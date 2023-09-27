Mematahkan mitos observabilitas – Bagian 6: Observabilitas meliputi satu bagian dari tumpukan Anda

Dalam seri blog kami, sejauh ini kami telah mematahkan beberapa mitos observabilitas berikut:

Sekarang, kita akan membahas miskonsepsi lain tentang observabilitas, yaitu keyakinan bahwa observabilitas hanya dapat diterapkan pada bagian tertentu dari tumpukan atau aplikasi Anda.

Miskonsepsi ini muncul dari kesalahpahaman mendasar tentang konsep inti observabilitas. Jika observabilitas dilihat secara terbatas pada satu lapisan, kita akan mengabaikan sifat holistiknya yang menjangkau semua lapisan tumpukan dan interkoneksinya. Dengan mematahkan mitos ini, kami ingin menjelaskan esensi observabilitas sebagai praktik komprehensif yang menawarkan insight mendalam mengenai fungsionalitas dan kinerja seluruh sistem.