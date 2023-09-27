Mematahkan mitos observabilitas – Bagian 6: Observabilitas meliputi satu bagian dari tumpukan Anda

Dalam seri blog kami, sejauh ini kami telah mematahkan beberapa mitos observabilitas berikut:

Sekarang, kita akan membahas miskonsepsi lain tentang observabilitas, yaitu keyakinan bahwa observabilitas hanya dapat diterapkan pada bagian tertentu dari tumpukan atau aplikasi Anda.

Miskonsepsi ini muncul dari kesalahpahaman mendasar tentang konsep inti observabilitas. Jika observabilitas dilihat secara terbatas pada satu lapisan, kita akan mengabaikan sifat holistiknya yang menjangkau semua lapisan tumpukan dan interkoneksinya. Dengan mematahkan mitos ini, kami ingin menjelaskan esensi observabilitas sebagai praktik komprehensif yang menawarkan insight mendalam mengenai fungsionalitas dan kinerja seluruh sistem.

Mengapa ini hanya mitos?

Dalam manajemen sistem dan perangkat lunak modern, observabilitas tidak hanya berfokus pada satu bagian tumpukan. Observabilitas mencakup seluruh sistem, mulai dari lapisan aplikasi hingga lapisan infrastruktur dan segala komponen di dalamnya.

Mitos ini kemungkinan berasal dari pandangan sempit bahwa dengan hanya memantau satu komponen tertentu, seperti lapisan aplikasi, sudah cukup untuk memahami perilaku sistem. Namun, pendekatan ini dapat mengabaikan interaksi dan dependensi yang rumit antara berbagai bagian tumpukan.

Observabilitas sejati membutuhkan pengamatan dan analisis data dari semua lapisan sistem, termasuk metrik aplikasi, jejak, dan telemetri infrastruktur. Pendekatan komprehensif ini memungkinkan tim mendapatkan insight tentang operasi sistem secara keseluruhan, mengidentifikasi hambatan kinerja, mendeteksi anomali, serta memberikan pengalaman yang lebih andal dan efisien bagi pengguna.

Fakta: Observabilitas dapat diterapkan dari mobile ke mainframe

Observabilitas dapat diterapkan di berbagai platform, termasuk sistem mobile, web, cloud, dan mainframe, karena mencakup berbagai teknologi dan lingkungan.

Mari kita jelajahi detail teknis tentang fungsi observabilitas di berbagai tumpukan teknologi dan alasan observabilitas harus diadopsi secara universal:

  • Aplikasi mobile: Observabilitas dalam aplikasi mobile mencakup instrumentasi kode untuk mengambil peristiwa, metrik, dan log yang relevan. Hal ini dicapai melalui pengamatan kerangka kerja real-time, perpustakaan pemantauan kinerja, dan alat pelaporan kesalahan. Dengan mengintegrasikan mekanisme observabilitas ke dalam aplikasi mobile, pengembang dapat memperoleh insight tentang interaksi pengguna, hambatan kinerja, dan kesalahan, sehingga membantu meningkatkan pengalaman pengguna dan kualitas aplikasi secara keseluruhan.
  • Aplikasi web: Dalam aplikasi web, observabilitas berguna untuk pengambilan dan analisis data dari berbagai lapisan, seperti frontend, backend, dan infrastruktur. Ini termasuk pencatatan permintaan HTTP, kueri database, waktu respons server, dan pemanfaatan sumber daya sistem. Dengan menggabungkan dan menganalisis data ini menggunakan alat observabilitas, tim dapat mengidentifikasi masalah kinerja, mendeteksi kesalahan, dan mengoptimalkan kinerja aplikasi.
  • Layanan berbasis cloud: Untuk layanan berbasis cloud, observabilitas berfokus pada pemantauan dan analisis sistem terdistribusi serta arsitektur layanan mikro. Ini meliputi pengambilan serta korelasi log, metrik, dan jejak di berbagai komponen dan layanan. Teknologi seperti pelacakan terdistribusi dan mesh layanan memungkinkan visibilitas menyeluruh, sehingga tim dapat memahami alur permintaan, mengidentifikasi hambatan latensi, dan memecahkan masalah di berbagai batasan layanan.
  • Sistem mainframe: Bahkan dalam sistem mainframe, observabilitas memainkan peran penting. Alat pemantauan dan kerangka kerja yang dirancang khusus untuk mainframe dapat mengambil data metrik, log transaksi, dan penggunaan sumber daya. Dengan memanfaatkan observabilitas dalam mainframe, organisasi dapat memperoleh insight tentang kinerja sistem, mengidentifikasi inefisiensi, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk proses bisnis penting.

Mengapa observabilitas harus diterapkan di semua bagian tumpukan Anda?

  • Pemahaman sistem menyeluruh: Observabilitas memberikan pandangan holistik tentang seluruh tumpukan sistem, sehingga tim dapat memahami interaksi, dependensi, dan karakteristik kinerja di berbagai komponen dan teknologi.
  • Pemecahan masalah dan debugging lebih cepat: Data observabilitas membantu tim dengan cepat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan memberikan insight terperinci tentang perilaku sistem, sehingga memungkinkan pemecahan masalah dan debugging yang efisien.
  • Deteksi dan pencegahan masalah secara proaktif: Dengan observabilitas, organisasi dapat mendeteksi anomali, memantau metrik utama, dan mengatur peringatan agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah secara proaktif, sehingga meminimalkan waktu henti dan meningkatkan keandalan sistem.
  • Peningkatan pengalaman pelanggan: Dengan memanfaatkan observabilitas di semua platform, organisasi dapat terus memantau interaksi pengguna, mengidentifikasi hambatan kinerja, dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan, yang pada akhirnya mendongkrak tingkat kepuasan dan retensi.

Secara keseluruhan, penggunaan observabilitas secara universal akan membantu organisasi mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti, meningkatkan kinerja sistem, dan memberikan pengalaman yang lebih baik di berbagai tumpukan teknologi dan lingkungan.

Mekanisme observabilitas

Solusi observabilitas IBM, IBM Instana, dibuat khusus untuk cloud-native dan dirancang agar secara otomatis dan terus-menerus menyediakan data dengan fidelitas tinggi, yaitu granularitas satu detik dan jejak menyeluruh, dengan konteks dependensi logis dan fisik di lingkungan mobile, web, aplikasi, dan infrastruktur.

Jika Anda ingin meningkatkan praktik observabilitas dengan visibilitas keseluruhan lapisan dan kemampuan untuk memantau dependensi cloud secara real-time, silakan meminta demo.

Banyak pelanggan mampu mencapai hasil nyata menggunakan IBM Instana. Sebagai contoh, Conrad Electronic menawarkan penjualan multisaluran global untuk lebih dari 450.000 komponen dan perangkat, serta memproses jutaan pembaruan dan permintaan secara real-time.

Apa selanjutnya?

Nantikan buku elektronik terbaru kami yang berisi koleksi insight observabilitas yang dapat diunduh. Insight ini dapat secara signifikan memengaruhi keputusan Anda berikutnya untuk meningkatkan atau memulai observabilitas Anda.
