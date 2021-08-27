Operasi data adalah proses perakitan infrastruktur untuk menghasilkan dan memproses data, serta memeliharanya. Ini juga nama tim yang melakukan (atau harus melakukan) pekerjaan ini—operasi data, atau DataOps. Apa yang dilakukan DataOps? Nah, jika perusahaan Anda memelihara pipeline data, meluncurkan satu tim di bawah moniker ini untuk mengelola saluran pipa tersebut dapat membawa elemen organisasi dan kontrol yang sebelumnya kurang.

DataOps juga tidak hanya untuk perusahaan yang menjual data mereka. Sejarah terbaru telah membuktikan bahwa Anda memerlukan tim operasi data tidak peduli asal atau penggunaan data itu. Pelanggan internal atau pelanggan eksternal, semuanya sama. Anda memerlukan satu tim untuk membangun (atau jujur saja, mewarisi dan kemudian membangun kembali) pipeline. Mereka haruslah orang yang sama (atau, untuk banyak organisasi, orang) yang menerapkan alat pengamatan dan pelacakan serta memantau kualitas data di keempat atributnya.

Dan tentu saja, orang-orang yang membangun pipeline haruslah orang yang sama yang mendapatkan peringatan PagerDuty yang ditakuti ketika dasbor tidak berfungsi—bukan karena itu menghukum, tetapi karena itu mendidik. Ketika orang benar-benar memiliki kepentingan langsung, cara mereka membangun sesuatu akan berbeda. Ini adalah insentif yang baik dan memungkinkan pemecahan masalah yang lebih baik dan resolusi yang lebih cepat.

Terakhir namun tidak kalah pentingnya, tim operasi data membutuhkan misi—misi yang melampaui sekadar “memindahkan data” dari titik A ke titik B. Dan itulah sebabnya bagian “operasi” dari judul mereka sangat penting.