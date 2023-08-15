Mematahkan mitos observabilitas – Bagian 4: Observabilitas selalu mahal

Keyakinan bahwa “observabilitas selalu mahal” merupakan mitos, karena ada berbagai opsi hemat biaya yang tersedia untuk menerapkan observabilitas dalam sistem modern.

Mengambil Insight dari Kasus Kehidupan Nyata, sebuah bursa mata uang kripto terkemuka menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan biaya observabilitas sekaligus mempertahankan insight yang diperlukan ke dalam sistemnya. Dalam postingan blog oleh Gergely Orosz, ia menyoroti bagaimana perusahaan ini dikenai tagihan sebesar 65 juta USD dari vendor observabilitas pada tahun 2022, tetapi kemudian berhenti menggunakan alat yang mahal dan beralih mengadopsi solusi observabilitas yang lebih hemat biaya. Postingan ini menekankan agar bisnis perlu mengevaluasi peralatan observabilitas mereka dengan saksama, dengan berfokus pada nilai yang diberikan alat tersebut dan bukan hanya berdasarkan harga. Artikel tersebut juga menyoroti pentingnya pendekatan yang bijaksana terhadap observabilitas untuk mencegah pembengkakan biaya.

Vendor alat observabilitas memahami pentingnya mengakomodasi bisnis dengan anggaran yang beragam. Tidak semua alat mengikuti model harga berbasis penggunaan, dan ada banyak pilihan berbeda untuk pelanggan.

IBM Instana, contohnya. Platform ini menawarkan berbagai alternatif harga yang dapat disesuaikan, termasuk paket langganan yang terstruktur. Paket-paket ini membantu perusahaan mengantisipasi biaya sesuai dengan rangkaian yang mereka pilih, sehingga menyederhanakan penganggaran untuk upaya observabilitas dan menghindari biaya yang tidak terduga.