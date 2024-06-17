Perlindungan data yang tidak dapat diubah: Fitur native agar data tidak dapat diubah membantu mencegah cadangan dimodifikasi atau dihapus selama masa retensi. Sifat tidak dapat diubah memberikan perlindungan data tertinggi terhadap ransomware dengan mengurangi kemampuannya untuk menimpa data cadangan dengan enkripsi.

Mengurangi waktu pemulihan bencana: Karena data cadangan Anda disimpan di lingkungan yang aman dan terpisah, Anda dapat yakin bahwa cadangan tidak akan terpengaruh oleh serangan siber di lingkungan produksi. Cadangan yang tidak terpengaruh ini memudahkan untuk mengembalikan data dan pulih dengan cepat.

Biaya pencadangan yang lebih rendah: Object storage adalah layanan penyimpanan yang dikelola sepenuhnya dengan biaya yang sangat rendah, sehingga memungkinkan organisasi untuk menjaga biaya operasional pencadangan tetap rendah sekaligus memastikan perlindungan yang berkelanjutan.

Ketahanan dan ketersediaan: IBM Cloud Object Storage adalah layanan yang dapat diakses secara global yang didukung oleh zona penyimpanan redundan dan teknologi jaringan, sehingga cadangan data Anda selalu tersedia.

Arsitektur yang tangguh dari IBM Cloud Object Storage menjamin ketahanan, skalabilitas, dan efektivitas biaya, sehingga cocok untuk organisasi dari berbagai ukuran. Selain itu, fitur ketangguhannya menambahkan lapisan perlindungan ekstra dengan mencegah perubahan yang tidak disengaja atau berbahaya pada data cadangan, sehingga memastikan integritas data dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Fitur ini, dikombinasikan dengan langkah-langkah keamanan yang ketat dari IBM dan kemampuan perlindungan data yang luas, menjadikan IBM Cloud Object Storage pilihan tepercaya bagi bisnis yang ingin melindungi data cadangan mereka dengan andal. Dengan menggunakan IBM Cloud Object Storage, organisasi dapat mengurangi risiko, merampingkan proses pencadangan, dan menjaga ketenangan pikiran dengan mengetahui bahwa data penting mereka disimpan dengan aman dan terlindungi dari peristiwa tak terduga.