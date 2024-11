Pada akhir abad ke-19, fasilitas manufaktur mulai mengadopsi elektrifikasi sebagai cara untuk menghasilkan penghematan biaya. Sekarang, lebih dari dua abad kemudian, ada kebangkitan dalam elektrifikasi industri: dari terminal pengiriman (tautan berada di luar ibm.com) di New Jersey hingga produksi baja (tautan berada di luar ibm.com) di Selandia Baru, operasi industri berubah untuk elektrifikasi lebih dari sebelumnya.

Namun, dorongan elektrifikasi saat ini bukan hanya tentang menghemat uang—ini tentang menyelamatkan planet ini.

Elektrifikasi adalah konversi perangkat, sistem, atau proses yang bergantung pada sumber energi non-listrik menjadi bergantung pada sumber energi listrik. Dalam konteks inisiatif keberlanjutan, teknologi elektrifikasi menggunakan listrik terbarukan, yaitu tenaga listrik yang berasal dari energi matahari, energi angin, dan sumber-sumber terbarukan lainnya yang bersih.

Dengan demikian, elektrifikasi telah menjadi kunci untuk mendukung transisi global ke energi terbarukan, aspek utama dari gerakan untuk mendekarbonisasi ekonomi, mencapai emisi net zero, dan mengurangi perubahan iklim. Seperti yang dicatat oleh Institute for Business Value IBM, "tindakan agresif untuk dekarbonisasi diperlukan," dengan elektrifikasi lintas industri, khususnya, muncul sebagai "keharusan kritis."