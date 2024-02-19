Dalam model berbasis koleksi, data dari sumber eksternal dan internal, seperti gudang data dan penyimpanan data, dimasukkan ke dalam alat analitis untuk konsumsi di seluruh perusahaan. Di tingkat perusahaan, unit bisnis mengidentifikasi data yang mereka butuhkan dari sistem sumber dan membuat kumpulan data yang disesuaikan secara eksklusif untuk solusi spesifik mereka. Hal ini menimbulkan proliferasi data organisasi dan penambahan kompleksitas alur kerja, yang dapat menimbulkan tantangan dalam pemeliharaan dan penggunaan untuk solusi baru, yang secara langsung mempengaruhi biaya dan ketepatan waktu.



Ketika perusahaan beralih dari model berbasis koleksi ke model berbasis produk, produk data dibuat dengan menggunakan sumber data eksternal dan internal, bersama dengan alat analitis. Setelah dikembangkan, produk data ini dapat tersedia untuk unit bisnis dalam organisasi untuk berbagi data dan analisis real-time. Selain itu, produk data ini menawarkan peluang untuk monetisasi melalui kemitraan ekosistem.

Dalam pendekatan berbasis platform, unit bisnis membangun solusi dengan menggunakan produk data standar dan menggabungkan teknologi untuk mengurangi pekerjaan, menyederhanakan arsitektur data perusahaan, dan mengurangi time to value.

Platform data menawarkan produk data yang diperkaya data yang menggunakan machine learning, pembelajaran mendalam, dan AI generatif. Produk data berbasis AI tersebut dapat memvirtualisasi dan mengintegrasikan sumber data yang berbeda untuk membuat model AI khusus domain menggunakan data perusahaan eksklusif. Layanan platform data memungkinkan produk data disediakan sebagai layanan SaaS, satu data mesh yang diterapkan di hybrid cloud dan pengiriman produk data yang diautentikasi, aman, dan diaudit.

Ketika organisasi menghubungkan data berharga dan aset AI mereka ke kelompok pengguna yang lebih luas, mereka dapat menggunakan efek pengganda dari konsumsi dan evolusi produk data, serta jangkauan pasar dari distribusi cloud yang dapat diskalakan.