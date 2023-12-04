5 kriteria teratas untuk pengembang saat mengadopsi AI generatif

Lonjakan adopsi AI generatif terjadi dalam banyak organisasi di setiap industri, dan pasar AI generatif diproyeksikan tumbuh sebesar 27,02% dalam 10 tahun ke depan menurut Precedence Research . Kemajuan dalam algoritma machine learning, neural network, dan kekuatan komputasi AI generatif, dikombinasikan dengan keahlian, intuisi, dan kreativitas manusia, dapat membuka kemungkinan baru dan mencapai tingkat inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Akibatnya, kami melihat bahwa bisnis mengenali potensi besar AI generatif, meningkatkan tingkat adopsi mereka, dan mengeksplorasi contoh penggunaan baru.
Ada banyak cara AI generatif dapat merevolusi bisnis dan mentransformasi adopsi AI bagi pengembang. Ini termasuk otomatisasi tugas kreatif dan terkait konten, integrasi AI generatif ke dalam tumpukan teknologi yang ada, dan meningkatnya adopsi platform pengembangan low-code. Semua ini dapat membantu organisasi menghemat waktu dan sumber daya yang berharga, sekaligus membebaskan pengembang untuk berfokus pada prioritas lain.
AI generatif juga dapat membantu pengembang meningkatkan keterampilan mereka saat menangani tugas yang lebih kompleks. Dan banyaknya data yang tersedia untuk model pelatihan telah membuka kemungkinan besar untuk eksperimen dan pembelajaran. Di masa depan yang penuh kemungkinan ini, sangat penting bagi para pengembang untuk mengadopsi solusi AI generatif yang tepat bagi mereka.
Ketika pengembang mempertimbangkan untuk mengadopsi AI generatif, mereka harus menilai teknologi berdasarkan kriteria berikut:
Kelima kriteria ini dapat memandu pengembang saat mereka memulai perjalanan adopsi AI generatif mereka, tetapi pengembang mungkin perlu mempertimbangkan kriteria tambahan berdasarkan persyaratan spesifik, standar industri, atau kebutuhan organisasi mereka. Proses evaluasi menyeluruh sangat penting untuk membantu pengembang membuat keputusan berdasarkan informasi untuk memaksimalkan manfaat mengadopsi teknologi AI generatif.
AI generatif bukan hanya tren yang lewat; teknologi ini benar-benar mengubah cara dunia memandang lingkungan AI. Kemampuan untuk mengotomatiskan tugas-tugas kreatif, terintegrasi dengan lancar ke dalam proses yang ada membuat AI dan kemampuan otomatisasi seperti IBM® watsonx.ai, Alat penting IBM® watsonx Orchestrate dan IBM® watsonx Code Assistant untuk organisasi di seluruh industri. Ketika pasar terus berkembang, adopsi AI generatif diposisikan untuk membentuk kembali cara bisnis beroperasi, membuka peluang baru, dan mengubah industri. Pengembang yang dengan serius mengoptimalkan teknologi ini pasti akan berkembang di dunia yang semakin bergantung pada AI.
