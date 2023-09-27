Mematahkan mitos observabilitas – Bagian 6: Observabilitas meliputi satu bagian dari tumpukan Anda

Dalam seri blog kami, sejauh ini kami telah mematahkan beberapa mitos observabilitas berikut:
Sekarang, kita akan membahas miskonsepsi lain tentang observabilitas, yaitu keyakinan bahwa observabilitas hanya dapat diterapkan pada bagian tertentu dari tumpukan atau aplikasi Anda.
Miskonsepsi ini muncul dari kesalahpahaman mendasar tentang konsep inti observabilitas. Jika observabilitas dilihat secara terbatas pada satu lapisan, kita akan mengabaikan sifat holistiknya yang menjangkau semua lapisan tumpukan dan interkoneksinya. Dengan mematahkan mitos ini, kami ingin menjelaskan esensi observabilitas sebagai praktik komprehensif yang menawarkan insight mendalam mengenai fungsionalitas dan kinerja seluruh sistem.
Dalam manajemen sistem dan perangkat lunak modern, observabilitas tidak hanya berfokus pada satu bagian tumpukan. Observabilitas mencakup seluruh sistem, mulai dari lapisan aplikasi hingga lapisan infrastruktur dan segala komponen di dalamnya.
Mitos ini kemungkinan berasal dari pandangan sempit bahwa dengan hanya memantau satu komponen tertentu, seperti lapisan aplikasi, sudah cukup untuk memahami perilaku sistem. Namun, pendekatan ini dapat mengabaikan interaksi dan dependensi yang rumit antara berbagai bagian tumpukan.
Observabilitas sejati membutuhkan pengamatan dan analisis data dari semua lapisan sistem, termasuk metrik aplikasi, jejak, dan telemetri infrastruktur. Pendekatan komprehensif ini memungkinkan tim mendapatkan insight tentang operasi sistem secara keseluruhan, mengidentifikasi hambatan kinerja, mendeteksi anomali, serta memberikan pengalaman yang lebih andal dan efisien bagi pengguna.
Observabilitas dapat diterapkan di berbagai platform, termasuk sistem mobile, web, cloud, dan mainframe, karena mencakup berbagai teknologi dan lingkungan.
Mari kita jelajahi detail teknis tentang fungsi observabilitas di berbagai tumpukan teknologi dan alasan observabilitas harus diadopsi secara universal:
Secara keseluruhan, penggunaan observabilitas secara universal akan membantu organisasi mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti, meningkatkan kinerja sistem, dan memberikan pengalaman yang lebih baik di berbagai tumpukan teknologi dan lingkungan.
