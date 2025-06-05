Salah satu hambatan terbesar bagi produktivitas karyawan adalah kesulitan bekerja dengan berbagai alat backend yang terpisah. Karyawan mengandalkan berbagai aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi tiap aplikasi memiliki proses login, antarmuka, dan alur kerja sendiri. Karyawan menggunakan berbagai aplikasi untuk bekerja, namun setiap aplikasi memiliki proses login, antarmuka, dan alur kerja yang berbeda.
Keadaan ini menekankan perlunya solusi yang menciptakan alur kerja mulus dan harmonis sekaligus meningkatkan metrik bisnis. AI generatif dan asisten cerdas, seperti chatbot dan asisten virtual, kini umum digunakan untuk menangani tugas administratif, menjawab pertanyaan, dan merampingkan interaksi pelanggan. Namun, bisnis kini bergerak melampaui asisten sederhana menuju sistem yang lebih maju, seperti agen AI.
Saat ini, perusahaan memasuki ekosistem agen yang luas, mencakup domain, platform, dan penyedia, di mana mengandalkan satu agen atau aplikasi saja tidak lagi realistis. Agen kini semakin tersebar di berbagai aplikasi khusus domain, platform sumber terbuka, dan ekosistem hyperscaler. Kompleksitas yang meningkat ini menuntut orkestrasi yang tidak hanya menghubungkan agen-agen tersebut tetapi juga memungkinkan mereka bekerja sama.
Di sinilah orkestrasi multi-agen menjadi penting: menyelaraskan agen otonom untuk bekerja dalam concert, bukan dalam silo.
“Pada dasarnya, orkestrasi multi-agen memungkinkan agen, asisten, dan sumber data berbeda untuk berkolaborasi.” Pendekatan ini membantu memastikan tugas ditangani secara efisien melalui satu antarmuka, tanpa perlu beberapa titik akses dan pemeriksaan otorisasi yang berulang. Dengan menghapus silo yang memisahkan tim dan fungsi, hal ini meningkatkan berbagi pengetahuan dan mempercepat pengambilan keputusan.
Bayangkan semua alat dan aplikasi Anda terintegrasi dengan lancar ke dalam satu antarmuka di mana mereka semua berkomunikasi satu sama lain, menyederhanakan otomatisasi tugas dan memungkinkan tim untuk secara efisien menjalankan proses yang kompleks. Orkestrasi multiagen melangkah lebih jauh dengan memungkinkan agen berinteraksi dan berkolaborasi dengan asisten AI, otomatisasi, alur kerja, dan sumber data yang ada.
Kemampuan ini memungkinkan pengguna untuk membuat permintaan untuk berbagai contoh penggunaan melalui satu antarmuka, yang kemudian bertindak dan mengambil informasi dari sumber yang paling relevan.
Dengan mengonsolidasikan semua sistem dan sumber daya yang diterapkan sebelumnya, perusahaan dapat merampingkan operasi, mengurangi penundaan dan meminimalkan kesalahan, yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat.
Orkestrasi multiagen juga mendukung penerapan cepat, tidak memerlukan pengodean dan memungkinkan realisasi ROI yang lebih cepat. Pada akhirnya, integrasi ini memberdayakan bisnis untuk beroperasi lebih efektif dan mencapai tujuan mereka dengan presisi yang lebih besar.
Saat bekerja dengan agen AI, penting untuk memahami dua jenis utama yang tersedia saat ini: agen khusus dan agen bawaan. Masing-masing melayani tujuan yang berbeda, dan di bagian berikut, kami dapat menjelajahi apa yang membedakan mereka dan bagaimana memilih yang tepat untuk kebutuhan Anda:
Agen khusus adalah sistem AI yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan unik bisnis. Agen-agen ini dirancang untuk menangani tugas, alur kerja, dan contoh penggunaan yang selaras dengan operasi organisasi.
Dengan mengintegrasikan dengan lancar sistem dan alat yang ada, agen khusus menyediakan akses yang mudah ke informasi dan data. Mereka meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dan memberikan solusi untuk masalah yang kompleks. Agen kustom beroperasi secara mandiri, mengurangi kebutuhan akan pembaruan terus-menerus dan intervensi manual, dan mereka dapat belajar dan beradaptasi dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kinerja mereka.
Agen yang dibuat sebelumnya adalah sistem yang dirancang untuk tujuan, contoh penggunaan, dan kebutuhan bisnis tertentu. Agen-agen ini hadir dengan templat siap pakai di mana pengguna dapat menambahkan pengetahuan dan alat mereka untuk menerapkan mereka dengan cepat. Misalnya, agen penjualan membantu tim penjualan dengan menciptakan materi untuk hubungan klien yang sukses.
Dalam pengaturan orkestrasi multiagen, agen khusus bekerja sama dengan agen bawaan untuk mencapai tujuan bersama. Skalabilitas ini memastikan bahwa seiring pertumbuhan organisasi, infrastruktur AI tetap kuat dan mampu mendukung kebutuhan yang berkembang, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas pengambilan keputusan.
Karena kompleksitas dan keberagaman sistem agen terus Lanjutkan tumbuh, begitu pula kebutuhan akan cara terstruktur dan Dapat diskalakan untuk menemukan, menerapkan, dan mengatur agen, terlepas dari tumpukan teknologi yang mendasarinya. watsonx Orchestrate Agent Catalog menyediakan hub terpusat di mana organisasi dapat menemukan semua agen bawaan yang tersedia baik dari IBM® maupun mitra, sehingga memudahkan untuk memilih dan mengatur alur kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka.
Selain Agent Catalog, Agent Connect adalah program yang diperluas yang memberdayakan pihak ketiga untuk membangun dan menyumbangkan agen mereka sendiri langsung ke dalam katalog, terus memperluas kemampuannya
Berikut adalah empat karakteristik utama yang disediakan orkestrasi multi-agen pada IBM® watsonx Orchestrate:
- Keterbukaan: Merangkul pendekatan yang tidak berpusat pada tumpukan, watsonx Orchestrate memberdayakan bisnis untuk menggabungkan dan mengatur agen AI dengan lancar di seluruh lingkungan teknologi. Misalnya, jika perusahaan telah menerapkan agen khusus dan bawaan dari ekosistem lain, sistem ini dapat dengan mudah diadaptasi dan diintegrasikan.
Kemampuan beradaptasi ini berarti bahwa bisnis dapat menggunakan sistem dan alat yang ada tanpa perlu penggantian grosir, meminimalkan gangguan dan memaksimalkan laba atas investasi. Dengan mengadopsi AI generatif, bisnis dapat mengoptimalkan alur kerja yang kompleks dan mendorong pertumbuhan.
- Kemampuan beradaptasi hybrid: Dalam lingkungan cloud yang beragam, termasuk konfigurasi terbuka, pribadi, dan hybrid, kemampuan untuk membangun solusi yang fleksibel menjadi sangat penting. watsonx Orchestrate memastikan AI agen Anda dapat memahami dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan sempurna. Pemahaman menyeluruh ini penting untuk menghasilkan insight yang akurat dan dapat diandalkan.
- Fleksibilitas: watsonx Orchestrate membekali bisnis dengan kebebasan untuk menyusun Strategi mereka dengan memilih Integrasi aplikasi dari IBM® dan vendor pihak ketiga. Pendekatan yang disesuaikan ini memungkinkan organisasi untuk menyelaraskan ekosistem teknologi mereka secara dekat dengan kebutuhan dan tujuan spesifik mereka, mendorong solusi yang dipesan lebih dahulu yang mendorong perjalanan bisnis unik mereka ke depan.
- Penerapan low-code: watsonx Orchestrate menyediakan model low-code, memungkinkan implementasi cepat dengan kebutuhan keahlian teknis minimal. Agen dan templat siap pakai mempercepat penyiapan dan memberikan hasil nyata dengan cepat.
Pada akhirnya, nilai sejati AI agentik terletak pada pasar terbuka dan sepenuhnya terealisasi melalui orkestrasi. Seiring organisasi semakin bergantung pada alur kerja kompleks dan sistem saling terkait, kemampuan mengoordinasikan beberapa agen AI menjadi keuntungan strategis. Orkestrasi multi-agen memungkinkan tim mengotomatiskan bukan hanya tugas, tetapi seluruh proses—menggabungkan agen khusus dan bawaan yang berkolaborasi, beradaptasi, dan menskalakan secara sinkron dengan kebutuhan bisnis yang berkembang.
