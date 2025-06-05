Salah satu hambatan terbesar bagi produktivitas karyawan adalah kesulitan bekerja dengan berbagai alat backend yang terpisah. Karyawan mengandalkan berbagai aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi tiap aplikasi memiliki proses login, antarmuka, dan alur kerja sendiri. Karyawan menggunakan berbagai aplikasi untuk bekerja, namun setiap aplikasi memiliki proses login, antarmuka, dan alur kerja yang berbeda.

Keadaan ini menekankan perlunya solusi yang menciptakan alur kerja mulus dan harmonis sekaligus meningkatkan metrik bisnis. AI generatif dan asisten cerdas, seperti chatbot dan asisten virtual, kini umum digunakan untuk menangani tugas administratif, menjawab pertanyaan, dan merampingkan interaksi pelanggan. Namun, bisnis kini bergerak melampaui asisten sederhana menuju sistem yang lebih maju, seperti agen AI.

Saat ini, perusahaan memasuki ekosistem agen yang luas, mencakup domain, platform, dan penyedia, di mana mengandalkan satu agen atau aplikasi saja tidak lagi realistis. Agen kini semakin tersebar di berbagai aplikasi khusus domain, platform sumber terbuka, dan ekosistem hyperscaler. Kompleksitas yang meningkat ini menuntut orkestrasi yang tidak hanya menghubungkan agen-agen tersebut tetapi juga memungkinkan mereka bekerja sama.

Di sinilah orkestrasi multi-agen menjadi penting: menyelaraskan agen otonom untuk bekerja dalam concert, bukan dalam silo.

“Pada dasarnya, orkestrasi multi-agen memungkinkan agen, asisten, dan sumber data berbeda untuk berkolaborasi.” Pendekatan ini membantu memastikan tugas ditangani secara efisien melalui satu antarmuka, tanpa perlu beberapa titik akses dan pemeriksaan otorisasi yang berulang. Dengan menghapus silo yang memisahkan tim dan fungsi, hal ini meningkatkan berbagi pengetahuan dan mempercepat pengambilan keputusan.