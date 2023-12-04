Tag
Kecerdasan Buatan

5 kriteria teratas untuk pengembang saat mengadopsi AI generatif

Pria kulit hitam muda berusia 20-an di komputer desktop melihat layar dan berkonsentrasi

Penulis

Parul Mishra

Vice President, Product Management, watsonx Orchestrate

IBM

Lonjakan adopsi AI generatif terjadi dalam banyak organisasi di setiap industri, dan pasar AI generatif diproyeksikan tumbuh sebesar 27,02% dalam 10 tahun ke depan menurut Precedence Research . Kemajuan dalam algoritma machine learning, neural network, dan kekuatan komputasi AI generatif, dikombinasikan dengan keahlian, intuisi, dan kreativitas manusia, dapat membuka kemungkinan baru dan mencapai tingkat inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Akibatnya, kami melihat bahwa bisnis mengenali potensi besar AI generatif, meningkatkan tingkat adopsi mereka, dan mengeksplorasi contoh penggunaan baru.

Ada banyak cara AI generatif dapat merevolusi bisnis dan mentransformasi adopsi AI bagi pengembang. Ini termasuk otomatisasi tugas kreatif dan terkait konten, integrasi AI generatif ke dalam tumpukan teknologi yang ada, dan meningkatnya adopsi platform pengembangan low-code. Semua ini dapat membantu organisasi menghemat waktu dan sumber daya yang berharga, sekaligus membebaskan pengembang untuk berfokus pada prioritas lain.

AI generatif juga dapat membantu pengembang meningkatkan keterampilan mereka saat menangani tugas yang lebih kompleks. Dan banyaknya data yang tersedia untuk model pelatihan telah membuka kemungkinan besar untuk eksperimen dan pembelajaran. Di masa depan yang penuh kemungkinan ini, sangat penting bagi para pengembang untuk mengadopsi solusi AI generatif yang tepat bagi mereka.

Buletin industri

Tren AI terbaru, dipersembahkan oleh para pakar

Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

5 kriteria untuk menilai teknologi AI generatif

Ketika pengembang mempertimbangkan untuk mengadopsi AI generatif, mereka harus menilai teknologi berdasarkan kriteria berikut:

  1. Kesesuaian masalah: Pengembang harus mengevaluasi apakah AI generatif sesuai untuk mengatasi masalah spesifik atau contoh penggunaan mereka. Pengembang harus mempertimbangkan apakah teknologi dapat menghasilkan output yang diinginkan (seperti gambar, teks atau audio) yang selaras dengan kebutuhan spesifik mereka. Memahami kemampuan dan keterbatasan AI generatif dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi sangat penting untuk keberhasilan adopsi.
  2. Kinerja dan akurasi: Saat pengembang menilai kinerja dan akurasi model AI generatif, mereka harus mempertimbangkan metrik seperti kualitas output yang dihasilkan, kemampuan untuk menggeneralisasi ke input atau skenario yang berbeda, dan konsistensi hasil. Mengevaluasi kinerja model AI generatif memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang diinginkan dan dapat memberikan output yang andal.
  3. Skalabilitas dan persyaratan sumber daya: Saat menganalisis skalabilitas dan persyaratan sumber daya model AI generatif, pengembang harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber daya komputasi, memori, dan infrastruktur yang diperlukan untuk pelatihan dan inferensi. Skalabilitas adalah faktor penting saat Anda menangani kumpulan data skala besar dan memastikan penerapan yang efisien di berbagai sistem dan lingkungan.
  4. Pertimbangan etis: Untuk mengadopsi AI generatif secara bertanggung jawab, pengembang harus memperhatikan implikasi etika terkait. Mereka harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti privasi data, keadilan, bias dan penggunaan yang berpotensi berbahaya atau tidak etis. Memastikan bahwa model AI generatif mematuhi pedoman etika dan bahwa proses yang memadai ada untuk mengurangi risiko dan bias sangat penting.
  5. Kompleksitas pengembangan dan integrasi: Ketika pengembang menilai kompleksitas pengembangan dan mengintegrasikan AI generatif dalam sistem atau alur kerja mereka yang ada, mereka harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan alat, kerangka kerja, dan perpustakaan yang mendukung pengembangan AI generatif. Penting juga untuk mempertimbangkan kompatibilitas dengan basis kode yang ada, kemudahan penerapan dan integrasi dengan teknologi lain untuk memastikan adopsi yang efisien.

Kelima kriteria ini dapat memandu pengembang saat mereka memulai perjalanan adopsi AI generatif mereka, tetapi pengembang mungkin perlu mempertimbangkan kriteria tambahan berdasarkan persyaratan spesifik, standar industri, atau kebutuhan organisasi mereka. Proses evaluasi menyeluruh sangat penting untuk membantu pengembang membuat keputusan berdasarkan informasi untuk memaksimalkan manfaat mengadopsi teknologi AI generatif.

AI generatif bukan hanya tren yang lewat; teknologi ini benar-benar mengubah cara dunia memandang lingkungan AI. Kemampuan untuk mengotomatiskan tugas-tugas kreatif, terintegrasi dengan lancar ke dalam proses  yang ada membuat AI dan kemampuan otomatisasi seperti IBM® watsonx.ai, Alat penting IBM® watsonx Orchestrate dan IBM® watsonx Code Assistant untuk organisasi di seluruh industri. Ketika pasar terus berkembang, adopsi AI generatif diposisikan untuk membentuk kembali cara bisnis beroperasi, membuka peluang baru, dan mengubah industri. Pengembang yang dengan serius mengoptimalkan teknologi ini pasti akan berkembang di dunia yang semakin bergantung pada AI.

 

Sumber daya

Panduan AI Generatif untuk CEO

Pelajari bagaimana CEO dapat menyeimbangkan nilai generatif AI yang dapat diciptakan dengan investasi yang dibutuhkan dan risiko yang ditimbulkannya.
Tingkatkan keterampilan Anda dalam AI generatif

Belajar konsep dasar dan bangun keterampilan Anda dengan laboratorium praktis, kursus, proyek terpandu, uji coba, dan lainnya.
Buka kekuatan AI + ML generatif

Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Manfaatkan AI : Meningkatkan ROI dengan gen AI

Ingin mendapatkan laba yang lebih baik atas investasi AI Anda? Pelajari bagaimana meningkatkan AI gen di berbagai bidang utama mendorong perubahan dengan membantu para pemikir terbaik Anda membangun dan memberikan solusi baru yang inovatif.
Aksi AI 2024

Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara Anda untuk maju.
Jelajahi IBM Granite

IBM Granite adalah rangkaian model AI kami yang terbuka, berkinerja, dan tepercaya, yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Cara memilih model dasar yang tepat

Pelajari cara memilih model dasar AI yang paling sesuai untuk contoh penggunaan Anda.
Cara berkembang di era baru AI ini dengan kepercayaan dan keyakinan

Selami 3 elemen penting dari strategi AI yang kuat: menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan skala AI di seluruh bisnis, dan memajukan AI yang dapat dipercaya.
Solusi terkait
IBM watsonx.ai

Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.

 Temukan watsonx.ai
Solusi kecerdasan buatan (AI)

Gunakan AI di bisnis Anda dalam perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.

 Jelajahi solusi AI
Layanan AI

Temukan kembali alur kerja dan operasi yang penting dengan menambahkan AI untuk memaksimalkan pengalaman, pengambilan keputusan secara real-time, dan nilai bisnis.

 Jelajahi layanan AI
Ambil langkah selanjutnya

Dapatkan akses satu atap ke kemampuan yang mencakup siklus hidup pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.

 Jelajahi watsonx.ai Pesan demo langsung