aplikasi dan data pelanggan sangat penting guna memungkinkan pemulihan yang cepat, meminimalkan waktu henti, dan membatasi kehilangan data.
Di era yang ditandai dengan interkoneksi digital, perusahaan harus menghadapi berbagai ancaman siber yang terus berkembang, yang menghadirkan tantangan berat dalam bertahan melawan serangan. Beberapa tantangan umum yang dihadapi perusahaan saat melindungi data adalah:
Cadangan berfungsi sebagai elemen dasar dalam setiap strategi perlindungan data yang kuat, yang menawarkan perlindungan dari berbagai ancaman, mulai dari serangan siber, kegagalan perangkat keras, hingga bencana alam. Dengan membuat duplikat data penting dan menyimpannya di lokasi yang terpisah, bisnis dapat mengurangi risiko kerugian permanen dan memastikan kelangsungan operasi dalam menghadapi pelanggaran atau bencana yang tak terduga. Cadangan menyediakan jaring pengaman terhadap serangan ransomware, memungkinkan organisasi untuk memulihkan sistem dan data ke kondisi sebelum insiden tanpa menyetujui pada tuntutan pemerasan.
Selain itu, cadangan menawarkan cara untuk pulih dari kesalahan yang disebabkan manusia, seperti penghapusan yang tidak disengaja atau korupsi data. Hal ini mencegah gangguan yang berpotensi merugikan dan menjaga kekayaan intelektual dan informasi pelanggan yang berharga. Intinya, cadangan berfungsi layaknya polis asuransi mendasar, yang menawarkan ketenangan pikiran dan ketahanan dalam lingkungan digital yang semakin volatil.
Ada beberapa skenario umum di mana memiliki strategi cadangan terbukti sangat berguna.
Praktik pemulihan bencana (DR) yang efektif mewajibkan untuk memiliki cadangan data penting bisnis yang dapat digunakan, di lokasi terpisah dan tidak dapat diubah. Secara tradisional, ini dicapai dengan mengirim cadangan ke pustaka tape di lokasi terpisah. Namun, mengelola pustaka tape menjadi rumit secara operasional karena adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa cadangan tetap tersedia untuk pemulihan dalam skenario bencana. Pemulihan dari pustaka tape juga bisa lambat dan rumit, gagal memenuhi waktu pemulihan yang penting untuk beban kerja aplikasi penting.
Penyimpanan cloud menawarkan alternatif lokasi terpisah yang menarik untuk cadangan tape tradisional. IBM® Cloud Object Storage adalah layanan penyimpanan cloud yang dikelola sepenuhnya dengan redundansi, keamanan, ketersediaan, dan skalabilitas bawaan yang sangat tangguh terhadap peristiwa bencana, memastikan ketersediaan data saat diperlukan. Dapat diakses melalui API melalui internet, penyimpanan cloud menyederhanakan prosedur pemulihan operasional, yang menghasilkan waktu pemulihan yang lebih cepat dan risiko kehilangan data yang lebih rendah dalam skenario serangan siber.
IBM Cloud Object Storage adalah solusi serbaguna dan dapat diskalakan yang sangat penting untuk menyimpan dan melindungi cadangan data. Layanan ini digunakan oleh klien dari berbagai industri dan beban kerja untuk menyimpan ratusan petabyte data cadangan. Empat dari lima bank terkemuka AS menggunakan IBM Cloud Object Storage untuk melindungi data mereka.
Klien dapat mengembangkan solusi pencadangan data asli mereka yang menargetkan IBM Cloud Object Storage atau memilih alat perlindungan data terkemuka di industri seperti Veeam, Storage Protect, Commvault, Cohesity, Rubrik, dan lainnya yang secara native mendukung pencadangan ke IBM Cloud Object Storage.
Perlindungan data yang tidak dapat diubah: Fitur native agar data tidak dapat diubah membantu mencegah cadangan dimodifikasi atau dihapus selama masa retensi. Sifat tidak dapat diubah memberikan perlindungan data tertinggi terhadap ransomware dengan mengurangi kemampuannya untuk menimpa data cadangan dengan enkripsi.
Mengurangi waktu pemulihan bencana: Karena data cadangan Anda disimpan di lingkungan yang aman dan terpisah, Anda dapat yakin bahwa cadangan tidak akan terpengaruh oleh serangan siber di lingkungan produksi. Cadangan yang tidak terpengaruh ini memudahkan untuk mengembalikan data dan pulih dengan cepat.
Biaya pencadangan yang lebih rendah: Object storage adalah layanan penyimpanan yang dikelola sepenuhnya dengan biaya yang sangat rendah, sehingga memungkinkan organisasi untuk menjaga biaya operasional pencadangan tetap rendah sekaligus memastikan perlindungan yang berkelanjutan.
Ketahanan dan ketersediaan: IBM Cloud Object Storage adalah layanan yang dapat diakses secara global yang didukung oleh zona penyimpanan redundan dan teknologi jaringan, sehingga cadangan data Anda selalu tersedia.
Arsitektur yang tangguh dari IBM Cloud Object Storage menjamin ketahanan, skalabilitas, dan efektivitas biaya, sehingga cocok untuk organisasi dari berbagai ukuran. Selain itu, fitur ketangguhannya menambahkan lapisan perlindungan ekstra dengan mencegah perubahan yang tidak disengaja atau berbahaya pada data cadangan, sehingga memastikan integritas data dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Fitur ini, dikombinasikan dengan langkah-langkah keamanan yang ketat dari IBM dan kemampuan perlindungan data yang luas, menjadikan IBM Cloud Object Storage pilihan tepercaya bagi bisnis yang ingin melindungi data cadangan mereka dengan andal. Dengan menggunakan IBM Cloud Object Storage, organisasi dapat mengurangi risiko, merampingkan proses pencadangan, dan menjaga ketenangan pikiran dengan mengetahui bahwa data penting mereka disimpan dengan aman dan terlindungi dari peristiwa tak terduga.
