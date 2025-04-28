Ini pukul 2 pagi. Sistem produksi penting mulai melambat. Peringatan berbunyi, warna dasbor berubah menjadi merah tanpa penyebab yang jelas. Administrator basis data (DBA) menghubungkan, memeriksa log, dan menyadari adanya kebuntuan basis data utama yang berdampak pada kinerja. Mereka berebut untuk mendiagnosis masalah, menjalankan beberapa skrip, memeriksa output baris perintah, menafsirkan data mentah, dan menyatukan informasi yang tersebar. Berjam-jam berlalu sebelum masalah sepenuhnya dipahami dan diperbaiki.
Jika Anda pernah mengerjakan data perusahaan, Anda mungkin pernah mengalami berbagai jenis momen ini.
Dalam survei informal baru* dari lebih dari 30 administrator database berpengalaman:
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Sebagian besar DBA beroperasi di lingkungan di mana observabilitas, otomatisasi, skrip, dan dokumentasi hidup dalam sistem yang sepenuhnya terpisah. Alat tidak berkomunikasi satu sama lain. Konteks hilang antara peringatan, log, dan kueri. Hasilnya? Bahkan masalah sederhana memerlukan korelasi manual dan pengetahuan sejarah yang mendalam untuk diselesaikan.
Fragmentasi alat ini bukan hanya inefisien—tetapi berisiko. Semakin kompleks lingkungannya, semakin rapuh pengaturannya. Masalah kecil bisa menjadi besar. Orientasi DBA baru berjalan lambat dan rentan terhadap kesalahan. DBA senior menghabiskan waktu mereka untuk memadamkan masalah alih-alih meningkatkan kinerja atau mendorong strategi.
"Bukan hanya waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki sesuatu. Namun waktu yang diperlukan untuk mencari tahu apa yang harus dilihat terlebih dahulu," kata responden jajak pendapat DBA senior.
Meskipun fragmentasi bukanlah hal baru, kenyataan saat ini telah membuat masalah ini mendesak. Lingkungan basis data, seperti IBM Db2, tidak lagi terbatas pada server lokal on premises. Arsitektur cloud dan hybrid menambah lapisan kompleksitas. Pada saat yang sama, perluasan beban kerja meningkatkan potensi kemacetan kinerja dan anomali. Persyaratan keamanan, kepatuhan, dan waktu aktif telah meningkat, menyisakan lebih sedikit ruang untuk menerapkan manajemen reaktif.
Pada dasarnya, peran DBA terus berkembang. Tim diharapkan mencapai lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit dan mengalihkan fokus mereka dari operasi taktis ke pengawasan strategis.
AI generatif telah membuka pintu ke jenis alat baru—tetapi mari kita perjelas: memiliki model bahasa besar (LLM) tidak cukup untuk menjadi berguna. AI berharga dalam manajemen basis data ketika didasarkan secara mendalam pada konteks: logika internal Db2, pola penggunaan historis, metrik real-time, dan realitas alur kerja DBA sehari-hari. Tanpa informasi ini, LLM hanyalah gangguan lain, menghasilkan saran yang tidak jelas, jawaban yang salah, atau rekomendasi buruk yang berisiko.
Keterbatasan ini berarti bahwa alat AI untuk DBA harus lebih dari sekadar chatbot generik. Para pakar yang sangat memahami alur kerja Db2 dan DBA harus dengan hati-hati menyusun dan mengadaptasi alat AI agar bekerja efektif.
Dalam survei terbaru1, lebih dari 30 administrator Db2 senior menyoroti prioritas bantuan didukung AI teratas mereka. Tanggapan mereka jelas dan konsisten:
DBA tidak meminta AI tujuan umum—DBA meminta alat yang membantu mereka melakukan apa yang sudah mereka lakukan, lebih cepat dan dengan kepercayaan diri yang lebih besar.
Dilakukan dengan benar, AI tidak menggantikan penilaian DBA—DBA menskalakannya, menghemat waktu, dan meningkatkan akurasi. Salah dilakukan, DBA hanya lapisan lain untuk di-debug.
Bayangkan mengelola lingkungan database Anda secara berbeda. Alih-alih pemecahan masalah yang kacau pada pukul 2 pagi, bayangkan solusi terintegrasi yang secara proaktif menampilkan informasi yang Anda butuhkan saat Anda membutuhkannya. DBA dapat langsung melihat log yang relevan, kueri, dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti—tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari dokumentasi yang tersebar atau percakapan aplikasi perpesanan.
Tugas rutin namun penting seperti melakukan pencadangan, pembaruan skema, dan penambalan dapat berjalan dengan andal dan otomatis. Penyetelan basis data dapat menjadi proaktif, dengan cerdas menampilkan saran untuk pengoptimalan kueri, peningkatan pengindeksan, dan penyeimbangan sumber daya—bahkan sebelum pengguna melihat masalah.
Bagaimana jika basis data Anda memantau dirinya sendiri sepanjang waktu, memberi tahu Anda tentang anomali sebelum menjadi pemadaman?
Dalam visi ini, orientasi DBA baru akan memakan waktu berminggu-minggu, bukan bertahun-tahun, didukung oleh alat yang menggunakan pengetahuan pakar yang ditanamkan. Alih-alih puluhan alat yang tidak tersambung, Anda akan memiliki satu lapisan operasi terintegrasi yang berfungsi sebagai ruang kerja terpadu Anda untuk mengelola Db2.
Visi ini bukan keadaan masa depan hipotetis—ini adalah cara manajemen database seharusnya sudah bekerja.
Jika Anda mengalami masalah serupa hubungi kami. Atau, jadwalkan pertemuan untuk manajemen basis data yang lebih baik.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Temukan mengapa kecerdasan data yang didukung AI dan integrasi data sangat penting untuk mendorong kesiapan data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mempercepat hasil AI.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi cara IBM Research secara berkala diintegrasikan ke dalam fitur-fitur baru untuk IBM Cloud Pak for Data.
Buat dan kelola pipeline data streaming cerdas melalui antarmuka grafis yang intuitif, yang memfasilitasi integrasi data tanpa batas di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud.
watsonx.data memungkinkan Anda untuk menskalakan analitik dan AI dengan semua data Anda, di mana pun data berada, melalui penyimpanan data yang terbuka, hybrid, dan diatur.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.
1 Berdasarkan survei informal terhadap 24-40 anggota dewan penasihat teknis Db2, sebuah kelompok independen profesional Db2, yang dilakukan oleh tim Manajemen Produk IBM Db2 selama lokakarya triwulanan.