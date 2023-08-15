Mematahkan mitos observabilitas – Bagian 4: Observabilitas selalu mahal

Dalam seri blog kami, sejauh ini kami telah mematahkan beberapa mitos observabilitas berikut:
Pada artikel ini, kita akan berfokus pada miskonsepsi bahwa “observabilitas selalu mahal”. Kami akan menyoroti pentingnya solusi observabilitas yang hemat biaya. Selain itu, kita juga akan mempelajari IBM Instana sebagai referensi vendor dan mendapatkan insight berharga dari pelanggan yang pernah mengeluarkan biaya senilai 65 juta USD dan proses peralihan perusahaan tersebut menuju observabilitas yang lebih hemat biaya.
Keyakinan bahwa “observabilitas selalu mahal” merupakan mitos, karena ada berbagai opsi hemat biaya yang tersedia untuk menerapkan observabilitas dalam sistem modern.
Mengambil Insight dari Kasus Kehidupan Nyata, sebuah bursa mata uang kripto terkemuka menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan biaya observabilitas sekaligus mempertahankan insight yang diperlukan ke dalam sistemnya. Dalam postingan blog oleh Gergely Orosz, ia menyoroti bagaimana perusahaan ini dikenai tagihan sebesar 65 juta USD dari vendor observabilitas pada tahun 2022, tetapi kemudian berhenti menggunakan alat yang mahal dan beralih mengadopsi solusi observabilitas yang lebih hemat biaya. Postingan ini menekankan agar bisnis perlu mengevaluasi peralatan observabilitas mereka dengan saksama, dengan berfokus pada nilai yang diberikan alat tersebut dan bukan hanya berdasarkan harga. Artikel tersebut juga menyoroti pentingnya pendekatan yang bijaksana terhadap observabilitas untuk mencegah pembengkakan biaya.
Vendor alat observabilitas memahami pentingnya mengakomodasi bisnis dengan anggaran yang beragam. Tidak semua alat mengikuti model harga berbasis penggunaan, dan ada banyak pilihan berbeda untuk pelanggan.
IBM Instana, contohnya. Platform ini menawarkan berbagai alternatif harga yang dapat disesuaikan, termasuk paket langganan yang terstruktur. Paket-paket ini membantu perusahaan mengantisipasi biaya sesuai dengan rangkaian yang mereka pilih, sehingga menyederhanakan penganggaran untuk upaya observabilitas dan menghindari biaya yang tidak terduga.
Vendor seperti Instana menawarkan paket berlangganan transparan, sementara alat sumber terbuka dan penyedia cloud (misalnya, Prometheus dan Grafana) memberikan fitur tambahan untuk penghematan biaya. Meskipun mungkin memerlukan pengaturan dan pengelolaan khusus, solusi-solusi ini dapat menjadi pilihan hemat biaya yang sesuai dengan anggaran Anda.
Apa pun pilihan Anda, pastikan Anda memahami total biaya kepemilikan, termasuk penyimpanan, biaya triwulanan, penyerapan, dan keterlibatan pengembang (yaitu, jumlah waktu dan sumber daya yang dibutuhkan pengembang).
Berikut adalah beberapa opsi yang dapat Anda pertimbangkan saat merencanakan solusi observabilitas:
Solusi observabilitas IBM, IBM Instana, dibuat khusus untuk cloud-native dan dirancang agar secara otomatis dan terus-menerus menyediakan data dengan fidelitas tinggi, yaitu granularitas satu detik dan jejak menyeluruh, dengan konteks dependensi logis dan fisik di lingkungan mobile, web, aplikasi, dan infrastruktur. Pelanggan kami mampu meraih hasil nyata menggunakan observabilitas real-time.
Jorge Tome Hernando, Director of IT Architecture, Operations, Security and Workplace PRISA Tecnologia di PRISA Tecnologia, menyatakan hal berikut tentang Instana: “Instana memberikan visi lengkap tentang operasi layanan kami, sehingga membantu kami mencapai target kinerja, keandalan, dan pengoptimalan biaya.”
Jika Anda ingin meningkatkan praktik observabilitas dengan visibilitas keseluruhan lapisan dan kemampuan untuk memantau dependensi cloud secara real-time, silakan meminta penawaran.
Nantikan blog kami berikutnya, di mana kami akan mematahkan mitos umum lainnya seputar observabilitas: “Anda dapat mewujudkan produktivitas SRE dan DevOps”. Pelajari manfaat otomatisasi dalam observabilitas dan lihat keuntungan yang didapatkan pelanggan Instana dari otomatisasi dan konteks fidelitas tinggi.
